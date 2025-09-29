”Core Fours” tid i Toronto Maple Leafs är över. Efter misslyckandet i vårens slutspel blev det en skilsmässa mellan klubben och lagets stjärnforward Mitch Marner. Även om Marner misslyckades att vara en faktor i slutspelets avgörande moment var han en spelare som gjorde skillnad. Matt Larkin undrar om Leafs verkligen kan behålla utmanarstatusen utan sin 100-poängsforward i laget.

I Mitch Marners frånvaro blir det William Nylander, John Tavares, Matthew Knies och framför allt Auston Matthews som måste bära Toronto Maple Leafs. Foto: AP Photo/George Walker IV

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts från engelska till svenska.

Inför NHL-säsongen 2025/26 analyseras samtliga 32 lag. I dag: Toronto Maple Leafs

Så kan Toronto Maple Leafs ställa upp 2025/26

Toronto Maple Leafs säsongen 2024/25

”No grit. No grind. No greatness.”

Det var mottot som var ingraverat på väggen i Toronto Maple Leafs träningsanläggning för ett år sedan, och det fångade perfekt topparna och dalarna under deras säsong 2024/25.

Efter Leafs senaste Game 7-förlust i första slutspelsrundan mot Boston Bruins våren 2024 sparkade ledningen Sheldon Keefe till förmån för en tränare som faktiskt vunnit den stora bucklan tidigare: Craig Berube. Han som lett St. Louis Blues till Stanley Cup 2018/19. Hans kompromisslösa personlighet signalerade Torontos avsedda kulturförändring. Tillsammans med tillskotten av Chris Tanev och Oliver Ekman Larsson på backsidan gav GM Brad Trelivings drag Leafs ett nytt skimmer. Underliggande siffror antydde att de offrade viss skicklighet för att bli tuffare, men de bar en ny självsäkerhet som det största och tyngsta laget i NHL, och det enastående målvaktsspelet från Anthony Stolarz och Joseph Woll maskerade deras defensiva brister. De höll undan för Tampa Bay Lightning och Florida Panthers och vann Atlantic Division för första gången i klubbens historia.

Auston Matthews hade all anledning att krama om Anthony Stolarz i fjol. Foto: Dan Hamilton-Imagn Images

Leafs flög ut till en 3–0-ledning i matcher mot Ottawa Senators i första rundan och, efter att ha släppt upp Senators i två matcher, hittade de den avgörande instinkten i Game 6 för att stänga serien. Leafs slog sedan de regerande mästarna Florida Panthers i de två första matcherna av andra rundan innan de tog en 3–1-ledning i matcher. Äntligen visade dessa Leafs att de var annorlunda…

…tills de inte var det längre. Panthers vände, tog Game 3 i förlängning, kvävde Toronto i Game 4 och förnedrade Leafs fullständigt på hemmais i Game 5 och 7 med sammanlagt 12–2. Leafs var det enda laget som pressade de blivande mästarna till en sjunde och avgörande match under hela slutspelet, men en hjärnskakning på Stolarz i första matchen, samt Auston Matthews hämmande skada, tippade serien till Floridas fördel. Den bestående bilden från Torontos säsong: superstjärnan Mitch Marner, torr i håret, utan mål och med en assist på de fyra sista matcherna i serien, som skrek åt sina lagkamrater att ”Vakna för fan” medan publiken i Scotiabank Arena buade ut laget.

”No grit. No grind. No greatness”, som sagt var. Kollapsen i Game 7 blev nådastöten för ”Core Four”. Marner gick till Vegas Golden Knights i en sign-and-trade den 30 juni. Leafs påbörjar nu en ny era där de har ersatt honom kollektivt och tredubblat sin satsning på tung hockey: har de äntligen tillräckligt med slit och tuffhet för att nå storhet i slutspelet?

Toronto Maple Leafs nyförvärv och förluster

Nyförvärv

Nicolas Roy, C

Matias Maccelli, HF

Dakota Joshua, VF

Michael Pezzetta, VF

Henry Thrun, B

Förluster

Mitch Marner, HF (VGK)

Max Pacioretty, VF (UFA)

Pontus Holmberg, C (TB)

Ryan Reaves, HF (SJ)

Toronto Maple Leafs anfall

Offensiv i världsklass var Leafs kännetecken under hela Matthews–Marner-eran, under vilken de aldrig slutade lägre än nia i gjorda mål och ofta låg i toppskiktet i skapade chanser, särskilt under Kyle Dubas tid som GM. Förra säsongen slutade de sjua i mål per match. Powerplayet var ojämnt men hett efter 4 Nations Face-Off-uppehållet och slutade nia i ligan totalt sett. Leafs hade dessutom sex 20-målsskyttar.

Men: att ta bort Marner ändrar allt.

Hans 102 poäng förra säsongen var personbästa och ledde laget. Under hans nio säsonger i Leafs var det bara sju andra NHL-spelare som gjorde fler poäng. Hans förmåga att göra lagkamrater bättre, både i fem mot fem och i powerplay, kan inte ersättas.

Så hur ska Leafs förbli ett högproducerande lag framåt utan honom?

Eftersom Treliving inte värvade någon ny topp sex-forward ligger ansvaret på Torontos kvarvarande stjärnor. Matthews är fortfarande sin generations bästa renodlade målskytt, bara en säsong bort från att bli den enda spelaren under 2000-talet att göra 69 mål på en säsong. En skada från träningslägret påverkade honom hela året, särskilt hans berömda handledsskott från medel- och långdistans. Han reste till Tyskland mitt under säsongen för behandling, spelade bara 67 matcher och gjorde ”bara” 33 mål och 78 poäng. De siffrorna påminner oss om Matthews höga lägstanivå, men utan Marners produktion behöver Leafs desperat att han når sin toppform igen.

Matthews säger sig vara helt frisk inför starten. Han kommer fortsätta leda förstakedjan, flankerad av det unga kraftpaketet Matthew Knies, som gjorde 29 mål förra säsongen. Hans kombination av storlek och fart gör honom unik, och han var en spelare som gjorde skillnad i slutspelet. Vem ersätter Marner i förstakedjan? Max Domi är det säkra veteranalternativet efter att ha funnit kemi med Matthews tidigare, men Matias Maccelli, hämtad från Utah Mammoth i somras, är en annan kandidat. Trots en svag tredje NHL-säsong visade han prov på playmakeregensakper i sina två första. Både han och Domi har testats i förstakedjan på campen, så platserna kan bytas.

William Nylander och John Tavares kommer få lika stort ansvar som tidigare i andrakedjan. Nylander är en av NHL:s mest konsekventa forwards, med 80+ poäng fyra säsonger i rad och 40+ mål tre säsonger i rad, och nästan aldrig skadad. Tavares gjorde 38 mål förra säsongen, hans näst bästa notering i Leafs, men vid 35 års ålder kan nedgången komma snabbt. Bobby McMann är troligaste kedjekamraten efter att ha gjort 20 mål förra säsongen.

Djupet framåt ser bättre ut med Joshua och Roy i bottensexan tillsammans med Nick Robertson och Scott Laughton. Frågan är vem som ersätter Marner i första powerplay. Leafs använde fem forwards förra säsongen, men backen Morgan Rielly får chansen tillbaka.

William Nylander och John Tavares har haft fin kemi genom åren. Foto: Dan Hamilton-Imagn Images

Toronto Maple Leafs försvar

Våra ögon säger oss att Leafs inte har varit så här svåra att möta på många år. De lever och andas Berube-hockey: stora och fysiska. De ligger i toppen av ligan i tacklingar, de slutade topp tio i insläppta mål, och att addera den 191 cm långe och 93 kilo tunga Joshua gör dem ännu mer skrämmande.

Sanningen: även om Chris Tanev och Jake McCabe visade sig vara ett av ligans absolut bästa shutdown-par spelade Leafs som helhet undermålig defensiv hockey, uppbackade av sitt enastående målvaktsspel. Bland de 16 slutspelslagen var det bara Montreal Canadiens och Dallas Stars som tillät fler målchanser i spel fem mot fem än Leafs. Deras oförmåga att rensa pucken ur egen zon sänkte dem mot Panthers, som kunde låsa fast dem i minuter i sträck genom hela serien och ökända öppnade Game 7 med, beroende på rapport, de första 25 skottförsöken i matchen.

Leafs återvänder med samma välbalanserade, fysiska backpar som de rullade med i slutspelet förra året: McCabe och Tanev, Rielly och Brandon Carlo samt Simon Benoit och Oliver Ekman Larsson. Det här är en stor, stark och relativt rörlig backuppsättning, men om Leafs inte får lika många räddningar som förra året, kommer bristen på en elitmässig puckförflyttare att avslöja dem igen? Med Rielly på väg ut ur sin prime saknar Toronto en ”road-runner” som kan skrinna pucken ur fara och hjälpa till med uppspelen.

Tredjecentern Roy var ett bra tillskott i Marner-traden; Roy är en defensiv forward över genomsnittet som sannolikt kommer spela vissa shutdown-minuter mot motståndarnas toppkedjor. Men alltför få pratar om den defensiva påverkan av Marners frånvaro. Han är en elitmässig tvåvägsforward, finalist till Selke Trophy, en boxplayspecialist, och han har fler puckvinster än någon annan NHL-spelare de senaste fem säsongerna. Marners frånvaro kommer att påverka Toronto i båda ändar av isen.

Oliver Ekman Larsson är redo för sin andra säsong i Toronto. Foto: Alan Poizner-Imagn Images

Toronto Maple Leafs målvakter

Bortsett från Winnipeg Jets, som hade Connor Hellebuyck, fick Leafs förmodligen det bästa målvaktsspelet av alla lag förra säsongen. För andra året i rad rankades Stolarz etta i NHL i räddade mål över förväntat per 60 spelade minuter. Joseph Woll var sjua, vilket innebar att Leafs fick målvaktsspel på All-Star-nivå oavsett vem som stod i mål. Stolarz massiva kroppshydda och kyliga effektivitet gjorde honom till rätt val i slutspelet, och han såg mestadels ut som en skillnadsskapare innan han slogs ut ur slutspelet efter en kontroversiell kollision med Floridas Sam Bennett. Den atletiske Woll kan se oslagbar ut när han är i form, men han är inte lika lugn i målet och får kämpa med jämnheten; han var skakig i Florida-serien, och det kändes som att Leafs var ett bättre lag med Stolarz i kassen.

Hur som helst är Torontos målvaktsspel en styrka inför 2025/26 – så länge båda målvakterna är tillgängliga. Stolarz har kämpat med skador under hela sin karriär och hade flera frånvaroperioder förra säsongen, medan Woll också har haft problem med att hålla sig frisk och tagit tjänstledigt under träningslägret för att hantera en familjesituation. Dennis Hildeby står näst på tur om det behövs; han har varit över medel i AHL men under medel i NHL, precis vad man kan förvänta sig av en tredjemålvakt.

Blir det fler NHL-matcher för Dennis Hildeby i vinter? Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Toronto Maple Leafs tränare

Leafs lyckades inte ta sig förbi andra rundan, men en Game 7-förlust i runda två var ändå deras djupaste slutspelsresa sedan 2001/02, och Berubes närvaro spelade roll. Som tidigare NHL-spelare med en lång karriär i ligan bakom sig har han sina spelares respekt. Han låter också press och kritik rinna av sig; hans relativt orubbliga personlighet passar bra i Torontos mediemarknad. Leafs spelar en enklare, mer nord-syd-betonad hockey under honom än under Keefe, vilket hjälper på vissa sätt men skadar på andra. Ett sätt att beskriva skillnaden: Keefes Leafs kunde ligga under med 1–4 och komma tillbaka med en kaskad av mål. Berubes Leafs håller ledningar väldigt bra men kan inte bara växla om och spela böljande hockey när det behövs. Med Marner borta lär lagets identitet skifta ännu mer mot den hårdföra Berube/Treliving-filosofin.

Toronto Maple Leafs rookies

Ett lag som Toronto, som befinner sig mitt i sitt fönster som Stanley Cup-utmanare, brukar vanligtvis inte ha många rookies att slussa in eftersom (a) en djup grupp av veteraner lämnar få platser öppna och (b) ett lag med NHL:s bästa svit på nio raka slutspelsframträdanden har bytt bort många förstaval i draften och har sällan många talanger av toppklass.

Den enda rookien bland utespelarna med en verklig chans att ta plats i Toronto är, naturligtvis, Easton Cowan. Han har varit en av OHL:s mest dominanta allroundspelare under de senaste par säsongerna, och hans hårdföra stil ökar hans chanser att ta plats i laget eftersom han kan spela i flera olika typer av kedjor. Han ansågs inte mogen nog för att ta klivet för ett år sedan, men han har imponerat på träningslägret 2025/26 och i träningsmatcherna, där hans envisa beslutsamhet lyfts fram av Berube, och han känns nu betydligt närmare NHL-redo. Skulle Cowan ta plats i Leafs kan han snabbt bli en extremt viktig spelare med tanke på den potential han tillför på ett entry-level-kontrakt.

Backen Ben Danford har en Tanev-liknande spelstil och har också imponerat under försäsongen, men han behöver sannolikt ytterligare ett år för att utvecklas, om inte två. Hildeby är också rookie, efter att ha spelat endast sex NHL-matcher förra året, och är i praktiken given att få speltid med klubben igen under 2025/26.

Easton Cowan ledde London Knights till både OHL-titeln och Memorial Cup i våras. Foto: Christopher Katsarov/The Canadian Press via AP

Tre heta frågor för Toronto Maple Leafs

När kommer Leafs att addera en annan topp-sex-forward?

Treliving har varit öppen med sin önskan att ersätta Marner med en riktig målskytt i de två första kedjorna men, vare sig det handlade om ren oförmåga att få till en trade eller att Leafs låg på lönetaket, blev ingenting av under sommaren. Det är fortfarande troligt att Leafs jagar en forward vid Trade Deadline. Det kan innebära att de går efter populära namn från sommaren som Pittsburgh Penguins Bryan Rust och Rickard Rakell, men vem vet vilka andra stjärnforwards som kan bli tillgängliga beroende på hur tabellen utvecklar sig? Kommer Auston Matthews någonsin att vara helt frisk igen?

Matthews säger att han mår bra. Men han var försiktig i slutet av förra säsongen med att avslöja vilken skada han hade, och hänvisade till risken att motståndare skulle sikta in sig på att förvärra problemen. Den försiktigheten antydde oro för att problemet kunde återkomma. Kommer han att behöva hantera återkommande problem med en potentiellt kronisk åkomma den här säsongen? Kommer Leafs äntligen att ha rätt slutspelskaraktär?

Marner är borta, men ingen av Torontos återstående kärnspelare, från Matthews till Nylander till Tavares till Knies till Rielly, har spelat längre än andra rundan. Leafs såg ibland ut som ett lag som hittat den mentala tuffheten att ta sig längre förra säsongen, men förnedringen i Game 7 mot Florida suddade ut allt förtroende Toronto byggt upp. Kan den förändrade lagkemin i omklädningsrummet äntligen producera en mix av spelare som kan spela hockey långt in i juni?

Förutsägelse för Toronto Maple Leafs 2025/26

Det är förståeligt varför Marner-eran behövde ta slut ur båda parters perspektiv. Ingen sida kunde fortsätta försöka på samma sätt. Leafs var motiverade att ändra mixen i hopp om att slutligen kunna ställa upp ett lag med tillräckligt med grit för att nå resultat i slutspelet. Men låt oss vara väldigt tydliga: Marner må ha haft problem i avgörande lägen, men han var avgörande för att ta Toronto till slutspel. Det här laget är betydligt sämre utan honom, kanske fem till sju segrar sämre. En divisionstitel känns mycket mindre sannolik den här säsongen och, i den hårt konkurrensutsatta Atlantic Division, kan Leafs till och med sjunka ned till wildcard-nivå. Deras långsiktiga fönster som utmanare har krympt.

Toronto Maple Lefas trupp 2025/26

