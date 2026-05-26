Vinner gruppfinalen – möter Sverige i kvartsfinal

Schweiz vann med 4–2 mot Finland

Schweiz sjunde seger på de senaste sju matcherna

Ken Jäger med två mål för Schweiz

Schweiz vann med 4–2 i VM Grupp A herr hemma mot Finland på tisdagen.

Attilio Biasca gjorde 1–0 till Schweiz efter bara 40 sekunder på passning från Dominik Egli. Laget ökade ledningen till 2–0 snabbt. Efter 3.59 slog Ken Jäger till assisterad av Tim Berni och Janis Jerome Moser.

Efter 12.48 i andra perioden slog Aleksander Barkov till på pass av Henri Jokiharju och Ville Heinola och reducerade åt Finland. Aleksander Barkov gjorde dessutom 2–2 efter 15.18 framspelad av Konsta Helenius och Henri Jokiharju.

16.47 in i tredje perioden fick Ken Jäger utdelning återigen framspelad av Timo Meier och Theo Rochette och gav laget ledningen. Schweiz punkterade matchen med ett 4–2-mål med 55 sekunder kvar att spela genom Nico Hischier efter pass från Ken Jäger och Timo Meier. Det fastställde slutresultatet till 4–2.

VM Grupp A herr är nu färdigspelad. Schweiz slutar på första plats och Finland på andra plats. Båda lagen är därmed klara för slutspel.

Schweiz–Finland 4–2 (2–0, 0–2, 2–0)

VM Grupp A herr

Första perioden: 1–0 (0.40) Attilio Biasca (Dominik Egli), 2–0 (3.59) Ken Jäger (Tim Berni, Janis Jerome Moser).

Andra perioden: 2–1 (32.48) Aleksander Barkov (Henri Jokiharju, Ville Heinola), 2–2 (35.18) Aleksander Barkov (Konsta Helenius, Henri Jokiharju).

Tredje perioden: 3–2 (56.47) Ken Jäger (Timo Meier, Theo Rochette), 4–2 (59.05) Nico Hischier (Ken Jäger, Timo Meier).

Utvisningar, Schweiz: 4×2 min. Finland: 7×2 min.

Skott: 23–25 (10–8, 4–8, 9–9)

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Schweiz: 5-0-0

Finland: 4-0-1

Source: WC League Page @ Elite Prospects