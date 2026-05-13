Här är Sloveniens trupp i Hockey-VM 2026

Slovenien höll sig med nöd och näppe kvar i A-divisionen av Hockey-VM förra året. Nu har man tagit ut sitt lag till årets mästerskap.

Slovenien spelar i Sveriges grupp och möter Tre Kronor den 20:e maj klockan 20:20. De inleder mot Tjeckien, den 16:e maj klockan 20:20.

I laget finns flera spelare som spelat i Sverige. Exempelvis Blaz Gregorc, Rok Ticar och Robert Sabolic. Det mest kända namnen i laget får dock anses vara juniorbacken Jan Goličič som trots att han ännu inte fyllt 20 år redan gör sitt andra VM. Han draftades av Tampa Bay, i fjärderundan, 2024.

Ungefär halva truppen spelar hemma i Olimpija Ljubljana.

Sloveniens trupp i Hockey-VM 2026

Målvakter

Lukaš Horak, Olimpija Ljubljana

Luka Kolin, Olimpija Ljubljana

Žan Us, Jesenice

Backar

Rožle Bohinc, Olimpija Ljubljana

Aljoša Crnović, Olimpija Ljubljana

Jan Ćosić, Olimpija Ljubljana

Jan Goličič, Blainville-Boisbriand Armada

Blaž Gregorc, Olimpija Ljubljana

Aleksandar Magovac, Amiens

Maks Perčič, Slavia Praha

Miha Štebih, Horacka Slavia Trebič

Forwards

Miha Beričič, Olimpija Ljubljana

Jan Drozg, Olimpija Ljubljana

Žan Jezovšek, Lindau Islanders

Anže Kuralt, Fehervar

Nace Langus, Augustana University

Marcel Mahkovec, Olimpija Ljubljana

Luka Maver, Black Wings Linz

Ken Ograjenšek, Black Wings Linz

Robert Sabolič, Olimpija Ljubljana

Nik Simšič, Olimpija Ljubljana

Filip Sitar, Rensselaer Polytechnic Institute

Jaka Sodja, Olimpija Ljubljana

Rok Tičar, Pustertal

Matic Török, Ilves