Galna VM-succén: Jagar Sidney Crosby

Norge är på väg mot en andraplats i hockey-VM. Rivalmötet med Danmark slutade 4–3 när Tinus Luc Koblar tog upp jakten på Sidney Crosby.

Tinus Luc Koblar är nu endast tre mål ifrån VM-rekordet av Sidney Crosby. Foto: Bildbyrån (montage).

Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |

Att Tinus Luc Koblar inte följer med Leksand ner i Hockeyallsvenskan borde kanske inte vara en överraskning. Under årets hockey-VM har vi nämligen fått se 18-åringen få sitt stora internationella genombrott. Eller vad sägs om fem mål och totalt åtta poäng?

När Norges segertåg rullade vidare under tisdagen, för att nästintill säkra andraplatsen i gruppen, slogs dessa siffror fast. Siffror som är bland de bästa för U19-spelare i ett världsmästerskap. Faktum är att endast tio (!) gjort fler, och då inte en sådan som Connor Bedard 2024. Det är inte heller ett dåligt sällskap att vara i med namn som Auston Matthews, Steven Stamkos, Patrik Laine och Sidney Crosby. Rekordet efter 1960 (åtta mål) sattes av just Sidney Crosby 2006.

Det första målet från 18-åringen kom i mitten av första perioden, assisterad av Martinsen och Brandsegg-Nygård. I andra svarade Joachim Blichfeld för Danmark, men Martinsen och Luc Koblar svarade inom kort och säkrade en 3–1-ledning. Blichfeld ville inte vara sämre och gjorde sitt andra för dagen i powerplay, innan signalen.

Brandsegg-Nygård hjälte efter sena kvitteringen

I tredje perioden drog Danmark på sig ett matchstraff då Philip Schultz satt in en tung tackling på Christian Kåsastul. Därifrån såg Norge länge ut att säkra den där andra platsen i grupp B, men med två sekunder kvar av ordinarie tid kastades en puck in. Patrick Russel var den som fick jubla för danskarna – en kort stund.

Det dröjde sedan endast 13 sekunder innan Michael Brandsegg-Nygård avgjorde i förlängningen. I och med den sena kvitteringen kan Norge dock fortsatt tappa andraplatsen. Detta om Tjeckien tar fler än två poäng mot Kanada i sin sista gruppspelsmatch. Behåller man den ser det ut att bli Lettland i kvartsfinalen.

Tinus Luc Koblar, som är klar för spel i Rögle till 2026/27-säsongen, tog emot pris som matchens lirare.

Source: WC League Page @ Elite Prospects