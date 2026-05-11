Värmlänningen spelar VM för Österrike
Österrike har tagit ut sin VM-trupp. I den finns en Rögletalang – och en värmlänning.
Österrike gör sin femte VM-turnering i rad i högstadivisionen. Ifjol nådde man sin största framgång på 31 år då man – högst överraskande – tog sig till kvartsfinal. Där blev det emellertid förlust mot grannen Schweiz med 6-0.
Nu är årets trupp uttagen. I den återfinns Rögles juniorback Gregor Biber, som spelar VM för andra året i rad, men också flera andra svenskbekantingar. Däribland Thimo Nickl, Leon Wallner och Benjamin Nissner som har spelat i Sverige tidigare.
Henrik Neubauer spelar VM för Österrike
I laget finns också en svensk, nämligen Henrik Neubauer. Sunne IK-produkten tillhörde Färjestad fram till 2017 och har sedan dess spelat i flera olika österrikiska klubbar – samt ett år i HC Dalen i HockeyEttan och ett år i Västervik i HockeyAllsvenskan. Hans år i Österrike har lett till att han fått österrikiskt pass.
29-åringen gör sitt andra VM för Österrike. Han var med för första gången redan 2023. Han spelar numera i Black Wings Linz där det den gångna säsongen blev 4+10 på 47 matcher.
Truppen innehåller inte någon NHL-spelare.
Österrikes trupp i Hockey-VM 2026
Målvakter
David Kickert, Red Bull Salzburg
Atte Tolvanen, Red Bull Salzburg
Florian Vorauer, EC-KAC
Backar
Gregor Biber, Rögle BK
Dominic Hackl, Vienna Capitals
David Maier, EC-KAC
Thimo Nickl, EC-KAC
Ramón Schnetzer, Pioneers Vorarlberg
Paul Stapelfeldt, Graz99ers
Clemens Unterweger, EC-KAC
Philipp Wimmer, Red Bull Salzburg
Bernd Wolf, EHC Kloten
Forwards
Tim Harnisch, Graz99ers
Mario Huber, Red Bull Salzburg
Paul Huber, Graz99ers
Leon Kolarik, Peterborough Petes
Henrik Neubauer, Black Wings Linz
Benjamin Nissner, Red Bull Salzburg
Maximilian Rebernig, Villacher SV
Ian Scherzer, Rensselaer Polytechnic Institute
Peter Schneider, Red Bull Salzburg
Simeon Schwinger, EC-KAC
Lucas Thaler, Red Bull Salzburg
Leon Wallner, Vienna Capitals
Dominic Zwerger, HC Ambri-Piotta
