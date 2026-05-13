Här är Italiens trupp i Hockey-VM 2026
Svenske Mikael Frycklund är en av spelarna som tar plats i Italiens trupp i Hockey-VM 2026.
Italien är tillbaka i VM:s högstadivision efter tre år i B-VM. De spelar i samma grupp som Sverige och möter Tre Kronor den 22 maj klockan 20:20. Premiärmatchen för Italien spelas den 16:e maj klockan 16:20, då de tar sig an Kanada. De väntas gå en match med Slovenien om att undvika nedflyttning till B-VM igen.
Italiens landslag består av en hel del spelare med dubbla medborgarskap. Däribland svenske Mikael Frycklund, som ju också spelade OS tidigare i år. Samtliga spelare i truppen spelar till vardags i olika mellaneuropeiska ligor, som ICEHL, Alpligan och de två schweizka högstadivisionerna.
Frycklund gör Norges Jacob Berglund och Österrikes Henrik Neubauer sällskap i kategorin: ”Svenskar som spelar VM för andra länder”.
En som saknas i Italiens trupp är OS-målvakten Damian Clara.
Målvakter
Davide Faldani
Colin Furlong
Jacob Smith
Backar
Carmine Buono
Dylan Di Perna
Gregorio Gios
Gabriel Nitz
Phil Pietroniro
Peter Spornberger
Alex Trivellato
Luca Zanatta
Forwards
Matt Bradley
Tommaso De Luca
Ivan Deluca
Cristiano DiGiacinto
Luca Frigo
Mikael Frycklund
Niccolò Mansueto
Daniel Mantenuto
Matthias Mantinger
Bryce Misley
Tommy Purdeller
Nick Saracino
Alessandro Segafredo
Marco Zanetti
