Undviker superfiasko – klara för kvartsfinal

Sverige är klara för kvartsfinal efter en 4-2-seger mot Slovakien. Det svenska laget vann efter en stark andra period.

Allt förspel inför matchen mot Slovakien handlade om vilket enormt fiasko det skulle vara för Sverige att missa slutspelet. Det har bara hänt en gång i modern tid och det var 2021. Det är klart att det också hade varit en miserabel avslutning på Sam Hallams tid som förbundskapten.

Därmed var pressen stor på det svenska laget inför nedsläpp.

Det märktes också där Slovakien kom ut och sköljde över Tre Kronor. I spelvändning efter spelvändning kom slovakerna och fick också utdelning. Martin Chromiak tog till vara på en kontring och skickade in 1-0-målet. Ett mål som svenskarna utmanade – men förlorade.

Därefter följde då ett powerplay för Slovakien som kunde bibehålla trycket på Sverige. Det pågick nästintill hela perioden.

Eller åtminstone tills Tre Kronor under en avvaktande utvisning gjorde 1-1. Det var då Anton Frondell som skickade in ett direktskott från en svag vinkel som styrdes in via Slovakiens målvakt Samuel Hlavaj. Därefter kom både 2-1 och 3-1 av först Jakob Silfverberg och sedan Ivar Stenberg. Där den sistnämnda bjöd på ett drömmål.

Inför den tredje perioden kom däremot en reducering från Slovakien. Den tidigare leksandsstjärnan Marek Hrivik var det då som gjorde 3-2-målet och skapade nerv i matchen. Slovakien hade sedan bud på 3-3 men då klev Magnus Hellberg fram med ett par stora räddningar.

Väl i den tredje perioden hade Sverige kontroll på matchbilden men lyckades inte stänga matchen med ett 4-2-mål. Samtidigt lyckades slovakerna kliva fram då och då och hota Sverige.

När Slovakien sedan tog ut målvakten fick de ett jätteläge – men kort därefter kom 4-2 i tom kasse av kapten Oliver Ekman-Larsson.

I kvartsfinal väntar nu antingen Schweiz eller Finland. De båda möter varandra i kväll klockan 20:20 och vinnaren ställs mot Tre Kronor i kvartsfinal på torsdag.