Här är Ungerns trupp i Hockey-VM 2026

Ungern har tagit ut laget som ska representera landet i Hockey-VM 2026.

Janos Hari är som vanligt en av stjärnorna.

Ungern återvände till A-divisionen i Hockey-VM ifjol och höll sig då kvar i A-divisionen genom att besegra Kazakstan. Nu är man, tillsammans med Storbritannien, bottentippade i grupp A och lär återigen få kämpa hårt för att hålla sig kvar i högstadivisionen i VM.

I truppen finns flera svenskbekantingar. Däribland Adam Vay, Zeteny Hadobas, Vilmos Gallo, Janos Hari och Istvan Bartalis.

Ungern premiärspelar mot Finland på lördag, klockan 16:20.

Ungerns trupp i Hockey-VM 2026

Målvakter:

Adam Vay

Levente Hegedüs

Bence Balizs

Backar:

Marko Csollak

Zsombor Garat

Zeteny Hadobas

Milan Horvath

Roland Kiss

Tamas Ortenszky

Bence Stipicz

Gabor Tornyai

Forwards:

Istvan Bartalis

Csanao Erdely

Vilmos Gallo

Janos Hari

Bence Horvath

Krisztan Nagy

Kristof Papp

Csanao Ravasz

Tamas Sarpatki

Balasz Sebök

Istvan Sofron

Doman Szongoth

Istvan Terbocs

Peter Vincze