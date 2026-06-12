Floppen lämnar Sverige – klar för ny klubb

Leevi Teissala flyttar vidare efter tiden i SSK.

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Inför slutet av den gångna säsongen förstärkte SSK sin trupp genom att värva finländaren Leevi Teissala från TPS Åbo. Tanken var att Teissala skulle bli ett tillskott för lagets offensiv i HockeyAllsvenskan .

– Leevi är en högerfattad forward som har sina styrkor offensivt. Irrationell och gillar att ta närmsta vägen till målet. Med Leevi ökar vi konkurrensen på forwardssidan i slutdelen av säsongen, sade sportchefen Emil Georgsson när värvningen presenterades .

Utfallet blev däremot inte vad Södertälje hade hoppats.

Leevi Teissala lyckades inte alls leva upp till förväntningarna i kringelstaden. Han inledde lovande genom att bli målskytt direkt i sin debut i en 4-1-seger mot Almtuna. Det blev dock hans enda poäng på nio matcher i grundserien. Under slutspelet blev det sedan inte bättre utan Teissala stannade på ett mål och en assist på 14 matcher.

Under sin tid i Södertälje stod finländaren alltså endast noterades för 2+1 för totalt tre poäng på 23 matcher i SSK-tröjan. Efter säsongen meddelade klubben att parterna går skilda vägar.

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Nu har den 25-årige forwarden hittat en ny klubbadress inför nästa säsong.

Det blir ingen fortsättning i Sverige och han vänder inte heller hem till Finland. I stället väljer Leevi Teissala att skriva på för Sheffield Steelers i den brittiska hockeyligan EIHL .

– Leevi är en hårt jobbande forward som spelar med mycket fart och inte är rädd för att ge sig in i tuffa situationer på isen. Han har fått värdefull erfarenhet i Liiga där han har producerat fina siffror i ung ålder. Han spelar ett starkt tvåvägsspel och har möjligheten att skapa offensivt tack vare sin fart och skicklighet. Jag tror att han kommer att vara en ledande offensiv spelare för oss, säger Sheffields huvudtränare Aaron Fox.

Tidigare i sin karriär har Leevi Tessiala gjort 62 poäng på 173 matcher i Liiga.