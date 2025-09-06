Florida Panthers fortsätter äga sina motståndare i NHL. Efter tre raka Stanley Cup-finaler och två raka mästerskapstitlar är det ingen som vågar räkna bort dem från ytterligare en triumf. Men hur länge ska de orka, undrar Matt Larkin.

Aleksander Barkov siktar på att få lyfta Stanley Cup för tredje året i rad. Foto: Sam Navarro-Imagn Images

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts från engelska till svenska.

Inför NHL-säsongen 2025/26 analyseras samtliga 32 lag. Dagens lag: Florida Panthers.

Så kan Florida Panthers ställa upp 2025/26

Florida Panthers säsongen 2024/25

Florida Panthers vann sin första Stanley Cup i klubbens historia 2023/24, och att behålla hela mästarlaget var så gott som omöjligt. De såg backarna Brandon Montour och Oliver Ekman Larsson, forwards Vladimir Tarasenko, Ryan Lomberg, Nick Cousins och Kevin Stenlund samt målvakten Anthony Stolarz, bland andra, lämna som free agents, medan Kyle Okposo avslutade karriären. De lyckades dock skriva nytt kontrakt med 57-målsskytten Sam Reinhart och behöll en elitkärna med Aleksander Barkov, Matthew Tkachuk, Carter Verhaeghe och Sam Bennett i anfallet, Gustav Forsling och Aaron Ekblad på backsidan samt Sergej Bobrovskij i målet. Panthers var utan tvekan tunnare, men hade fortfarande de viktigaste kuggarna från sitt mästarlag.

Och general manager Bill Zito tänkte inte lämna tillbaka bucklan utan strid. Inte en chans. I en episk byteskarusell under säsongen 2024/25 offrade han målvakten Spencer Knight för att köpa billigt på Seth Jones och betalade det nästan kriminellt låga priset av ett villkorat andrarundeval 2027 för att få loss kaptenen Brad Marchand från Boston Bruins, medan han återhämtade sig från en huvudskada och hans värde var något nedtryckt. Utan att bry sig om seedning vilade Panthers sina stjärnor ofta mot slutet av grundserien, gled in i slutspelet som trea i Atlantic Division och skickade ut Tampa Bay Lightning iskallt på fem matcher. Toronto Maple Leafs skrämde dem i en sju matcher lång andrarunda, men Florida vann med en dominant bortaseger i den avgörande matchen. Med Sam Bennett i en Conn Smythe-vinnande roll som powerforward och en orättvist bra tredjekedja med Eetu Luostarinen, Anton Lundell och Marchand gjorde Panthers processen kort med Carolina Hurricanes i konferensfinalen och behövde den här gången bara sex matcher för att besegra Edmonton Oilers i Stanley Cup-finalen.

Panthers var alltså mästare två år i rad. Den här gången borde imperiet rimligen ha fallit, med Bennett, Ekblad och Marchand på väg mot free agency utan restriktioner. Men nej. Panthers lyckades skriva nya, lagvänliga kontrakt med alla tre, utnyttjade varje sparad skattekrona och visste förmodligen redan att Tkachuk, med sin allvarliga skada, skulle hamna på långtidsskadelistan i början av säsongen. Tyvärr för kritikerna: NHL:s bäst skötta organisation hade en briljant sommar och behöll nästan hela laget. Kan en dubbel bli en trippel 2025/26?

Florida Panthers får klara sig utan Matthew Tkachuk under en stor del av säsongen. Foto: Jim Rassol-Imagn Images

Florida Panthers nyförvärv och förluster

Nyförvärv

Jeff Petry, back

Luke Kunin, högerforward

Daniil Tarasov, målvakt

Förluster

Nate Schmidt, back (Utah)

Nico Sturm, center (Minnesota)

Vitek Vanecek, back (Utah)

Jaycob Megna, back (Vegas)

Florida Panthers anfall

Floridas offensiva siffror 2024/25 symboliserade hur de lurade alla konkurrenter. De slutade bara på 15:e plats i antal mål och hade endast en 30-målsskytt. De hade ligans 13:e bästa powerplay. Men de var extremt noga med att vila sina stjärnforwards under slutskedet av grundserien, framför allt Tkachuk, som inte spelade mellan 4 Nations Face-Off och slutspelets början när han vilade sin ljumskada. Från Barkov till Bennett till Reinhart och till och med Marchand när han först kom, fick nästan alla stora målhot lite vila inför slutspelet. Panthers var ett av ligans två bästa lag i 5-mot-5 chansskapande, och när de väl fick tillbaka fullt lag i april var de ostoppbara. De gjorde i snitt 4,09 mål per match i slutspelet – bäst i ligan – och satte över 25 procent i powerplay samtidigt som de genererade 54,71 procent av de förväntade målen i spel fem mot fem.

Vi kan förvänta oss en liknande offensiv från Florida 2025/26: elit på att driva spelet och extremt djup. Verhaeghe, Barkov och Reinhart utgör kanske NHL:s bästa tvåvägskedja. Luostarinen–Lundell–Marchand kan mycket väl vara ligans bästa tredjekedja också; de krossade motståndarna med 13–4 i mål fem mot fem under slutspelet 2024–25. Om de två enheterna hålls intakta beror på vad coach Paul Maurice gör med andrakedjan medan Tkachuk är borta till vintern efter sin operation. Vi lär se Evan Rodrigues till vänster och Bennett i mitten; kan den talangfulle unge Mackie Samoskevich kliva fram som den andra yttern?

Värvningen av Brad Marchand visade sig extremt värdefull för Panthers. Foto: Sam Navarro-Imagn Images

Panthers har inte ligans mest spektakulära backuppsättning, men alla, från Forsling till Ekblad till Jones och till och med Niko Mikkola, kliver fram med något mål då och då, särskilt i slutspelet, och gör ett enormt jobb med att hålla motståndarnas blålinje under tryck så att forwards kan hålla fast spelet i zonen.

Florida Panthers försvar

Panthers är på samma nivå som Carolina Hurricanes och Los Angeles Kings när det gäller att sätta guldstandarden för defensivt spel de senaste säsongerna. Inget lag tillät färre 5-mot-5 målchanser än Florida förra säsongen, och de hade det lägsta förväntade antalet insläppta mål av alla lag i Eastern Conference. Vi bör inte förvänta oss någon förändring 2025/26; Panthers enda betydande förlust var Nate Schmidt, och även om han skötte sina defensiva uppdrag klanderfritt i fjol, spelade han en skyddad tredje backparroll som Jeff Petry nu tar över bredvid Dmitrij Kulikov. Duon Forsling och Ekblad fortsätter att suga upp de tunga minuterna, där Forsling i synnerhet utmärker sig som en av NHL:s bästa tvåvägsbackar. Förra säsongen gick 55,73 procent av målchanserna i spel fem mot fem till Florida när de två var på isen. Den talangfulle Jones, en fantastisk skridskoåkare, hittade gradvis sitt spel och bildade ett starkt andrapar med den fysiske Mikkola. Florida vann målchansstatistiken med 121–88 när den långa duon var på isen under slutspelet.

En del av förklaringen till backarnas fina siffror i speluppbyggnaden är förstås det defensiva arbetet från forwards. Barkov och Reinhart slutade etta och tvåa i omröstningen till Selke Trophy förra säsongen. Panthers får arbetsinsats från hela laget och spelar försvar som en enhet. Dessutom är de inte bara noggranna – de är också elaka; inget lag delade ut fler tacklingar eller drog på sig fler utvisningar förra säsongen. Panthers får motståndarna att betala, med den tuffe Bennett som lagets främsta tonangivare.

Gustav Forsling fortsätter att vara navet i Panthers defensiv. Foto: Bildbyrån.

Florida Panthers målvakter

Minns du när Bobrovskij bar runt på ett slutspelssvagt rykte och påstods ha ett av NHL:s sämsta kontrakt? Det känns som en avlägsen dröm. ”Bob” är en självklar Hall of Fame-kandidat, tvåfaldig Vezina Trophy-vinnare, målvakt med 400+ segrar och har tagit med sig det spelet in i slutspelet de senaste tre åren, där han hjälpt Florida till tre raka Stanley Cup-finaler och vunnit två av dem. Nu 36 år är han mer av en ”böj-men-brist-inte”-målvakt i grundserien, inte dominant men konsekvent över genomsnittet och med en räddningsprocent över .900. Få målvakter, om ens någon, satsar lika hårt på fysik och förberedelser, och det betalar sig i slutspelsslitet. Under de tre senaste slutspelen har Bobrovsky en räddningsprocent på .912 med sex nollor. Bara under fjolårets slutspel räddade han 11,9 mål fler än förväntat; tänk på vad det betyder när din förstamålvakt vid den tiden på året stoppar tolv puckar som borde ha varit mål.

Panthers använde Knight i bytet för att få Jones och behövde därför hitta en ny andremålvakt att utveckla. Tarasov, som Columbus Blue Jackets draftade när Zito var assisterande GM där, är ett intressant projekt. Han är fortfarande bara 26, har en bra kroppshydda på 195 cm, var periodvis dominant hemma i Ryssland och har visat glimtar på NHL-nivå, bland annat med en räddningsprocent på .908 för två säsonger sedan innan han föll igenom förra året. Han har dessutom en idealisk mentor i landsmannen och vännen Bobrovskij. Skulle det förvåna någon om Panthers utvecklade Tarasov till en utmärkt backup?

Sergej Bobrovskij fortsätter att leverera mellan stolparna långt efter att ha passerat 30-strecket. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Florida Panthers tränare

Maurice har 916 segrar, vilket placerar honom trea i NHL:s historia, och han har nått Stanley Cup-finalen i samtliga tre säsonger bakom Panthers bås. Han predikar en slutspelslik hockey året runt, aggressiv och fysisk, som bygger in mentaliteten att sätta motståndarna på hälarna i april. Han är också en spelarnas tränare som knyter band till laget och står för positivitet. Ju mer laget vinner, desto mer kan han lita på att veteranerna gör allt rätt över hela isen. Hans kännetecknande förmåga att leverera medievänliga kommentarer är en förlängning av hans tränarpersona; han är kommunikativ, rolig och känd för att inspirera till stort respektkapital bland sina spelare.

Florida Panthers rookies

Panthers talangbank är precis så mager som man kan förvänta sig av ett lag som jagar titlar och offrar framtida resurser för att göra det. Den goda nyheten är att eftersom Zito lagt så mycket arbete på att bygga sitt superlag är Panthers så djupa att de egentligen inte behöver hjälp från rookies just nu. Den som mest sannolikt bidrar 2025/26 är deras topprospekt, högeryttern Jack Devine. Han hade en lysande collegekarriär på University of Denver och fick lite AHL-spel i slutet av fjolårssäsongen efter att ha blivit proffs. Han är något liten i storlek men tillför hög energi och spelskicklighet.

Tre heta frågor för Florida Panthers

Vem kliver fram medan Matthew Tkachuk är borta?

Tkachuks återhämtningstid säger en del när USA:s general manager Bill Guerin kommenterar huruvida han väntar sig att Tkachuk är tillbaka till OS 2026. Vi kommer inte att se honom spela innan kalendern slår över till 2026. Vem fyller luckan? Samoskevich har både talang och meriter för att göra det. Han gjorde 15 mål i grundserien förra året på bara tolv minuters istid per match. Det vore inte alls överraskande om han slog igenom och gjorde 25–30 mål i år. Och om han inte är redo kan Marchand utan problem hoppa upp i andrakedjan tills Tkachuk är tillbaka.

Kommer Panthers att återigen matcha sina stjärnor sparsamt i vinter?

När man har så många stjärnor som Florida måste man acceptera att flera av dem kommer att spela OS 2026. Kommer Florida att vara försiktiga med Barkov, Reinhart, Bennett, Forsling och Tkachuk efter att de återvänt från Milano, även om det betyder en lägre seed i slutspelet än en gång till?

Hur hanterar Florida slutspelstaket för lönetak?

Enligt PuckPedia överskred Panthers laguppställning lönetaket på 88 miljoner dollar med fem miljoner i den avgörande finalmatchen mot Edmonton. Men Florida har inte längre lyxen att slänga in Tkachuk i laget utan att det påverkar lönetaksutrymmet nu när NHL:s slutspelstak för löner har snabbspolats in i den sista säsongen av det gamla kollektivavtalet. Zito måste vara betydligt mer försiktig med hur han spenderar pengar under säsongen, särskilt vad gäller trejder.

Förutsägelse för Florida Panthers 2025/26

Förr eller senare kommer Panthers att få betala priset för att ha offrat draftval och talanger och för att betala spelare som Marchand tills de är långt upp i 40-årsåldern. Men inte än. Ett av lönetakserans bästa lag är till största delen intakt, lett av en GM som är en riktig konstnär på att hitta högklassiga men undervärderade spelare. Vi har inte sett en trippel i NHL sedan New York Islanders lyckades på tidigt 1980-tal, men känslan är att Panthers verkligen har chansen. De är fortsatt ett av ligans främsta Stanley Cup-lag och har visat att de inte ens behöver en hög slutspelsseed för att göra en lång resa.

Sam Reinhart hoppas få fira en Stanley Cup för tredje säsongen i följd. Foto: Sam Navarro-Imagn Images

Florida Panthers trupp 2025/26

