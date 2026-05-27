Inside Hockey: Fiaskot undveks – vad händer nu?

Sverige klarade med nöd och näppe att ta sig till VM-kvartsfinal efter gårdagens seger mot Slovakien. Men finns det verkligen mer än så att hämta ur årets upplaga av Tre Kronor? I podcasten Inside Hockey diskuterar Peter Sibner och Uffe Bodin den svenska VM-insatsen.

Sam Hallam har minst en VM-match kvar i karriären som förbundskapten.

Det gick vägen – till slut.

Efter att Sveriges VM-lag bjudit på sorg och besvikelse under en stor del av gruppspelet lyckas man vinna den sista gruppspelsmatchen mot Slovakien och gå till kvartsfinal. Vägen dit var skakig och nervös, men likväl har det stora fiaskot som legat på lut undvikits.

I podcasten Inside Hockey samtalar Peter Sibner och Uffe Bodin om Sveriges gruppspel och varför spelet inte kuggat i. Dessutom frågar man sig hur det kommer sig att Tre Kronor nästan alltid underpresterar när en förbundskapten gör sista VM-turneringen på sin post.

Innehåll Inside Hockey

Det mest spännande gruppspelsögonblicket sedan ”landesgericht” 1987

Jakob Silfverbergs viktiga uppvaknande

Chicagos våra dröm: att få Ivar Stenberg i knäet under NHL-draften?

Gubblistige Viggo Björck – kan han gå topp-fyra?

Colorado Avalanches kollaps – vad beror den på?

Tortorella-effekten gör Vegas ostoppbart?

Inside Hockey spelas in en gång i veckan och sänds i SportSnack Sverige samt finnas tillgänglig på hockeysverige.se, PodPlay, Spotify och Apple Podcasts.

Lyssna på Inside Hockey här: