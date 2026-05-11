Här är Tysklands trupp i hockey-VM – tre NHL-spelare tar plats
Följ HockeySverige på
Google news
Tyskland har tagit ut truppen som ska representera landet under hockey-VM 2026. I laget finns tre NHL-spelare.
Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |
2023 blev det silver. Sedan dess har Tyskland åkt ut i kvartsfinal 2024 och missat slutspel 2025. Nu är landet på jakt efter revansch.
I truppen som tagits ut återfinns tre NHL-spelare: Målvakten Philipp Grubauer, backstjärnan Moritz Seider och forwarden Joshua Samanski.
Seider kommer, vid 25 års ålder, spela sin sjätte (!) VM-turnering. Han kommer från en säsong med 60 poäng på 82 matcher för Detroit Red Wings och är förstås truppens stora stjärna. Det ska också sägas att Grubauer, till vardags i Seattle Kraken, kommer från en bra säsong. Han stoppade 90,9 procent av de skott han fick på sig på 32 matcher i NHL. 34-åringen var också landets självklara förstemålvakt i OS.
Tyskland inleder VM den 15 maj i Zürich, mot Finland.
Tysklands trupp i hockey-VM 2026
Målvakter
Maximilian Franzreb
Philipp Grubauer
Jonas Stettmer
Backar
Leon Gawanke
Leon Hüttl
Eric Mik
Moritz Seider
Phillip Sinn
Fabio Wagner
Marcus Weber
Kai Wissmann
Forwards
Dominik Bokk
Samuel Dove-McFalls
Andreas Eder
Alexander Ehl
Daniel Fischbuch
Dominik Kahun
Maximilian Kastner
Nicolas Krämer
Stefan Loibl
Marc Michaelis
Joshua Samanski
Frederik Tiffels
Parker Tuomie
Manuel Wiederer
Den här artikeln handlar om: