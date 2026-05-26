Räddar USA från fiasko – går vidare till kvartsfinal

USA segrade – 4–1 mot Österrike

Ryan Ufko matchvinnare för USA

Andra raka segern för USA

Det blev seger för USA hemma mot Österrike i VM Grupp A herr, med 4–1 (2–0, 2–1, 0–0).

USA vann därmed för fjärde matchen i rad mot just Österrike.

USA–Österrike – mål för mål

Connor Clifton gav USA ledningen efter 5.34 framspelad av Will Borgen och Alex Steeves. Efter 6.19 ökade också ledningen när laget gjorde 2–0 när Ryan Ufko fick träff efter förarbete från Thomas Novak.

USA gjorde två mål i andra perioden och gick från 2–0 till 4–0, målen av Paul Cotter och Matthew Tkachuk och punkterade matchen.

Simeon Schwinger reducerade förvisso men närmare än 4–1 kom inte Österrike. USA tog därmed en säker seger.

I tredje perioden höll USA i sin 4–1-ledning och vann.

USA–Österrike 4–1 (2–0, 2–1, 0–0)

VM Grupp A herr

Första perioden: 1–0 (5.34) Connor Clifton (Will Borgen, Alex Steeves), 2–0 (6.19) Ryan Ufko (Thomas Novak).

Andra perioden: 3–0 (21.07) Paul Cotter (Mathieu Olivier, Will Borgen), 4–0 (31.52) Matthew Tkachuk (Matt Coronato, Ryan Leonard), 4–1 (36.10) Simeon Schwinger (David Maier, Leon Wallner).

Utvisningar, USA: 2×2 min. Österrike: 3×2 min.

