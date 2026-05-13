Här är Sloveniens trupp i Hockey-VM 2026
Slovenien höll sig med nöd och näppe kvar i A-divisionen av Hockey-VM förra året. Nu har man tagit ut sitt lag till årets mästerskap.
Hockey-VM 2026:
Slovenien spelar i Sveriges grupp och möter Tre Kronor den 20:e maj klockan 20:20. De inleder mot Tjeckien, den 16:e maj klockan 20:20.
I laget finns flera spelare som spelat i Sverige. Exempelvis Blaz Gregorc, Rok Ticar och Robert Sabolic. Det mest kända namnen i laget får dock anses vara juniorbacken Jan Goličič som trots att han ännu inte fyllt 20 år redan gör sitt andra VM. Han draftades av Tampa Bay, i fjärderundan, 2024.
Ungefär halva truppen spelar hemma i Olimpija Ljubljana.
Sloveniens trupp i Hockey-VM 2026
Målvakter
Lukaš Horak, Olimpija Ljubljana
Luka Kolin, Olimpija Ljubljana
Žan Us, Jesenice
Backar
Rožle Bohinc, Olimpija Ljubljana
Aljoša Crnović, Olimpija Ljubljana
Jan Ćosić, Olimpija Ljubljana
Jan Goličič, Blainville-Boisbriand Armada
Blaž Gregorc, Olimpija Ljubljana
Aleksandar Magovac, Amiens
Maks Perčič, Slavia Praha
Miha Štebih, Horacka Slavia Trebič
Forwards
Miha Beričič, Olimpija Ljubljana
Jan Drozg, Olimpija Ljubljana
Žan Jezovšek, Lindau Islanders
Anže Kuralt, Fehervar
Nace Langus, Augustana University
Marcel Mahkovec, Olimpija Ljubljana
Luka Maver, Black Wings Linz
Ken Ograjenšek, Black Wings Linz
Robert Sabolič, Olimpija Ljubljana
Nik Simšič, Olimpija Ljubljana
Filip Sitar, Rensselaer Polytechnic Institute
Jaka Sodja, Olimpija Ljubljana
Rok Tičar, Pustertal
Matic Török, Ilves
