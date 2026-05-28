Carolina med seger i serien mot Montreal
- Carolina-seger med 4–0 mot Montreal
- Sebastian Aho avgjorde för Carolina
- Tredje raka segern för Carolina
Carolina har tagit kommandot mot Montreal i Stanley Cup semifinal herr, efter vinst borta med 4–0 (3–0, 0–0, 1–0). Carolina leder nu matchserien med 3-1 och behöver bara en seger till för att ta sig till final.
Carolina stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 2.47.
Efter 18.06 i tredje perioden gjorde Andrej Svetjnikov också 0–4 på pass av Jalen Chatfield.
Nästa match spelas på lördag 02.00.
Montreal–Carolina 0–4 (0–3, 0–0, 0–1)
Stanley Cup semifinal herr
Första perioden: 0–1 (14.59) Sebastian Aho (Nikolaj Ehlers, Shayne Gostisbehere), 0–2 (16.07) Jordan Staal (K’Andre Miller, Nikolaj Ehlers), 0–3 (17.46) Logan Stankoven (Jackson Blake, Shayne Gostisbehere).
Tredje perioden: 0–4 (58.06) Andrej Svetjnikov (Jalen Chatfield).
Utvisningar, Montreal: 6×2 min, 2×10 min. Carolina: 2×2 min, 2×10 min.
Ställning i serien: Montreal–Carolina 1–3 (bäst av 7)
30 maj, 02.00, Carolina–Montreal
