Hockey-VM på tv idag: Så sänds Sverige – Schweiz

Uffe Bodin
Sverige möter Schweiz i dagens kvartsfinal i hockey-VM. En synnerligen tuff uppgift mot en värdnation som vunnit samtliga sju matcher i gruppspelet. Här är tv-tider, spelschema, resultat, tabeller och poängliga inför dagens kvartsfinaler i VM-hockeyn.

Oliver Ekman Larsson och Sverige står inför en tuff utmaning i form av Calvin Thürkauf och Schweiz i VM-kvartsfinalen.
Foto: Mathilda Schuler / BILDBYRÅN

Efter många om och men blir det en VM-kvartsfinal för Tre Kronor i Schweiz. 4–2-segern mot Slovakien i den avslutande gruppspelsmatchen säkrade fortsatt spel i turneringen efter en stundtals skakig resa.

Matchen mot Slovakien började riktigt illa med ett tidigt underläge och ett tillbakatryckt svenskt lag som hade svårt att ta sig ur egen zon. En kvittering från Anton Frondell skapade hopp och ny energi. I den andra perioden tog Sverige över och drog ifrån till 3–1 efter att Jakob Silfverberg snärtat in ledningsmålet och Ivar Stenberg fixat 3–1 efter en individuell prestation. Marek Hrivik reducerade i powerplay, men Sverige höll ut i tredje perioden och lagkapten Oliver Ekman Larsson säkrade avancemanget genom att skicka in 4–2 i tom kasse.

Tunga NHL-stjärnor har förstärkt Schweiz i hockey-VM

Nu byter svenskarna spelort, från Fribourg till Zürich, för kvällens kvartsfinal mot värdnationen Schweiz. Ett Schweiz som gick rent i gruppspelet med sju raka vinster och inte en enda tappad poäng. något man var enda VM-laget att lyckas med.

I truppen finns flera av nationens största NHL-stjärnor i form av framför allt Roman Josi, Janis Moser. Nico Hischier och Timo Meier. Det är dock veteranen Sven Andrighetto som varit allra mest produktiv. Han toppar VM:s poängliga med sina 13 poäng.

I båset finns också en svensk i form av Rikard Franzén som assisterande tränare till förbundskapten Jan Cadieux. Här finns även Marcel Jenni, med ett förflutet i Färjestad.

Matchen startar 20.20, men Viaplays studiosändning inleds redan 19.00 i TV6, Viaplay och Viaplay Sport. Matchen sänds sedan i Viaplay och Viaplay Sport.

TV-tider Hockey-VM: Kvartsfinaler

Torsdag 28 maj
Sändning Match Kanaler
16:00 🇫🇮 Finland – Tjeckien 🇨🇿
Viaplay Viaplay Sport
16:10 🇨🇦 Kanada – USA 🇺🇸
Viaplay TV10
19:00 🇨🇭 Schweiz – Sverige 🇸🇪
Viaplay Viaplay Sport
20:10 🇳🇴 Norge – Lettland 🇱🇻
Viaplay TV6

Hur ser jag hockey-VM på tv?

Viaplay har sändningsrättigheterna till turneringen. De sänder alla matcher från hockey-VM i sin streamingtjänst men även i kanaler som TV6, TV10, Viaplay Sport och Viaplay Vinter Sport. Här finner du alla tv-tider för hockey-VM.

Du kan även följa Tre Kronors matcher via Hockeysverige.se:s liverapportering från turneringen.

Vilka spelar för Tre Kronor i hockey-VM 2026?

Målvakter

40. Arvid Söderblom
45. Magnus Hellberg
73. Love Härenstam

Backar

4. Jacob Larsson
8. Robert Hägg
14. Mattias Ekholm
23. Oliver Ekman Larsson
26. Erik Brännström
34. Albert Johansson
72. Tim Heed
94. Joel Persson

Forwards

9. Linus Karlsson
10. Simon Holmström
13. Lucas Raymond
15. Jack Berglund
16. Anton Frondell
20. André Petersson
33. Jakob Silfverberg
41. Ivar Stenberg
51. Emil Heineman
61. Viggo Björck
70. Oskar Sundqvist
74. Rasmus Asplund
91. Carl Grundström
95. Jacob de la Rose

Vilka spelar för Schweiz i hockey-VM 2026?

Målvakter

Reto Berra, Fribourg-Gottéron
Sandro Aeschlimann, Davos
Leonardo Genoni, Zug

Backar

Dean Kukan, ZSC Lions
Sven Jung, Davos
Lukas Frick, Davos
Christian Marti, ZSC Lions
Tim Berni, Geneve-Servette
Dominik Egli, Frölunda
Janis Moser, Tampa Bay
Roman Josi, Nashville

Forwards

Simon Knak, Davos
Damien Riat, Lausanne
Nico Hischier, New Jersey
Ken Jäger, Lausanne
Nino Niederreiter, Winnipeg
Timo Meier, New Jersey
Pius Suter, St. Louis
Denis Malgin, ZSC Lions
Calvin Thürkauf, Lugano
Nicolas Baechler, ZSC Lions
Sven Andrighetto, ZSC Lions
Christopher Bertschy, Fribourg-Gottéron
Theco Rochette, Lausanne
Attilio Biasca, Fribourg-Gottéron

Senaste resultaten i hockey-VM

Slutställning Grupp A

#NationMVÖVÖFF+/-P
1🇨🇭 Schweiz7700039–721
2🇫🇮 Finland7600131–1118
3🇱🇻 Lettland7400324–1712
4🇺🇸 USA7311225–2111
5🇩🇪 Tyskland7301323–2210
6🇦🇹 Österrike7300417–299
7🇭🇺 Ungern7100614–383
8🇬🇧 Storbritannien700077–350

Schweiz, Finland, Lettland och USA till kvartsfinal. Storbritannien degraderat till Division 1A

Slutställning Grupp B

#NationMVÖVÖFF+/-P
1🇨🇦 Kanada7601033–1320
2🇳🇴 Norge7411125–1415
3🇨🇿 Tjeckien7401219–1713
4🇸🇪 Sverige7400327–1612
5🇸🇰 Slovakien7302221–1911
6🇩🇰 Danmark7111415–266
7🇸🇮 Slovenien7201413–316
8🇮🇹 Italien700165–281

Kanada, Norge, Tjeckien och Sverige till kvartsfinal. Italien degraderat till Division 1A.

Poängligan hockey-VM 2026

I vilka arenor spelas hockey-VM?

  • Grupp A: Swiss Life Arena i Zürich, Schweiz. Publikkapacitet: cirka 12,000 åskådare.
  • Grupp B: BCF Arena i Fribourg, Schweiz. Publikkapacitet: 9,262 åskådare.

När spelas VM-finalen i ishockey 2026?

VM-finalen i ishockey 2026 spelas söndagen den 31 maj klockan 20.20 i Swiss Life Arena i Zürich.

