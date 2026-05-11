Värmlänningen spelar VM för Österrike

Österrike har tagit ut sin VM-trupp. I den finns en Rögletalang – och en värmlänning.

Svenske Henrik Neubauer spelar VM – för Österrike.

Österrike gör sin femte VM-turnering i rad i högstadivisionen. Ifjol nådde man sin största framgång på 31 år då man – högst överraskande – tog sig till kvartsfinal. Där blev det emellertid förlust mot grannen Schweiz med 6-0.

Nu är årets trupp uttagen. I den återfinns Rögles juniorback Gregor Biber, som spelar VM för andra året i rad, men också flera andra svenskbekantingar. Däribland Thimo Nickl, Leon Wallner och Benjamin Nissner som har spelat i Sverige tidigare.

I laget finns också en svensk, nämligen Henrik Neubauer. Sunne IK-produkten tillhörde Färjestad fram till 2017 och har sedan dess spelat i flera olika österrikiska klubbar – samt ett år i HC Dalen i HockeyEttan och ett år i Västervik i HockeyAllsvenskan. Hans år i Österrike har lett till att han fått österrikiskt pass.

29-åringen gör sitt andra VM för Österrike. Han var med för första gången redan 2023. Han spelar numera i Black Wings Linz där det den gångna säsongen blev 4+10 på 47 matcher.

Truppen innehåller inte någon NHL-spelare.

Österrikes trupp i Hockey-VM 2026

Målvakter

David Kickert, Red Bull Salzburg

Atte Tolvanen, Red Bull Salzburg

Florian Vorauer, EC-KAC

Backar

Gregor Biber, Rögle BK

Dominic Hackl, Vienna Capitals

David Maier, EC-KAC

Thimo Nickl, EC-KAC

Ramón Schnetzer, Pioneers Vorarlberg

Paul Stapelfeldt, Graz99ers

Clemens Unterweger, EC-KAC

Philipp Wimmer, Red Bull Salzburg

Bernd Wolf, EHC Kloten

Forwards

Tim Harnisch, Graz99ers

Mario Huber, Red Bull Salzburg

Paul Huber, Graz99ers

Leon Kolarik, Peterborough Petes

Henrik Neubauer, Black Wings Linz

Benjamin Nissner, Red Bull Salzburg

Maximilian Rebernig, Villacher SV

Ian Scherzer, Rensselaer Polytechnic Institute

Peter Schneider, Red Bull Salzburg

Simeon Schwinger, EC-KAC

Lucas Thaler, Red Bull Salzburg

Leon Wallner, Vienna Capitals

Dominic Zwerger, HC Ambri-Piotta