Sveriges trupp till VM 2026 är här. De båda supertalangerna Ivar Stenberg och Viggo Björck är med i truppen som nu ska åka till Schweiz.

Viggo Björck och Ivar Stenberg är med i Sveriges trupp till VM 2026.

Foto: Joel Marklund / Bildbyrån.

Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |

Sam Hallam har tagit ut sitt lag till VM 2026. Det kan fortfarande komma in förstärkningar från Nordamerika, men nu är den preliminära truppen här. Vi kan konstatera att det är en ung trupp där flera av JVM-hjältarna tar plats. Inte minst de två draftaktuella spelarna Ivar Stenberg och Viggo Björck får vara med i turneringen.

Sverige kliver in i turneringen mot Kanada på fredag.

Förbundskapten Hallam gör nu sin sista turnering i sin roll. Nu har han också presenterat truppen som ska göra det nere i Schweiz. Med i staben har han Jörgen Jönsson, Anders Sörensen och Stefan Klockare, samt Anthon Hansson som målvaktstränare. Under förberedelserna inför turneringen har Sverige haft en hel del unga spelare i truppen. Samtidigt har det inte kommit in en drös med spelare från Nordamerika. Men samtidigt är några NHL-stjärnor som Lucas Raymond, Oliver Ekman-Larsson och Mattias Ekholm med i laget.

— Björck och Stenberg har varit… man blir väldigt imponerad. Det är svårt att få en helt rätt bild av en spelare när man sitter på läktaren innan man får jobba med dem. Beslutsnivån och utförandet de står för har imponerat otroligt mycket på mig, säger förbundskaptenen på presskonferensen.

Sveriges trupp till VM 2026

Målvakter:

Arvid Söderblom, Chicago Blackhawks

Magnus Hellberg, Djurgården

Love Härenstam, Södertälje

Backar:

Jacob Larsson, Rapperswil

Mattias Ekholm, Edmonton Oilers

Robert Hägg, Brynäs

Oliver Ekman-Larsson, Toronto Maple Leafs

Albert Johansson, Detroit Red Wings

Joel Persson, Växjö

Tim Heed, Ambri-Piotta

Erik Brännström, Lausanne

Forwards:

Isac Hedqvist, Luleå

Linus Karlsson, Vancouver Canucks

Simon Holmström, New York Islanders

Lucas Raymond, Detroit Red Wings

Jack Berglund, Färjestad

Anton Frondell, Djurgården

André Petersson, SCL Tigers

Jakob Silfverberg, Brynäs

Ivar Stenberg, Frölunda

Emil Heineman, New York Islanders

Viggo Björck, Djurgården

Oscar Sundqvist, St. Louis Blues

Rasmus Asplund, Davos

Jacob de la Rose, Fribourg

