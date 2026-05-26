LIVE: Följ Tre Kronors ödesmatch i Hockey-VM
Följ HockeySverige på
Google news
Nu ska det avgöras. Går Sverige till kvartsfinal i Hockey-VM? Följ den dramatiska gruppavslutningen mot Slovakien här. Vi liverapporterar matchen. Nedsläpp: 16:20.
Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |
Efter förlusten mot Norge i lördags har Tre Kronor satt sig i ett riktigt prekärt läge. Nu krävs seger mot Slovakien i eftermiddag för att Sverige inte ska missa kvartsfinalen för andra gången någonsin. Den enda gången det hänt var under VM 2021.
Hockeysverige.se liverapporterar måstematchen – minut för minut. Pucken släpps klockan 16:20 och Andreas Larsson drar igång liverapporteringen när laguppställningarna släpps runt 15:00. Som vanligt kan ni ställa frågor och skicka in era kommentarer både inför och under matchen.
LIVE: Tre Kronor-Slovakien – minut för minut
Slovakien-Sverige X-X (X-X, X-X, X-X)
Första perioden:
Andra perioden:
Tredje perioden:
Vinna eller försvinna är det som gäller för Sverige i den här gruppspelsavslutningen mot Slovakien.
Pucken släpps 16:20 och vi drar igång från och med att laguppställningarna släpps vid 15-snåret.
Häng med då!
De tio senaste VM-mötena mellan Sverige och Slovakien
VM 2025: Sverige-Slovakien 5-0
VM 2024: Sverige-Slovakien 6-1
VM 2021: Sverige-Slovakien 3-1
VM 2018: Sverige-Slovakien 4-3 efter förlängning
VM 2017: Sverige-Slovakien 4-2
VM 2014: Sverige-Slovakien 3-1
VM 2007: Sverige-Slovakien 7-4
VM 2006: Sverige-Slovakien 2-5
VM 2004: Sverige-Slovakien 0-0
VM 2003: Sverige-Slovakien 3-1
Sveriges trupp i hockey-VM 2026
Målvakter
40. Arvid Söderblom
45. Magnus Hellberg
Backar
4. Jacob Larsson
8. Robert Hägg
14. Mattias Ekholm
23. Oliver Ekman Larsson
26. Erik Brännström
34. Albert Johansson
94. Joel Persson
Forwards
9. Linus Karlsson
10. Simon Holmström
13. Lucas Raymond
15. Jack Berglund
16. Anton Frondell
20. André Petersson
33. Jakob Silfverberg
41. Ivar Stenberg
51. Emil Heineman
61. Viggo Björck
70. Oskar Sundqvist
74. Rasmus Asplund
91. Carl Grundström
95. Jacob de la Rose
Den här artikeln handlar om: