Här är Tysklands trupp i hockey-VM – tre NHL-spelare tar plats

Tyskland har tagit ut truppen som ska representera landet under hockey-VM 2026. I laget finns tre NHL-spelare.

Moritz Seider.

Foto: Bildbyrån.

2023 blev det silver. Sedan dess har Tyskland åkt ut i kvartsfinal 2024 och missat slutspel 2025. Nu är landet på jakt efter revansch.

I truppen som tagits ut återfinns tre NHL-spelare: Målvakten Philipp Grubauer, backstjärnan Moritz Seider och forwarden Joshua Samanski.

Seider kommer, vid 25 års ålder, spela sin sjätte (!) VM-turnering. Han kommer från en säsong med 60 poäng på 82 matcher för Detroit Red Wings och är förstås truppens stora stjärna. Det ska också sägas att Grubauer, till vardags i Seattle Kraken, kommer från en bra säsong. Han stoppade 90,9 procent av de skott han fick på sig på 32 matcher i NHL. 34-åringen var också landets självklara förstemålvakt i OS.

Tyskland inleder VM den 15 maj i Zürich, mot Finland.

Tysklands trupp i hockey-VM 2026

Målvakter

Maximilian Franzreb

Philipp Grubauer

Jonas Stettmer

Backar

Leon Gawanke

Leon Hüttl

Eric Mik

Moritz Seider

Phillip Sinn

Fabio Wagner

Marcus Weber

Kai Wissmann

Forwards

Dominik Bokk

Samuel Dove-McFalls

Andreas Eder

Alexander Ehl

Daniel Fischbuch

Dominik Kahun

Maximilian Kastner

Nicolas Krämer

Stefan Loibl

Marc Michaelis

Joshua Samanski

Frederik Tiffels

Parker Tuomie

Manuel Wiederer