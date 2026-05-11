Här är Ungerns trupp i Hockey-VM 2026
Följ HockeySverige på
Google news
Ungern har tagit ut laget som ska representera landet i Hockey-VM 2026.
Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |
Ungern återvände till A-divisionen i Hockey-VM ifjol och höll sig då kvar i A-divisionen genom att besegra Kazakstan. Nu är man, tillsammans med Storbritannien, bottentippade i grupp A och lär återigen få kämpa hårt för att hålla sig kvar i högstadivisionen i VM.
I truppen finns flera svenskbekantingar. Däribland Adam Vay, Zeteny Hadobas, Vilmos Gallo, Janos Hari och Istvan Bartalis.
Ungern premiärspelar mot Finland på lördag, klockan 16:20.
Ungerns trupp i Hockey-VM 2026
Målvakter:
Adam Vay
Levente Hegedüs
Bence Balizs
Backar:
Marko Csollak
Zsombor Garat
Zeteny Hadobas
Milan Horvath
Roland Kiss
Tamas Ortenszky
Bence Stipicz
Gabor Tornyai
Forwards:
Istvan Bartalis
Csanao Erdely
Vilmos Gallo
Janos Hari
Bence Horvath
Krisztan Nagy
Kristof Papp
Csanao Ravasz
Tamas Sarpatki
Balasz Sebök
Istvan Sofron
Doman Szongoth
Istvan Terbocs
Peter Vincze
Den här artikeln handlar om: