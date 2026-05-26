Stenbergs drömmål – framför Sundin

Det kommer att vara en diskussion fram tills valet är gjort. Mot Slovakien slog Ivar Stenberg till med ett drömmål – framför Torontos nya boss Mats Sundin.

— Är det där som gör att han kommer att gå som draftetta och få Sundin som ny chef?, frågar sig Erik Granqvist i Viaplays studio.

Sverige var illa ute mot Slovakien efter en usel start på måstematchen. Slovakerna tog också ledningen sedan Tre Kronor inte alls kom upp i nivå. Det var då Martin Chromiak som hittade nätet bakom Magnus Hellberg.

Sakta men säkert växte sedan Sverige in i matchen. 1-1 kom också via Anton Frondell som hittade nätet från en tuff vinkel. 19-åringen gjorde då sitt första VM-mål i karriären.

— Så klart skönt att den gick in, lite flyt från den vinkeln. Men det kändes bra efter misstaget på första målet att tappa pucken i anfallszonen att bara få hänga den istället, säger storlöftet i Viaplay.

I den andra perioden kom Sverige ut betydligt bättre och gjorde även 2-1 genom Jakob Silfverberg. Ett böljande spel gav sedan Ivar Stenberg ett en mot en-läge och då stod supertalangen för en delikatess. En dribbling fick den slovakiska försvararen att ramla innan han drog in pucken i krysset. Ett nummer som innebar 3-1 i matchen för Sverige.

— Här visar han vad han har. Ett jättefint skott, säger Mattias ”Notan” Norström i Viaplays sändning.

Efter målet filmades även Mats Sundin in på läktaren. Den legendariska spelaren har tagit över som boss i Toronto Maple Leafs. De har som bekant också förstavalet i NHL-draften 2026. Där Stenberg tippas göra upp med Gavin McKenna om att gå etta. Klart är att sådana där aktioner inte försämrar hans chanser att bli vald som etta.

— Han är så kylig med pucken, han vänder i perfekt tajming där och då är man körd som back, säger NHL-stjärnan Hampus Lindholm i studion innan Granqvist fyller på:

— Skickligheten har vi sett i både Frölunda och JVM-laget. När han försöker attackera mitten och när backen vrider foten och klubban går han tillbaka och sen skjuter han mot motsatt kryss. Är det där som gör att han kommer att gå som draftetta och få Sundin som ny chef?

