Hockey-VM på tv idag: Så sänds Sverige – Schweiz
Sverige möter Schweiz i dagens kvartsfinal i hockey-VM. En synnerligen tuff uppgift mot en värdnation som vunnit samtliga sju matcher i gruppspelet. Här är tv-tider, spelschema, resultat, tabeller och poängliga inför dagens kvartsfinaler i VM-hockeyn.
Efter många om och men blir det en VM-kvartsfinal för Tre Kronor i Schweiz. 4–2-segern mot Slovakien i den avslutande gruppspelsmatchen säkrade fortsatt spel i turneringen efter en stundtals skakig resa.
Matchen mot Slovakien började riktigt illa med ett tidigt underläge och ett tillbakatryckt svenskt lag som hade svårt att ta sig ur egen zon. En kvittering från Anton Frondell skapade hopp och ny energi. I den andra perioden tog Sverige över och drog ifrån till 3–1 efter att Jakob Silfverberg snärtat in ledningsmålet och Ivar Stenberg fixat 3–1 efter en individuell prestation. Marek Hrivik reducerade i powerplay, men Sverige höll ut i tredje perioden och lagkapten Oliver Ekman Larsson säkrade avancemanget genom att skicka in 4–2 i tom kasse.
Tunga NHL-stjärnor har förstärkt Schweiz i hockey-VM
Nu byter svenskarna spelort, från Fribourg till Zürich, för kvällens kvartsfinal mot värdnationen Schweiz. Ett Schweiz som gick rent i gruppspelet med sju raka vinster och inte en enda tappad poäng. något man var enda VM-laget att lyckas med.
I truppen finns flera av nationens största NHL-stjärnor i form av framför allt Roman Josi, Janis Moser. Nico Hischier och Timo Meier. Det är dock veteranen Sven Andrighetto som varit allra mest produktiv. Han toppar VM:s poängliga med sina 13 poäng.
I båset finns också en svensk i form av Rikard Franzén som assisterande tränare till förbundskapten Jan Cadieux. Här finns även Marcel Jenni, med ett förflutet i Färjestad.
Matchen startar 20.20, men Viaplays studiosändning inleds redan 19.00 i TV6, Viaplay och Viaplay Sport. Matchen sänds sedan i Viaplay och Viaplay Sport.
TV-tider Hockey-VM: KvartsfinalerTorsdag 28 maj
|Sändning
|Match
|Kanaler
|16:00
|🇫🇮 Finland – Tjeckien 🇨🇿
|
Viaplay Viaplay Sport
|16:10
|🇨🇦 Kanada – USA 🇺🇸
|
Viaplay TV10
|19:00
|🇨🇭 Schweiz – Sverige 🇸🇪
|
Viaplay Viaplay Sport
|20:10
|🇳🇴 Norge – Lettland 🇱🇻
|
Viaplay TV6
Hur ser jag hockey-VM på tv?
Viaplay har sändningsrättigheterna till turneringen. De sänder alla matcher från hockey-VM i sin streamingtjänst men även i kanaler som TV6, TV10, Viaplay Sport och Viaplay Vinter Sport. Här finner du alla tv-tider för hockey-VM.
Du kan även följa Tre Kronors matcher via Hockeysverige.se:s liverapportering från turneringen.
Vilka spelar för Tre Kronor i hockey-VM 2026?
Målvakter
40. Arvid Söderblom
45. Magnus Hellberg
73. Love Härenstam
Backar
4. Jacob Larsson
8. Robert Hägg
14. Mattias Ekholm
23. Oliver Ekman Larsson
26. Erik Brännström
34. Albert Johansson
72. Tim Heed
94. Joel Persson
Forwards
9. Linus Karlsson
10. Simon Holmström
13. Lucas Raymond
15. Jack Berglund
16. Anton Frondell
20. André Petersson
33. Jakob Silfverberg
41. Ivar Stenberg
51. Emil Heineman
61. Viggo Björck
70. Oskar Sundqvist
74. Rasmus Asplund
91. Carl Grundström
95. Jacob de la Rose
Vilka spelar för Schweiz i hockey-VM 2026?
Målvakter
Reto Berra, Fribourg-Gottéron
Sandro Aeschlimann, Davos
Leonardo Genoni, Zug
Backar
Dean Kukan, ZSC Lions
Sven Jung, Davos
Lukas Frick, Davos
Christian Marti, ZSC Lions
Tim Berni, Geneve-Servette
Dominik Egli, Frölunda
Janis Moser, Tampa Bay
Roman Josi, Nashville
Forwards
Simon Knak, Davos
Damien Riat, Lausanne
Nico Hischier, New Jersey
Ken Jäger, Lausanne
Nino Niederreiter, Winnipeg
Timo Meier, New Jersey
Pius Suter, St. Louis
Denis Malgin, ZSC Lions
Calvin Thürkauf, Lugano
Nicolas Baechler, ZSC Lions
Sven Andrighetto, ZSC Lions
Christopher Bertschy, Fribourg-Gottéron
Theco Rochette, Lausanne
Attilio Biasca, Fribourg-Gottéron
Senaste resultaten i hockey-VM
- Lettland – Ungern 8–1
- Danmark – Norge 3–4 (OT)
- Österrike – USA 1–4
- Slovakien – Sverige 2–4
- Finland – Schweiz 2–4
- Kanada – Tjeckien 3–2
Slutställning Grupp A
|#
|Nation
|M
|V
|ÖV
|ÖF
|F
|+/-
|P
|1
|🇨🇭 Schweiz
|7
|7
|0
|0
|0
|39–7
|21
|2
|🇫🇮 Finland
|7
|6
|0
|0
|1
|31–11
|18
|3
|🇱🇻 Lettland
|7
|4
|0
|0
|3
|24–17
|12
|4
|🇺🇸 USA
|7
|3
|1
|1
|2
|25–21
|11
|5
|🇩🇪 Tyskland
|7
|3
|0
|1
|3
|23–22
|10
|6
|🇦🇹 Österrike
|7
|3
|0
|0
|4
|17–29
|9
|7
|🇭🇺 Ungern
|7
|1
|0
|0
|6
|14–38
|3
|8
|🇬🇧 Storbritannien
|7
|0
|0
|0
|7
|7–35
|0
Schweiz, Finland, Lettland och USA till kvartsfinal. Storbritannien degraderat till Division 1A
Slutställning Grupp B
|#
|Nation
|M
|V
|ÖV
|ÖF
|F
|+/-
|P
|1
|🇨🇦 Kanada
|7
|6
|0
|1
|0
|33–13
|20
|2
|🇳🇴 Norge
|7
|4
|1
|1
|1
|25–14
|15
|3
|🇨🇿 Tjeckien
|7
|4
|0
|1
|2
|19–17
|13
|4
|🇸🇪 Sverige
|7
|4
|0
|0
|3
|27–16
|12
|5
|🇸🇰 Slovakien
|7
|3
|0
|2
|2
|21–19
|11
|6
|🇩🇰 Danmark
|7
|1
|1
|1
|4
|15–26
|6
|7
|🇸🇮 Slovenien
|7
|2
|0
|1
|4
|13–31
|6
|8
|🇮🇹 Italien
|7
|0
|0
|1
|6
|5–28
|1
Kanada, Norge, Tjeckien och Sverige till kvartsfinal. Italien degraderat till Division 1A.
Poängligan hockey-VM 2026
Source: WC Scoring Leaders @ Elite Prospects
I vilka arenor spelas hockey-VM?
- Grupp A: Swiss Life Arena i Zürich, Schweiz. Publikkapacitet: cirka 12,000 åskådare.
- Grupp B: BCF Arena i Fribourg, Schweiz. Publikkapacitet: 9,262 åskådare.
När spelas VM-finalen i ishockey 2026?
VM-finalen i ishockey 2026 spelas söndagen den 31 maj klockan 20.20 i Swiss Life Arena i Zürich.
