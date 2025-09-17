Fjolåret var en ökenvandring full av bakslag och svarta rubriker för New York Rangers. Nu har man laddat om med ny tränare och en ny kugge i försvaret. Men räcker det för att återfå statusen som slutspelslag? Matt Larkin synar ett lag som kanske skulle må allra bäst av att vila på hanen för att satsa stort om ett år i stället.

Kan Mika Zibanejad återfinna svunna tiders spel i Rangers-tröjan. Foto: Gary A. Vasquez-Imagn Images

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts från engelska till svenska.

Inför NHL-säsongen 2025/26 analyseras samtliga 32 lag. Nu: New York Rangers.

Tidigare NHL-genomgångar:

26/8 – Anaheim Ducks: Kan Leo Carlssons lyft ge slutspelsvittring?

27/8 – Boston Bruins: Flopplaget mot ny besvikelse efter märkliga sommaren?

28/8 – Buffalo Sabres: En 14-årig förbannelse som inte ser ut att brytas

29/8 – Calgary Flames: Svenskens ovissa framtid – en distraktion?

30/8 – Carolina Hurricanes: Ska NHL:s mest förutsägbara lag misslyckas igen?

31/8 – Chicago Blackhawks: För mycket press på underbarnets axlar?

1/9 – Colorado Avalanche: Landeskogs hälsa kan bli avgörande

2/9 – Columbus Blue Jackets: Reste sig ur askan efter den fruktansvärda tragedin

3/9 – Dallas Stars: Topplaget som allt faller på mållinjen

4/9 – Detroit Red Wings: Är Lucas Raymond tillräckligt bra för att ta Detroit högre?

5/9 – Edmonton Oilers: Nervositeten stiger – vad händer med Connor McDavid?

6/9 – Florida Panthers: En dominant med chans på tredje raka bucklan

11/9 – Los Angeles Kings: En gräslig sommar – varning för flopp

12/9 – Minnesota Wild: Fansens skräck: Kaprizovs tvekan inför nytt kontrakt

13/9 – Montréal Canadiens: NHL:s mest spännande lag – redo att utmana?

14/9 – Nashville Predators: Ny misär att vänta för Filip Forsberg?

15/9 – New Jersey Devils: Ska skadekrisen fortsätta sätta krokben?

16/9 – New York Islanders: Ljus framtid – smärtsam närtid

Så kan New York Rangers ställa upp 2025/26

New York Rangers säsongen 2025/26

Det är lätt att glömma hur snabbt Rangers rasade från en topprankad Stanley Cup-utmanare till ett lag utanför slutspel som tvingades till utförsäljning. För bara ett år sedan var de regerande vinnare av Presidents’ Trophy, nyss hemkomna från en semifinal i Eastern Conference. Artemij Panarin hade just stått för sin bästa säsong i karriären med 120 poäng. Alexis Lafrenière hade slagit igenom så pass att han nämndes som en kandidat till Kanadas lag i 4 Nations Face-Off. Blueshirts inledde säsongen 2024/25 med 12 segrar på de inledande 16 matcherna. Men något hände under en roadtrip västerut där de föll i fem raka matcher. General manager Chris Drury öppnade telefonlinjerna för samtal om sina veteraner och började montera ned Rangers ledargrupp

De trejdade bort sin lagkapten, backen Jacob Trouba, till Anaheim Ducks i december. Inte ens två veckor senare gav Rangers upp hoppet om drafttvåan från 2019, Kaapo Kakko, som skickades till Seattle Kraken. Filip Chytil gick till Vancouver Canucks i en uppmärksammad januaritrejd mot J.T. Miller. Ryan Lindgren och Reilly Smith fick också nya adresser senare under vintern, medan Rangers kämpade för att hålla sig kvar i slutspelsstriden i Eastern Conference. När april kom missade de slutspel med ett halvdussin poäng och sparkade coachen Peter Laviolette. Under sommaren skeppades trotjänaren Chris Kreider till Anaheim och tvåvägsbacken K’Andre Miller till Carolina Hurricanes. Allt detta på mindre än ett år.

Så frågan inför 2025/26 är…vilka är Rangers egentligen? Hoppas de på en omedelbar återkomst till toppen under nye huvudcoachen Mike Sullivan? Eller ligger de lågt denna säsong för att kunna attackera den fullmatade UFA-klassen 2026 med plånboken? Och hur långt tålamod har Drury innan den oberäknelige ägaren James Dolan har fått nog?

J.T. Miller kliver in i säsongen som Rangers nya lagkapten. Foto: Brad Penner-Imagn Images

New York Rangers nyförvärv och förluster

Nyförvärv

Vladislav Gavrikov, back

Taylor Raddysh, högerforward

Scott Morrow, back

Conor Sheary, vänsterforward (PTO)

Andrej Sustr, back (PTO)

Mike Sullivan, huvudcoach

Förluster

Chris Kreider, vänsterforward (Ana)

K’Andre Miller, back (Car)

Zac Jones, back (Buf)

Calvin de Haan, back (Rögle)

Arthur Kaliyev, högerforward (Ott)

Peter Laviolette, huvudcoach

New York Rangers anfall

Rangers slutade på övre halvan i målproduktionen i fjol, men det berodde till stor del på en hög skotteffektivitet. De skapade faktiskt färre 5-mot-5-chanser än säsongen innan, samtidigt som powerplay rasade från tredje till 28:e plats i ligan. En åldrande kärna bar stor skuld. Panarins explosiva 2023/24 var en anomali vid 32 års ålder – från 120 poäng föll han till 89 – och hans kedjekamrat Lafrenière tappade i samma veva. Kreider kämpade med skador och sjönk från 39 till 22 mål. Mika Zibanejad var en blek skugga av sitt forna jag och stannade på 20 mål, samtidigt som hans siffror i skott och chanser i 5-mot-5 var de lägsta i karriären.

Rangers offensiv är en tydlig oro, då man inte direkt har ersatt Kreiders produktion – med all respekt för breddvärvningen Taylor Raddysh – och då så många nyckelspelare passerat 30. Samtidigt: trejden för J.T. Miller var betydelsefull. Han snittade över en poäng per match i sina 32 matcher efter bytet – och samma sak gjorde Zibanejad som hans kedjekamrat. Rangers har alltså fortfarande potential att vara en något över genomsnittlig offensiv, särskilt om Lafrenière hittar tillbaka och Will Cuylle fortsätter sin utveckling som powerforward. Den senare stod för 20 mål som andraårsspelare och lär ersätta Kreider som en topp-sex-forward på heltid 2025/26. Ett större genombrott i stil med Matthew Knies i Toronto förra året finns inom räckhåll.

Will Cuylle var en av få ljusglimtar för Rangers i fjol. Foto: Aaron Doster-Imagn Images

New York Rangers försvar

Rangers höll i fjol en hyfsad boxplay-nivå, men i spel fem mot fem lämnade de sin toppmålvakt Igor Sjestiorkin åt sitt öde. Bara fyra lag släppte till fler skott i 5-mot-5, och de låg trea i flest insläppta högkvalitativa chanser. Bara Montreals Sam Montembeault hade ett högre förväntat insläppt-mål-värde än Sjestiorkin.

Adam Fox är fortsatt en av denna generations bästa allroundbackar, men fjolåret blev inget att skriva hem om. Han kritiserades hårt för sitt spel i USA:s backbesättning under 4 Nations Face-Off, och det blev något av eftersmaken av säsongen. Men faktum är att han var elit även under ett ”svagt” år. Med Fox på isen låg Rangers över 55 procent i skottförsök, chanser och förväntade mål. Målskillnaden i 5-mot-5 var +19 med honom på isen och –8 utan. Fox var inte problemet – det var avsaknaden av en pålitlig nummer två. Därför slog Rangers till och plockade in Vladislav Gavrikov från Los Angeles Kings på ett sjuårskontrakt värt 49 miljoner dollar. Den storvuxne vänsterbacken är en av ligans bästa shutdown-backar i 5-mot-5 och i boxplay. Oavsett om han spelar med Fox eller inte kommer han avsevärt att underlätta Sjestiorkins arbetsbörda.

Fox och Gavrikov lär spela tunga minuter i år, då backdjupet faller av rejält bakom dem sedan Trouba och Miller försvunnit. Carson Soucy och Will Borgen väntas bilda en fysisk andrapar som egentligen vore bättre som ett tredjepar hos en riktig utmanare. Rangers hoppas också att storvuxne och rörlige Urho Vaakanainen samt Braden Schneider, fortfarande bara 26 respektive 23, tar steg framåt under Sullivans första år.

Adam Fox var hårt kritiserad förra säsongen – men var det rättvist? Foto: Robert Edwards-Imagn Images

New York Rangers målvakter

Sjestiorkin, 29, skrev i december på ett åttaårskontrakt som gör honom till den högst betalde målvakten i NHL-historien med en lönetaksträff på 11,5 miljoner dollar. Det såg därför illa ut när han noterades för sina sämsta siffror i karriären – 2,86 insläppta mål per match och 90,5 i räddningsprocent. Men siffrorna var missvisande. Ingen målvakt ställdes inför eller räddade fler skott än han 2024/25. Han lyckades ändå hålla sex nollor. Bland 53 målvakter som spelade minst 25 matcher låg han elva i räddade mål över förväntat per 60 minuter. Sjestiorkin är fortfarande samma målvakt – kanske den mest atletiske puckmotaren i ligan – och han var inte Rangers svaghet. Med bara genomsnittligt försvarsspel framför sig kan han återigen leverera All-Star-siffror.

Bakom honom finns Jonathan Quick, som efter några år som fallande förstemålvakt hittat en stabil roll som respektabel backup. Han kan ta 20 starter för att hålla Sjestiorkin fräsch, men vid 39 års ålder kan Quick inte längre rädda upp ett svagt försvarsspel. Han låg i botten av ligan i räddade mål över förväntat per 60 minuter i fjol.

Igor Sjestjorkin är NHL:s bäst betalde målvakt. Foto: James Guillory-Imagn Images

New York Rangers tränare

Sullivan tog två Stanley Cup-titlar under sina tio framgångsrika år i Pittsburgh, där Penguins höll en poängprocent på 60,2, men det var dags för en förändring. Laget hade inte vunnit en slutspelsrunda sedan 2017/18 och missat tre raka slutspel. Separationen var logisk. När Penguins var som bäst under honom spelade de snabbt, aggressivt och rakt. Rangers har flera riviga spelare som kan blomstra under hans ledning – från Cuylle till Vincent Trocheck och Miller. Frågan är om ett lag med så många tongivande trettioåringar kan hänga med i Sullivans krävande spelstil. Som en av ligans mest respekterade tränare har han tid på sig, men det återstår att se om det här är gruppen han ska leda eller om han snarare är ett långsiktigt projekt med ett helt annat lag om ett år.

New York Rangers rookies

Eftersom Rangers, bortsett från Gavrikov, gjorde ganska blygsamma värvningar i sommar kan slutspelschanserna avgöras av ett par lovande rookies. Den främsta talangen, poängstarke vänsterforwarden Gabe Perreault, blev proffs efter en framgångsrik collegekarriär och debuterade i NHL i slutet av fjolåret, om än i liten roll. Han väntas få en rejäl chans i topp-nio nu och har talangen att ta en plats i en toppkedja. Han satte poängrekord för en säsong i USA Hockeys utvecklingsprogram 2022/23. Rangers behöver desperat en playmaker med hans potential. Brennan Othmann har ännu inte gjort något större avtryck på sina första 25 NHL-matcher (tre 2023/24 och 22 i fjol), men han har inte mycket kvar att bevisa som målskytt i AHL. Vid 22 års ålder närmar han sig ”om det skulle hända, borde det ha gjort det nu”-status.

Vi bör också hålla ögonen på Scott Morrow, som kom över i Miller-traden. Den offensiva backen gjorde 39 poäng på 53 matcher i AHL i fjol. Han fick minimalt med NHL-chanser i Carolina, blockerad av veteraner och bättre rankade prospects. Med Rangers tunna backsida har han en verklig möjlighet att slå sig in på heltid i år. Han är 22, som Othmann, men som back räknas det som yngre.

Gabe Perreault är Rangers mest spännande talang. Foto: Wendell Cruz-Imagn Images



Tre heta frågor för New York Rangers

Är detta Artemij Panarins sista säsong som Ranger?

När han skrev på sommaren 2019 blev det ett av de bästa UFA-kontrakten någonsin. På de första sex åren låg han fyra i NHL:s poängliga. Han är dessutom klubbens bästa poängplockare per match genom tiderna, med bred marginal (1,28). Men ska Rangers verkligen behålla honom när han fyller 35 nästa höst? De kanske gör klokare i att jaga nästa Panarin – en stjärna i slutet av 20-årsåldern – sommaren 2026. Tystnaden kring en förlängning talar sitt tydliga språk. Han skulle också ge ett fantastiskt utbyte vid Trade Deadline om Rangers är säljare. Ett alternativ vore att ta tillbaka honom billigare om han är öppen för det. Men vill han ha full lön är Rangers bättre betjänta av att se vilka andra som går till marknaden nästa sommar. Var Lafrenières 2023/24 en anomali och inte ett genombrott?

Säsongen dessförinnan tog han stora steg och satte personliga rekord i alla viktiga offensiva 5-mot-5-siffror. I fjol föll han tillbaka till nivåerna från sina tre första säsonger, vilket gör att hans enda stora år sticker ut som en avvikelse. Var det bara så att han fick ett lyft av att spela med Panarin när denne hade sin karriärsäsong? Eller kan Sullivan få Lafrenière på rätt bana igen? Vad planerar Rangers för sommaren 2026?

Med Panarins kontrakt ur böckerna och ett lönetak på 104 miljoner dollar väntas Rangers ha nästan 30 miljoner i lönetaksutrymme – precis lagom till en sommar där UFA-klassen kan inkludera namn som Connor McDavid, Kirill Kaprizov, Jack Eichel, Kyle Connor och flera andra. Rangers är alltid en stark kandidat att jaga – och vinna – kampen om de hetaste free agent-spelarna. Kommer de att gå hårt efter en eller till och med två stornamn för att ladda om rejält?

Finns det någon framtid i Rangers för Artemij Panarin bortom den här säsongen? Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Förutsägelse för New York Rangers 2025/25

Rangers har stärkt vänstersidan i försvaret med Gavrikov och fått in en meriterad ledare i Sullivan. Men det de inte gjort är kanske ännu mer intressant. De har inte förlängt med Panarin eller på allvar ersatt Kreider i offensiven. Känslan är att Rangers garderar sig säsongen 2025/26 – hoppas på slutspel men är inte beroende av det. Det kan till och med vara bättre för klubben att missa slutspel igen, trejd Panarin för framtida tillgångar, lasta på i draften (de har redan två förstarundare) och sedan satsa stort på free agency 2026. En Rangers-omställning om ett år kan bli riktigt formidabel.

New York Rangers trupp 2025/26

Source: New York Rangers @ Elite Prospects