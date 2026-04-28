Här är Storbritanniens trupp i Hockey-VM 2026

Storbritannien är tillbaka i A-divisionen av Hockey-VM. Här är deras trupp till världsmästerskapen 2026.

Storbritannien är tillbaka i hockey-VM.

Storbritannien har varit ett jojo-lag i hockey-VM på senare tid. 2022 åkte de ur A-divisionen, 2023 gick de upp, 2024 åkte de ur, 2025 gick de upp. Nu är de alltså tillbaka bland hockeyvärldens 16 bästa tillåtna landslag.

De spelar i grupp A av årets VM. Där möter de USA, Schweiz, Finland, Tyskland, Lettland, Österrike och Ungern. Det troliga är att de får gå en kamp med Ungern om att undvika nedflyttning till B-VM 2027. Den förväntade ödesmatchen spelas den 19:e maj.

Storbritannien inleder med en match mot Österrike den 16:e maj klockan 12:20.

De har nu tagit ut sin trupp och så gott som samtliga spelar i den inhemska ligan. De som spelar utomlands är backen Nathanael Halbert, som till vardags huserar i den österrikiska ligan, forwarden Samuel Lyne som spelar i den kanadensiska juniorligan BCHL – och storstjärnan Liam Kirk som spelar i Tyskland. Kirk, som slog igenom på den internationella scenen när han chockartat vann skytteligan i VM 2021 och därmed tog plats i turneringens All Star-lag, gjorde den gångna säsongen 55 poäng på 52 matcher för Eisbären Berlin. Han slutade med det så bra som femma i poängligan.

En spelare i truppen har en bakgrund i HockeyAllsvenskan: Robert Dowd. Han spelade för Troja/Ljungby säsongen 2012/2013.

Storbritanniens trupp i Hockey-VM 2026

Målvakter

Ben Bowns

Mat Robson

Jackson Whistle

Backar

Travis Brown

David Clements

Nathanael Halbert

Joe Hazeldine

Kris Inglis

Brad Jenion

Mark Richardson

Josh Tetlow

Forwards

Ollie Betteridge

Johnny Curran

Ben Davies

Robert Dowd

Jack Hopkins

Liam Kirk

Robert Lachowicz

Sam Lyne

Cade Neilson

Logan Neilson

Sean Norris

Brett Perlini

Cole Shudra

Josh Waller