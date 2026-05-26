Kanada vann med 3–2 mot Tjeckien

Kanadas sjunde seger på de senaste sju matcherna

Macklin Celebrini tvåmålsskytt för Kanada

Kanada vann borta mot Tjeckien i VM Grupp B herr, med 3–2 (0–1, 1–1, 2–0).

Kanada tog därmed sjätte raka seger mot just Tjeckien.

Segern var Kanadas sjunde på de senaste sju matcherna.

John Tavares matchvinnare för Kanada

Marek Alscher gjorde 1–0 till Tjeckien efter 6.03 på passning från Lukas Sedlak och Jakub Flek.

Efter 8.18 i andra perioden nätade Dominik Kubalik på pass av Matyas Melovsky och gjorde 2–0. Kanadas Macklin Celebrini gjorde 2–1 efter 14.02 framspelad av Sidney Crosby och Dylan Cozens.

7.14 in i tredje perioden slog Macklin Celebrini till återigen på pass av Sidney Crosby och Parker Wotherspoon och kvitterade. Efter 9.25 slog John Tavares till framspelad av Parker Wotherspoon och Evan Bouchard och avgjorde matchen. Tavares fullbordade därmed lagets vändning.

Det här var sista matchen och resultatet betyder att Tjeckien slutar på tredje plats och Kanada på första plats. Tjeckien är klart för slutspel. Och Kanada är klart för slutspel.

Tjeckien–Kanada 2–3 (1–0, 1–1, 0–2)

VM Grupp B herr

Första perioden: 1–0 (6.03) Marek Alscher (Lukas Sedlak, Jakub Flek).

Andra perioden: 2–0 (28.18) Dominik Kubalik (Matyas Melovsky), 2–1 (34.02) Macklin Celebrini (Sidney Crosby, Dylan Cozens).

Tredje perioden: 2–2 (47.14) Macklin Celebrini (Sidney Crosby, Parker Wotherspoon), 2–3 (49.25) John Tavares (Parker Wotherspoon, Evan Bouchard).

Utvisningar, Tjeckien: 2×2 min. Kanada: 3×2 min.

Skott: 19–25 (11–4, 5–13, 3–8)

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tjeckien: 3-0-2

Kanada: 5-0-0

Source: WC League Page @ Elite Prospects