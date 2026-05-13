Här är Italiens trupp i Hockey-VM 2026

Svenske Mikael Frycklund är en av spelarna som tar plats i Italiens trupp i Hockey-VM 2026.

Mikael Frycklund spelar VM för Italien.

Italien är tillbaka i VM:s högstadivision efter tre år i B-VM. De spelar i samma grupp som Sverige och möter Tre Kronor den 22 maj klockan 20:20. Premiärmatchen för Italien spelas den 16:e maj klockan 16:20, då de tar sig an Kanada. De väntas gå en match med Slovenien om att undvika nedflyttning till B-VM igen.

Italiens landslag består av en hel del spelare med dubbla medborgarskap. Däribland svenske Mikael Frycklund, som ju också spelade OS tidigare i år. Samtliga spelare i truppen spelar till vardags i olika mellaneuropeiska ligor, som ICEHL, Alpligan och de två schweizka högstadivisionerna.

Frycklund gör Norges Jacob Berglund och Österrikes Henrik Neubauer sällskap i kategorin: ”Svenskar som spelar VM för andra länder”.

En som saknas i Italiens trupp är OS-målvakten Damian Clara.

Italiens trupp i Hockey-VM 2026

Målvakter

Davide Faldani

Colin Furlong

Jacob Smith

Backar

Carmine Buono

Dylan Di Perna

Gregorio Gios

Gabriel Nitz

Phil Pietroniro

Peter Spornberger

Alex Trivellato

Luca Zanatta

Forwards

Matt Bradley

Tommaso De Luca

Ivan Deluca

Cristiano DiGiacinto

Luca Frigo

Mikael Frycklund

Niccolò Mansueto

Daniel Mantenuto

Matthias Mantinger

Bryce Misley

Tommy Purdeller

Nick Saracino

Alessandro Segafredo

Marco Zanetti