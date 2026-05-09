Här är Norges trupp till hockey-VM

Tinus Luc Koblar, Mikkel Eriksen och Mikkel Øby-Olsen får samtliga VM-debutera. Det står klart när Norge nu presenterat sin trupp till mästerskapet 2026.

Det blir totalt tio spelare från svenska klubbar som representerar Norge under hockey-VM i Schweiz 2026. Men där finns även flera bekanta namn som gått samma väg i på senare tid i Stian Solberg och Noah Steen. Michael Brandsegg-Nygård saknas då han fortfarande spelar AHL-slutspel.

Mest överraskande av samtliga namn är dock 20-årige Victor Engebråten Kopperstad. Mora-junioren som endast gjorde 18 matcher i Hockeyallsvenskan under den gångna säsongen. Han debuterar i VM-sammanhang – precis som Tinus Luc Koblar, Mikkel Eriksen och Mikkel Øby-Olsen.

Nationerna får ha maximalt 25 spelare i sina VM-trupper, vilket alltså innebär att någon kan fall bort innan premiären.

Norge spelar i samma grupp som Sverige och möter grannlandet 23 maj. Först ut är Slovakien och sedan jobbar man sig vidare med Slovenien, Italien, Kanada, Sverige, Tjeckien och Danmark.

Norges trupp till hockey-VM 2026

Målvakter

Tobias Normann (Frölunda)

Henrik Haukeland

Mathias Arnkvæern

Backar

Johannes Johannesen

Victor Kopperstad (Mora)

Kristian Østby

Max Krogdahl (Skellefteå)

Adrian Saxrud-Danielsen

Christian Kåsastul

Sander Hurrod

Stian Solberg

Forwards

Mikkel Øby-Olsen (Färjestad)

Noah Steen

Petter Vesterheim (Malmö)

Eirik Østrem Salsten

Thomas Olsen

Håvard Østrem Salsten (Djurgården)

Emilio Pettersen (Djurgården)

Mikkel Eriksen (Färjestad)

Martin Rønnild

Jacob Berglund

Patrick Elvsveen

Andreas Martinsen

Markus Vikingstad

Tinus Luc Koblar (Leksand)

Eskild Bakke Olsen (Linköping)