Är det här året när Anaheim Ducks slutligen ska bli att räkna med igen? Det är inte omöjligt, inte minst om Leo Carlsson får sitt förmodade genombrott. Matt Larkin tittar närmare på laget – som får en gammal demontränare i båset.

Leo Carlsson är en av de stora nycklarna för Anaheim Ducks – liksom nye coachen Joel Quenneville och luttrade nyförvärvet Chris Kreider. Foto: Kim Klement Neitzel-Imagn Images & Bildbyrån

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts från engelska till svenska.

Inför NHL-säsongen 2025/26 analyseras samtliga 32 lag. Först ut: Anaheim Ducks.

Så kan Anaheim Ducks ställa upp 2025/26

Anaheim Ducks säsongen 2024/25

Äntligen lite framsteg i GM Pat Verbeeks ombyggnad och, ännu bättre, den drevs av Anaheims unga kärnspelare, vilket ger hopp om fortsatt förbättring. Ducks kändes aldrig riktigt med i kampen om Pacific Division, aldrig mer än en match över .500 under någon del av säsongen, men de visade också bättre stabilitet och förlorade mer än fyra matcher i rad bara en gång. Deras kliv från 59 till 80 poäng utgjorde den största förbättringen i Western Conference från ett år till ett annat – tack vare flera lovande insatser under andra halvan.

Backen Jackson LaCombe fick ett enormt genombrott, där han till synes passerade Pavel Mintjukov och Olen Zellweger för att bli lagets långsiktiga nummer ett-back. LaCombe spelade över 22 minuter per match, gjorde 14 mål, visade starka tvåvägssiffror som spelmotor och var nästan en spelare på noll i skillnaden i målchanser i ett Ducks-lag som totalt sett tillhörde de svagaste defensiva enheterna i NHL. Leo Carlssons snöboll började rulla utför under andra halvan; den store centern avslutade sitt andra år med 29 poäng på 31 matcher och ser redo ut att bli en stjärna. Centerspelaren Mason McTavish avslutade säsongen med 16 mål och 33 poäng på sina sista 36 matcher. Till och med rookieforwarden Cutter Gauthier fick upp farten sent under 2024/25 och verkar stå på tröskeln till ett riktigt genombrott. Med Lukas Dostal som också fortsatte att mogna som målvakt avslutade Ducks fjolåret som ett lag på uppåtgående.

Jackson LaCombe var ett av de största utropstecknen i Anaheim Ducks i fjol. Foto: Gary A. Vasquez-Imagn Images

Ändå, med Calgary Flames 96 poäng som inte ens räckte till slutspel, hade Verbeek en rejäl klyfta att överbrygga. Laget var fortsatt uselt defensivt, både i spel fem mot fem och i boxplay, och det var främst tack vare Dostal och John Gibsons målvaktsspel som tabellklättringen blev möjlig – snarare än tränaren Greg Cronin, vars konfrontativa stil enligt uppgifter skavde mot spelarna och ledde till att han sparkades efter säsongen. Besluten att ta laget närmare slutspel ledde till att Verbeek installerade Joel Quenneville, tre gånger Stanley Cup-mästare, som ny tränare. Ducks jagade också förstärkningar på bytesmarknaden och i free agency, där de adderade Chris Kreider och Mikael Granlund, och satte äntligen punkt för de utdragna bytesdramerna kring Gibson och Trevor Zegras genom att ge båda en nystart på andra håll.

Ducks är alltså på uppgång, deras bästa unga spelare har inte nått sin topp ännu, och de har fått in en legendarisk tränare. Kan de ta sin första slutspelsplats sedan 2017/18?

Nyförvärv och förluster för Anaheim Ducks

Nyförvärv

Mikael Granlund, C

Chris Kreider, VF

Ryan Poehling, C

Petr Mrazek, MV

Förluster

John Gibson, MV (Det)

Trevor Zegras, C (Phi)

Brett Leason, HF (UFA)

Oliver Kylington, B (UFA)

Robby Fabbri, C (UFA)

Brock McGinn, VF (UFA)

Isac Lundeström, C (CBJ)

Anaheim Ducks anfall

Är glaset halvfullt eller halvtomt när det gäller Ducks anfall inför 2025/26? Förra säsongen slutade de på en blek 30:e plats i mål per match, utan en enda spelare över 22 mål. Deras powerplay-siffra såg ut som ett tryckfel: 11,8 %. Bara ett lag under de senaste två decennierna har varit sämre i numerärt överläge.

Ändå finns det skäl att förvänta sig förbättringar framöver. Tre av Anaheims fem bästa målskyttar i fjol var 22 år eller yngre. McTavish, Carlsson och Gauthier har alla goda chanser att bygga vidare på det de visade. Ducks förstärkte också topp nio med Granlund och Kreider. Granlund är en av NHL:s mest mångsidiga forwards; han kan spela i första, andra eller tredje kedjan, som center eller forward, i både powerplay och boxplay. Kreiders powerforward-spel verkar ha slitit på honom vid 34 års ålder, men han gjorde 39 mål så sent som för två säsonger sedan och förtjänar en ursäkt för en skadedrabbad säsong 2024/25 där han föll till 22 mål på 68 matcher. Den projekterade tredjekedjan med Frank Vatrano, Granlund och Ryan Strome säger mycket om Ducks förbättrade bredd – den trion hade varit en förstakedja för bara några år sedan. Och även om Quenneville är den stora profilen på tränarbänken, ska man inte förbise nye assisterande tränaren Jay Woodcroft. Under sina år som assisterande coach hade hans lag konsekvent ligans bästa powerplay, och som huvudtränare i Edmonton 2022/23 noterade Oilers den bästa effektiviteten i NHL:s historia med 32,4 procent. Ja, det var med Connor McDavid och Leon Draisaitl, men Ducks saknar inte talang. De lär garanterat bli bättre under Woodcroft.

Huruvida Ducks blir bara godtagbara offensivt eller faktiskt utvecklas till ett lag över snittet kommer att bero på hur mycket deras unga stjärnor kan ta med sig av sitt momentum från slutet av 2024/25. Från 2 februari och framåt rankades Gauthier femma bland 662 NHL-spelare i fem mot fem-poäng per 60 minuter, medan Carlsson och McTavish låg på plats 23 respektive 24. Som topp-femval i draften har de alla förutsättningar att fortsätta hålla den nivån.

Kan Cutter Gauthier och Leo Carlsson ta Anaheim Ducks till nästa nivå? Foto: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

Anaheim Ducks försvar

Ducks var historiskt usla defensivt 2022–23, förbättrades till strax under medel 2023/24, men föll tillbaka till uselt förra säsongen. De dödade bara 74,2 procent av utvisningarna och släppte till flest skott och målchanser av alla lag i NHL. Tio lag släppte in fler mål än Anaheim, vilket visar hur bra Dostal och Gibson faktiskt var trots extremt tunga arbetsbördor. Med tanke på målvaktsspelets nyckfullhet är Ducks defensiva strategi att ”läcka chanser och be för räddningar” inte hållbar.

Ändå återvänder Ducks i stort sett med samma topp sex-backar som avslutade fjolåret. Men de förväntar sig intern utveckling när de unga fortsätter mogna. Det här är LaCombes backbesättning nu. Som en ”minut-ätande häst” med skridskoåkning i toppklass ska han fylla samma roll som Duncan Keith gjorde för Quenneville under Chicagos dynastiår. Vi kan till och med se LaCombe utmana om en plats i USA:s OS-lag 2026 om han inleder starkt.

Kapten Radko Gudas och veteranen Jacob Trouba står för fysisk tyngd och rutin men har passerat sina toppår. För Ducks handlar det om att få framsteg från toppnamnen Olen Zellweger och Pavel Mintjukov. Zellweger handlar mer om puckrörelse och offensiv och väntas bidra i powerplay, medan Mintyukov har verktygen att bli användbar i alla situationer. Kan den nya tränarstaben få fart på dem? Förra säsongen var båda missnöjda med ojämn istid och spelade möjligen med rädsla för att göra misstag och hamna på läktaren under Cronin. Med Cam Fowler och Brian Dumoulin bortbytta mot slutet av säsongen bör Zellweger och Mintyukov få mer utrymme att bygga självförtroende.

I takt med att Carlsson mognar bör han också bidra defensivt bland forwards. Nya assisterande tränaren Ryan McGill väntas bli en tillgång för boxplay. Hans New Jersey Devils var näst bäst i ligan på 82,7 procent i fjol. Center Ryan Poehling, hämtad i bytet med Philadelphia Flyers för Zegras, väntas direkt bli en nyckelspelare i boxplay.

Anaheim Ducks målvakter

Den ytliga statistiken dolde hur bra Dostal och Gibson faktiskt var i fjol. De noterade räddningsprocent på .903 respektive .911, men med den obefintliga hjälpen från försvaret var siffrorna starka: bland 53 målvakter som spelade minst 25 matcher rankades Gibson sexa och Dostal 17:e i räddade mål över förväntan per 60 minuter. Dostal, 25, får nu spaden som solklar etta efter Gibsons avsked. Om han kan upprepa sin starka första halva av fjolåret kan han etablera sig som en klart över medel-startmålvakt, eller bättre. Petr Mrazek, som kom i bytet från Detroit, tar plats som tvåa. Mrazek är ojämn från säsong till säsong men har rutin av att stå bakom svaga försvar och var utmärkt så sent som 2023–24. Ville Husso har bara en riktigt bra NHL-säsong i bagaget men gjorde bra ifrån sig i en kortare sejour med Anaheim i fjol och är relativt rutinerad som tredjemålvakt. Ducks är välförsedda i mål, särskilt om försvarsspelet förbättras.

Lukas Dostal är Anaheim Ducks nya etta mellan stolparna. Foto: Gary A. Vasquez-Imagn Images

Anaheim Ducks tränare

Quenneville återvänder till en NHL-bänk för första gången sedan hösten 2021, då han lämnade Florida Panthers efter att detaljer framkommit om hans passivitet kring det påstådda sexuella övergreppet mot Chicago-spelaren Kyle Beach 2010, begånget av videocoachen Brad Aldrich när Quenneville var huvudtränare. Quenneville återinsattes av NHL 2024. Vid anställningen i våras uttryckte han ånger över att han inte agerade tillräckligt kraftfullt för att hjälpa Beach och berättade att han bett honom om ursäkt. Verbeek sade att Ducks interna utredning bekräftade Quennevilles uppgifter om att han inte varit fullt medveten om allvaret i det som skett 2010.

Man kan diskutera om Quennevilles ånger borde ha gett honom en ny chans i NHL, men han är tillbaka i båset oavsett. Och han bör vara en klar uppgradering jämfört med Cronin. Quennevilles 969 vinster är näst flest genom tiderna, endast efter Scotty Bowman. När han tog över Chicago 2008 var de ett ungt lag fullt av höga draftval men oförmögna att bryta igenom. Han kommer att försöka upprepa det med Ducks. Som tränare som betonar öppen kommunikation med spelarna blir han en frisk fläkt jämfört med hårdföre Cronin.

Anaheim Ducks rookies

Den idealiska situationen för en rookie är att (a) inte tvingas in i en roll han inte är redo för, men (b) inte heller hamna i ett så starkt lag att det inte finns utrymme att ta en plats. Precis så ser det ut i Ducks forwardsuppställning. Topptalangen Beckett Sennecke är stor, kraftfull och kombinerar spetsig målskicklighet med en elak sida. Han kan spela till sig en plats eller åtminstone få nio matcher på prov efter ett bra träningsläger. Samma sak gäller Roger McQueen, men eftersom han är ett år yngre och kommer från en ryggskada lär hans chans komma först nästa år. Håll även ögonen på Nathan Gaucher. Han är inte den med högst potential och jobbar sig tillbaka från en axeloperation, men hans energiska spel kan bli en faktor i fjärdekedjan under andra halvan av säsongen.

På backsidan måste Zellweger, Mintjukov och Drew Helleson prestera från start, eftersom talangerna Tristan Luneau och Stian Stolberg flåsar dem i nacken. Luneau är tekniskt sett inte rookie längre efter att ha spelat minst sex matcher två säsonger i rad, men med bara 13 NHL-matcher i bagaget är han rookie i praktiken. Han hade det tufft i sin korta NHL-sejour i fjol men snittade över en poäng per match i AHL. Stolberg fick sina första AHL-matcher i slutet av förra säsongen. Hans tunga spel kan ge honom en chans snabbare än väntat.

Översättning: Ducks är redan ett ungt lag på uppgång, och ändå har de flera spännande talanger kvar att introducera i NHL. Det är en spännande tid att hålla på det här laget.

Stian Solberg väntar på chansen i NHL. Foto: Steven Ellis/DailyFaceoff.com

Tre stora frågor för Anaheim Ducks

Har Joel Quenneville fortfarande känslan?

”Coach Q” är 66 år och har inte lett ett NHL-lag på fyra år. Ligan är inte densamma som när han lämnade. Kan han fortfarande föra ett ungt lag till framgång?

Blir Mason McTavish långvarig i Ducks?

Den skicklige andracenter-forwarden är fortsatt utan kontrakt som RFA och har varit föremål för bytesrykten och offer sheet-snack. Ducks vore dumma att släppa honom, och jag väntar mig att de skriver nytt kontrakt, men tills dess kommer intresset i ligan vara stort. Dags att lösa det där kontraktet, Mr. Verbeek – ni vill inte dra in i träningslägret utan klart papper.

Är Lukas Dostal redo att vara en riktig förstamålvakt?

Dostal har glänst i perioder i NHL. Men han har inte längre Gibson bredvid sig som avlastning. Dostal hade dessutom en räddningsprocent på .889 över 22 matcher efter 4 Nations Face-Off i fjol. Kan han ta nästa steg och leverera på hög nivå över en hel säsong?

Förutsägelse för Anaheim Ducks 2025/26

Ett pessimistiskt synsätt kan vara att Anaheims målvaktsspel artificiellt blåste upp ett i övrigt svagt lag och att förbättringen i tabellen var en illusion.

Men med tanke på att jag prickade exakt Ducks poängtotal och tabellplacering i fjol, så har jag förtjänat ert förtroende – så hör mig nu. Det här laget är fullt av stigande talanger. De har fördjupat sin forwardsbesättning och överhalat tränarstaben med personer som bör kunna lösa lagets mest uppenbara brister. Att överhypa Ducks som en självklar slutspelsklubb vore för mycket, men jag väntar mig att de slutar kring 95 poäng och kämpar om en wildcardplats ända in i sista omgången. Vi vet att de minst är det sjätte bästa laget i Pacific, men jag tror att de faktiskt är det fjärde bästa nu.

Avancerad statistik via Natural Stat Trick och Money Puck.

Anaheim Ducks trupp 2025/26

Source: Anaheim Ducks @ Elite Prospects