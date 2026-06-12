Adam Engström får ett kvitto på sin fina AHL-säsong. Foto: Bildbyrån/Imagn Images

Adam Engström får ytterligare ett kvitto på sin starka utveckling i Nordamerika.

Den 22-årige Järnasonen har valts ut till AHL Top Prospects Team för säsongen 2025/26, ett prestigefyllt lag som tas fram av ligans hockeyledning tillsammans med klubbarnas general managers och som består av de spelare som bedöms ha bäst möjligheter att etablera sig som framtida NHL -stjärnor.

Engström svarade för en imponerande säsong i Laval Rocket, farmarlag till Montreal Canadiens. På 45 matcher noterades den svenske backen för tio mål och 24 assist samtidigt som han hade +14 i plus/minus-statistiken. Han blev dessutom uttagen till AHL All Star-match och ledde samtliga backar i ligan med fem matchvinnande mål.

Under säsongen fick han också göra NHL-debut för Montreal. Totalt blev det 15 matcher i Canadiens-tröjan där han noterades för en assist och visade att steget till världens bästa liga inte är långt borta.

Michael Brandsegg-Nygård uttagen i AHL:s framtidslag

Bland de tre forwards som tog plats i framtidslaget återfinns också norske Michael Brandsegg-Nygård. Den 20-årige ytterforwarden har en stark koppling till svensk hockey efter sin utveckling i både Mora IK och Skellefteå AIK innan flytten till Nordamerika.

Under sin rookiesäsong i Grand Rapids Griffins gjorde Brandsegg-Nygård 20 mål och 24 assist på 60 matcher. Han avslutade dessutom säsongen med att hjälpa Norge till ett historiskt VM-brons, där han svarade för sex poäng på fem matcher.

Även finländaren Konsta Helenius finns med i laget. Buffalo Sabres-talangen stod för 63 poäng på 63 matcher i Rochester Americans och satte samtidigt nytt klubbrekord för en tonåring. Helenius blev också en av de stora hjältarna under VM 2026 när han avgjorde finalen mot Schweiz med sitt övertidsmål som säkrade Finlands guld.

Övriga spelare som valdes in i AHL Top Prospects Team var målvakten Sergej Murasjov från Wilkes-Barre/Scranton Penguins, backen Carter Yakemchuk från Belleville Senators samt forwarden Ilja Protas från Hershey Bears.