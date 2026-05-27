Klart: Värvar SHL-backen

Måns Karlsson
Chefredaktör

Niklas Nilsson har gjort 97 matcher i SHL. Nu är han klar för Södertälje.

Niklas Nilsson är klar för Södertälje.

Efter att ha fått sparsamt med speltid lånades Niklas Nilsson ut från Örebro till såväl BIK Karlskoga som finska TPS förra säsongen. Nu lämnar han Örebro permanent.

22-åringen, som fyller 23 i sommar, är nämligen klar för Södertälje. Det meddelar klubben via sina sociala medier. Där skriver klubben också att Nilsson skrivit på ett ettårskontrakt.

Niklas Nilsson kom till Örebros J18-lag 2019 och jobbade sig sen hela vägen upp till A-laget där det blev 97 SHL-matcher och fem slutspelsmatcher. Han har också 48 allsvenska matcher på meritlistan. 42 för Nybro 2023/2024 och sex för BIK under förra säsongen.

Source: Niklas Nilsson @ Elite Prospects

