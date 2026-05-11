Här är Ungerns trupp i Hockey-VM 2026

Måns Karlsson
Ungern har tagit ut laget som ska representera landet i Hockey-VM 2026.

Janos Hari är som vanligt en av stjärnorna.
Foto: Bildbyrån.

Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |

Ungern återvände till A-divisionen i Hockey-VM ifjol och höll sig då kvar i A-divisionen genom att besegra Kazakstan. Nu är man, tillsammans med Storbritannien, bottentippade i grupp A och lär återigen få kämpa hårt för att hålla sig kvar i högstadivisionen i VM.

I truppen finns flera svenskbekantingar. Däribland Adam Vay, Zeteny Hadobas, Vilmos Gallo, Janos Hari och Istvan Bartalis.

Ungern premiärspelar mot Finland på lördag, klockan 16:20.

Ungerns trupp i Hockey-VM 2026

Målvakter:

Adam Vay
Levente Hegedüs
Bence Balizs

Backar:

Marko Csollak
Zsombor Garat
Zeteny Hadobas
Milan Horvath
Roland Kiss
Tamas Ortenszky
Bence Stipicz
Gabor Tornyai

Forwards:

Istvan Bartalis
Csanao Erdely
Vilmos Gallo
Janos Hari
Bence Horvath
Krisztan Nagy
Kristof Papp
Csanao Ravasz
Tamas Sarpatki
Balasz Sebök
Istvan Sofron
Doman Szongoth
Istvan Terbocs
Peter Vincze

