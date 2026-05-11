Här är Sveriges trupp till VM 2026
Följ HockeySverige på
Google news
Sveriges trupp till VM 2026 är här. De båda supertalangerna Ivar Stenberg och Viggo Björck är med i truppen som nu ska åka till Schweiz.
Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |
Sam Hallam har tagit ut sitt lag till VM 2026. Det kan fortfarande komma in förstärkningar från Nordamerika, men nu är den preliminära truppen här. Vi kan konstatera att det är en ung trupp där flera av JVM-hjältarna tar plats. Inte minst de två draftaktuella spelarna Ivar Stenberg och Viggo Björck får vara med i turneringen.
Sverige kliver in i turneringen mot Kanada på fredag.
Förbundskapten Hallam gör nu sin sista turnering i sin roll. Nu har han också presenterat truppen som ska göra det nere i Schweiz. Med i staben har han Jörgen Jönsson, Anders Sörensen och Stefan Klockare, samt Anthon Hansson som målvaktstränare. Under förberedelserna inför turneringen har Sverige haft en hel del unga spelare i truppen. Samtidigt har det inte kommit in en drös med spelare från Nordamerika. Men samtidigt är några NHL-stjärnor som Lucas Raymond, Oliver Ekman-Larsson och Mattias Ekholm med i laget.
— Björck och Stenberg har varit… man blir väldigt imponerad. Det är svårt att få en helt rätt bild av en spelare när man sitter på läktaren innan man får jobba med dem. Beslutsnivån och utförandet de står för har imponerat otroligt mycket på mig, säger förbundskaptenen på presskonferensen.
Sveriges trupp till VM 2026
Målvakter:
Arvid Söderblom, Chicago Blackhawks
Magnus Hellberg, Djurgården
Love Härenstam, Södertälje
Backar:
Jacob Larsson, Rapperswil
Mattias Ekholm, Edmonton Oilers
Robert Hägg, Brynäs
Oliver Ekman-Larsson, Toronto Maple Leafs
Albert Johansson, Detroit Red Wings
Joel Persson, Växjö
Tim Heed, Ambri-Piotta
Erik Brännström, Lausanne
Forwards:
Isac Hedqvist, Luleå
Linus Karlsson, Vancouver Canucks
Simon Holmström, New York Islanders
Lucas Raymond, Detroit Red Wings
Jack Berglund, Färjestad
Anton Frondell, Djurgården
André Petersson, SCL Tigers
Jakob Silfverberg, Brynäs
Ivar Stenberg, Frölunda
Emil Heineman, New York Islanders
Viggo Björck, Djurgården
Oscar Sundqvist, St. Louis Blues
Rasmus Asplund, Davos
Jacob de la Rose, Fribourg
Den här artikeln handlar om: