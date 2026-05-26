LIVE: Följ Tre Kronors ödesmatch i Hockey-VM

Nu ska det avgöras. Går Sverige till kvartsfinal i Hockey-VM? Följ den dramatiska gruppavslutningen mot Slovakien här. Vi liverapporterar matchen. Nedsläpp: 16:20.

Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |

Efter förlusten mot Norge i lördags har Tre Kronor satt sig i ett riktigt prekärt läge. Nu krävs seger mot Slovakien i eftermiddag för att Sverige inte ska missa kvartsfinalen för andra gången någonsin. Den enda gången det hänt var under VM 2021.

Hockeysverige.se liverapporterar måstematchen – minut för minut. Pucken släpps klockan 16:20 och Andreas Larsson drar igång liverapporteringen när laguppställningarna släpps runt 15:00. Som vanligt kan ni ställa frågor och skicka in era kommentarer både inför och under matchen.

LIVE: Tre Kronor-Slovakien – minut för minut

Gruppavslutning – BCF Arena, Fribourg Not Started Slovakien – – – Sverige TEAM 1 2 3 Slovakien – – – Sverige – – – Slovakien-Sverige X-X (X-X, X-X, X-X) Första perioden: Andra perioden: Tredje perioden: 07:52:33 Nedsläpp Sortera: Senaste Äldsta Nu ska allt avgöras Vinna eller försvinna är det som gäller för Sverige i den här gruppspelsavslutningen mot Slovakien. Pucken släpps 16:20 och vi drar igång från och med att laguppställningarna släpps vid 15-snåret. Häng med då! Load more

De tio senaste VM-mötena mellan Sverige och Slovakien

VM 2025: Sverige-Slovakien 5-0

VM 2024: Sverige-Slovakien 6-1

VM 2021: Sverige-Slovakien 3-1

VM 2018: Sverige-Slovakien 4-3 efter förlängning

VM 2017: Sverige-Slovakien 4-2

VM 2014: Sverige-Slovakien 3-1

VM 2007: Sverige-Slovakien 7-4

VM 2006: Sverige-Slovakien 2-5

VM 2004: Sverige-Slovakien 0-0

VM 2003: Sverige-Slovakien 3-1

Sveriges trupp i hockey-VM 2026

Målvakter

40. Arvid Söderblom

45. Magnus Hellberg

Backar

4. Jacob Larsson

8. Robert Hägg

14. Mattias Ekholm

23. Oliver Ekman Larsson

26. Erik Brännström

34. Albert Johansson

94. Joel Persson

Forwards

9. Linus Karlsson

10. Simon Holmström

13. Lucas Raymond

15. Jack Berglund

16. Anton Frondell

20. André Petersson

33. Jakob Silfverberg

41. Ivar Stenberg

51. Emil Heineman

61. Viggo Björck

70. Oskar Sundqvist

74. Rasmus Asplund

91. Carl Grundström

95. Jacob de la Rose