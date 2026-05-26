Lettlands målfest säkrar kvartsfinalplats

Lettland vann med 8–1 mot Ungern

Sandis Vilmanis tvåmålsskytt för Lettland

Deniss Smirnovs matchvinnare för Lettland

Lettland vann med 8–1 i VM Grupp A herr borta mot Ungern på tisdagen.

Lettland stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 9.59 i mitten av perioden.

Lettland gjorde två mål i andra perioden och gick från 0–3 till 0–5, målen av Toms Andersons och Miks Tumanovs.

Ungern reducerade dock till 1–5 genom Marton Nemes med 2.03 kvar att spela av perioden.

Lettland fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 8–1. Målen i sista perioden gjordes av Sandis Vilmanis, som gjorde två mål, och Renars Krastenbergs.

Eduards Tralmaks gjorde ett mål för Lettland och två assist och Sandis Vilmanis stod för tre poäng, varav två mål.

Ungern–Lettland 1–8 (0–3, 1–2, 0–3)

VM Grupp A herr

Första perioden: 0–1 (9.48) Rudolfs Balcers (Sandis Vilmanis, Eduards Tralmaks), 0–2 (18.38) Deniss Smirnovs (Kristaps Zile, Toms Andersons), 0–3 (19.47) Eduards Tralmaks (Haralds Egle, Martins Dzierkals).

Andra perioden: 0–4 (27.53) Toms Andersons (Oskars Batna, Renars Krastenbergs), 0–5 (34.51) Miks Tumanovs (Arturs Andzans, Deniss Smirnovs), 1–5 (37.57) Marton Nemes (Zeteny Hadobas, Bence Horvath).

Tredje perioden: 1–6 (54.44) Renars Krastenbergs (Haralds Egle, Arturs Andzans), 1–7 (57.00) Sandis Vilmanis (Rudolfs Balcers), 1–8 (58.03) Sandis Vilmanis (Eduards Tralmaks, Alberts Smits).

Utvisningar, Ungern: 5×2 min. Lettland: 2×2 min.