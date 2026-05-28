Hockey-VM på tv idag: Så sänds Sverige – Schweiz

Sverige möter Schweiz i dagens kvartsfinal i hockey-VM. En synnerligen tuff uppgift mot en värdnation som vunnit samtliga sju matcher i gruppspelet. Här är tv-tider, spelschema, resultat, tabeller och poängliga inför dagens kvartsfinaler i VM-hockeyn.

Oliver Ekman Larsson och Sverige står inför en tuff utmaning i form av Calvin Thürkauf och Schweiz i VM-kvartsfinalen.

Foto: Mathilda Schuler / BILDBYRÅN

Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |

Efter många om och men blir det en VM-kvartsfinal för Tre Kronor i Schweiz. 4–2-segern mot Slovakien i den avslutande gruppspelsmatchen säkrade fortsatt spel i turneringen efter en stundtals skakig resa.

Matchen mot Slovakien började riktigt illa med ett tidigt underläge och ett tillbakatryckt svenskt lag som hade svårt att ta sig ur egen zon. En kvittering från Anton Frondell skapade hopp och ny energi. I den andra perioden tog Sverige över och drog ifrån till 3–1 efter att Jakob Silfverberg snärtat in ledningsmålet och Ivar Stenberg fixat 3–1 efter en individuell prestation. Marek Hrivik reducerade i powerplay, men Sverige höll ut i tredje perioden och lagkapten Oliver Ekman Larsson säkrade avancemanget genom att skicka in 4–2 i tom kasse.

Tunga NHL-stjärnor har förstärkt Schweiz i hockey-VM

Nu byter svenskarna spelort, från Fribourg till Zürich, för kvällens kvartsfinal mot värdnationen Schweiz. Ett Schweiz som gick rent i gruppspelet med sju raka vinster och inte en enda tappad poäng. något man var enda VM-laget att lyckas med.

I truppen finns flera av nationens största NHL-stjärnor i form av framför allt Roman Josi, Janis Moser. Nico Hischier och Timo Meier. Det är dock veteranen Sven Andrighetto som varit allra mest produktiv. Han toppar VM:s poängliga med sina 13 poäng.

I båset finns också en svensk i form av Rikard Franzén som assisterande tränare till förbundskapten Jan Cadieux. Här finns även Marcel Jenni, med ett förflutet i Färjestad.

Matchen startar 20.20, men Viaplays studiosändning inleds redan 19.00 i TV6, Viaplay och Viaplay Sport. Matchen sänds sedan i Viaplay och Viaplay Sport.

TV-tider Hockey-VM: Kvartsfinaler Torsdag 28 maj Sändning Match Kanaler 16:00 🇫🇮 Finland – Tjeckien 🇨🇿 Viaplay Viaplay Sport 16:10 🇨🇦 Kanada – USA 🇺🇸 Viaplay TV10 19:00 🇨🇭 Schweiz – Sverige 🇸🇪 Viaplay Viaplay Sport 20:10 🇳🇴 Norge – Lettland 🇱🇻 Viaplay TV6

Hur ser jag hockey-VM på tv?

Viaplay har sändningsrättigheterna till turneringen. De sänder alla matcher från hockey-VM i sin streamingtjänst men även i kanaler som TV6, TV10, Viaplay Sport och Viaplay Vinter Sport. Här finner du alla tv-tider för hockey-VM.

Du kan även följa Tre Kronors matcher via Hockeysverige.se:s liverapportering från turneringen.

Vilka spelar för Tre Kronor i hockey-VM 2026?

Målvakter

40. Arvid Söderblom

45. Magnus Hellberg

73. Love Härenstam

Backar

4. Jacob Larsson

8. Robert Hägg

14. Mattias Ekholm

23. Oliver Ekman Larsson

26. Erik Brännström

34. Albert Johansson

72. Tim Heed

94. Joel Persson

Forwards

9. Linus Karlsson

10. Simon Holmström

13. Lucas Raymond

15. Jack Berglund

16. Anton Frondell

20. André Petersson

33. Jakob Silfverberg

41. Ivar Stenberg

51. Emil Heineman

61. Viggo Björck

70. Oskar Sundqvist

74. Rasmus Asplund

91. Carl Grundström

95. Jacob de la Rose

Vilka spelar för Schweiz i hockey-VM 2026?

Målvakter

Reto Berra, Fribourg-Gottéron

Sandro Aeschlimann, Davos

Leonardo Genoni, Zug

Backar

Dean Kukan, ZSC Lions

Sven Jung, Davos

Lukas Frick, Davos

Christian Marti, ZSC Lions

Tim Berni, Geneve-Servette

Dominik Egli, Frölunda

Janis Moser, Tampa Bay

Roman Josi, Nashville

Forwards

Simon Knak, Davos

Damien Riat, Lausanne

Nico Hischier, New Jersey

Ken Jäger, Lausanne

Nino Niederreiter, Winnipeg

Timo Meier, New Jersey

Pius Suter, St. Louis

Denis Malgin, ZSC Lions

Calvin Thürkauf, Lugano

Nicolas Baechler, ZSC Lions

Sven Andrighetto, ZSC Lions

Christopher Bertschy, Fribourg-Gottéron

Theco Rochette, Lausanne

Attilio Biasca, Fribourg-Gottéron

Senaste resultaten i hockey-VM

Slutställning Grupp A

# Nation M V ÖV ÖF F +/- P 1 🇨🇭 Schweiz 7 7 0 0 0 39–7 21 2 🇫🇮 Finland 7 6 0 0 1 31–11 18 3 🇱🇻 Lettland 7 4 0 0 3 24–17 12 4 🇺🇸 USA 7 3 1 1 2 25–21 11 5 🇩🇪 Tyskland 7 3 0 1 3 23–22 10 6 🇦🇹 Österrike 7 3 0 0 4 17–29 9 7 🇭🇺 Ungern 7 1 0 0 6 14–38 3 8 🇬🇧 Storbritannien 7 0 0 0 7 7–35 0

Schweiz, Finland, Lettland och USA till kvartsfinal. Storbritannien degraderat till Division 1A

Slutställning Grupp B

# Nation M V ÖV ÖF F +/- P 1 🇨🇦 Kanada 7 6 0 1 0 33–13 20 2 🇳🇴 Norge 7 4 1 1 1 25–14 15 3 🇨🇿 Tjeckien 7 4 0 1 2 19–17 13 4 🇸🇪 Sverige 7 4 0 0 3 27–16 12 5 🇸🇰 Slovakien 7 3 0 2 2 21–19 11 6 🇩🇰 Danmark 7 1 1 1 4 15–26 6 7 🇸🇮 Slovenien 7 2 0 1 4 13–31 6 8 🇮🇹 Italien 7 0 0 1 6 5–28 1

Kanada, Norge, Tjeckien och Sverige till kvartsfinal. Italien degraderat till Division 1A.

Poängligan hockey-VM 2026

Source: WC Scoring Leaders @ Elite Prospects

Alla trupper i hockey-VM 2026

Grupp A (Zürich)

Grupp B (Fribourg)

I vilka arenor spelas hockey-VM?

Grupp A: Swiss Life Arena i Zürich, Schweiz. Publikkapacitet: cirka 12,000 åskådare.

Grupp B: BCF Arena i Fribourg, Schweiz. Publikkapacitet: 9,262 åskådare.

När spelas VM-finalen i ishockey 2026?

VM-finalen i ishockey 2026 spelas söndagen den 31 maj klockan 20.20 i Swiss Life Arena i Zürich.