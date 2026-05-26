Prenumerera

Logga in

LIVE: Följ Tre Kronors ödesmatch i Hockey-VM

Author image
Andreas Larsson

Följ HockeySverige på

Google news

Nu ska det avgöras. Går Sverige till kvartsfinal i Hockey-VM? Följ den dramatiska gruppavslutningen mot Slovakien här. Vi liverapporterar matchen. Nedsläpp: 16:20.

Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |

Efter förlusten mot Norge i lördags har Tre Kronor satt sig i ett riktigt prekärt läge. Nu krävs seger mot Slovakien i eftermiddag för att Sverige inte ska missa kvartsfinalen för andra gången någonsin. Den enda gången det hänt var under VM 2021.

Hockeysverige.se liverapporterar måstematchen – minut för minut. Pucken släpps klockan 16:20 och Andreas Larsson drar igång liverapporteringen när laguppställningarna släpps runt 15:00. Som vanligt kan ni ställa frågor och skicka in era kommentarer både inför och under matchen.

LIVE: Tre Kronor-Slovakien – minut för minut

Gruppavslutning
BCF Arena, Fribourg
Not Started
Slovakien
Sverige
TEAM
1
2
3
Slovakien
Sverige

Slovakien-Sverige X-X (X-X, X-X, X-X)

Första perioden:

Andra perioden:

Tredje perioden:

Sortera:
Senaste
Äldsta
Ställ en fråga
5/25/2026, 10:17:28 AM
Andreas Larsson
Nu ska allt avgöras

Vinna eller försvinna är det som gäller för Sverige i den här gruppspelsavslutningen mot Slovakien.

Pucken släpps 16:20 och vi drar igång från och med att laguppställningarna släpps vid 15-snåret.

Häng med då!

Bildbyrån
Kommentera

De tio senaste VM-mötena mellan Sverige och Slovakien

VM 2025: Sverige-Slovakien 5-0

VM 2024: Sverige-Slovakien 6-1

VM 2021: Sverige-Slovakien 3-1

VM 2018: Sverige-Slovakien 4-3 efter förlängning

VM 2017: Sverige-Slovakien 4-2

VM 2014: Sverige-Slovakien 3-1

VM 2007: Sverige-Slovakien 7-4

VM 2006: Sverige-Slovakien 2-5

VM 2004: Sverige-Slovakien 0-0

VM 2003: Sverige-Slovakien 3-1

Sveriges trupp i hockey-VM 2026

Målvakter

40. Arvid Söderblom
45. Magnus Hellberg

Backar

4. Jacob Larsson
8. Robert Hägg
14. Mattias Ekholm
23. Oliver Ekman Larsson
26. Erik Brännström
34. Albert Johansson
94. Joel Persson

Forwards

9. Linus Karlsson
10. Simon Holmström
13. Lucas Raymond
15. Jack Berglund
16. Anton Frondell
20. André Petersson
33. Jakob Silfverberg
41. Ivar Stenberg
51. Emil Heineman
61. Viggo Björck
70. Oskar Sundqvist
74. Rasmus Asplund
91. Carl Grundström
95. Jacob de la Rose

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen