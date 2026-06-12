Leksandstalangen högaktuell för draften – efter tuffa skadan

Jonas Lagerberg Hoen tippas bli vald i NHL-draften trots den tuffa skadan.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Daniel Eriksson/Bildbyrån (Montage)

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)

Jonas Lagerberg Hoen hade en fin inledning av förra säsongen med debut i SHL innan oturen var framme. Han skadade sig så pass illa att resten av säsongen spolierades. Nu är han på väg tillbaka och såklart aktuell för juniorlandslagsspel trots att det inte blivit så många uppdrag senaste två säsongerna.

Förresten Hoen…

– Morsan kommer från Norge, Oslo, så det kommer därifrån, berättar 18-åringen från Vansbro när hockeysverige.se träffar honom för en intervju efter ett cykeltest i Tegera Arena.

– Jag har mycket släkt i Norge och kunde prata norska då jag var liten, men det har försvunnit.

Vad låg bakom flytten till Leksand?

– Först var jag i Vansbro och efter det Björbo. Sedan tog det slut på lag i Björbo och då blev det Leksand. Det var mest naturligt att flytta hit när man kommer från Vansbro. Det är närmast och jag är ingen moring, säger Lagerberg Hoen med ett leende.

Vill locka hem brorsan: "Vore riktigt kul"

Storebror Lucas Lagerberg Hoen är tre år äldre än Jonas och spelar idag i HV71 även om han debuterade i SHL för Leksand redan säsongen 2021/22.

– Vi var tajta och hängde mycket med varandra på gården hemma under uppväxten. Lekt och tävlat. Det var mycket innebandy ute på vintrarna både på isen och i snön. Det blev ofta bråk och då hade jag inte mycket att säga till om.

– Han har tagit sig långt och ska försöka slå sig in i SHL nu. Jag tycker han gjorde det bra förra säsongen, vilket har varit kul att se.

Hur ska du få tillbaka brorsan hit till Leksand?

– Det vore riktigt kul att få spela i samma lag som honom, säger han med ett leende.

Bröderna Lagerberg Hoen.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Tuffa skadan: "Aldrig fått så ont tidigare"

Förra säsongen gjorde Jonas Lagerberg Hoen två SHL-matcher och nio matcher i U20 innan oturen var framme.

– Det var väldigt skönt att komma tillbaka efter sommaren och känna att jag blivit bättre, starkare och snabbare. Dessutom fick jag en bra start.

– Sedan var det väldigt synd att det kom en skada när jag började slåss om en plats i SHL. Det var jäkligt tungt.

Vad hände egentligen?

– Jag drog korsbandet i en sargduell. Jag hade aldrig fått så där ont tidigare så jag visste inte riktigt vad det innebar. Det gjorde riktigt ont så jag tänkte ändå att det nog var ganska illa.

Hur är statusen på skadan idag?

– Det går väldigt bra och jag tränar fullt nu med A-laget. Jag håller på att trappa upp springningen och isen, så det är vad som är kvar.

Är du redo till seriestart?

– Det är svårt att säga, men någonstans däromkring kommer jag vara redo att köra.

Jonas Lagerberg Hoen har skrivit på ett A-lagskontrakt i Leksand

Foto: Ronnie Rönnkvist

Målbilden i Leksand: "Klart vi ska upp i SHL"

Jonas Lagerbergs Hoens inledning av förra säsongen i U20 Nationell var imponerande. Nio mål och totalt 16 poäng på nio matcher.

– Som jag sa kände jag mig snabb och stark då jag kom tillbaka och hade spelat hela säsongen innan i J20, så fram till skadan kändes det bra.

Och sedan åkte hans Leksand ut ur SHL…

– Det var jäkligt tråkigt. Nu var det länge sedan Leksand var nere i HockeyAllsvenskan och det var lika tråkigt då. Nu då jag själv spelar här är det ändå nästan värre. Allt kom så nära då så det var väldigt tungt.

Trots degraderingen valde han att stanna i Leksand.

– Bra klubb. Jag får en väldigt bra hjälp här och tränarna är grymma. Dessutom får jag en väldigt bra hjälp med rehaben samtidigt som jag trivs här i Leksand.

– Jag tror att vi kommer ha ett bra lag här nästa säsong och det finns många möjligheter för mig att bli bättre här.

Nu är det bara juni och ni har åkt ur SHL, hur är känslan i gruppen så här långt?

– Jag tycker att det känns bra och alla är väldigt schyssta. Vi har grupp där alla kör hårt.

Och målbilden?

– Klart att vi ska upp i SHL.

Jonas Lagerberg Hoen är en stark målskytt.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Daniel Eriksson/Bildbyrån

Aktuell för NHL-draften: "Hoppas kunna gå så högt som möjligt"

Närmast väntar dessutom NHL-draften för Lagerberg Hoen där förväntningar hos honom är stora.

– Det ska bli väldigt kul och trots skadan ser dom mig, vilket är roligt. Jag hoppas kunna gå så högt som möjligt.

– Det har varit mycket snack med NHL-organisationerna och dom ringer rätt ofta. Dessutom har jag varit på combine och där har det också varit ett gäng möten.

Hur var det?

– Det var väldigt kul och roligt med frågorna som kan vara lite kluriga. Under dagarna går man runt och träffar lagen som vill prata med mig.

– Man har 20 minuters möten med klubbarna och med deras scouter eller ”GM”, så det kan vara med lite olika personer från organisationen.

Hade du agenten med när klubbarna ville träffa dig?

– Man är själv. Visst var det lite nervöst i början, men sedan var det bara kul. Dessutom var Adam Andersson här i från Leksand med. Det var skönt och vi kunde bo tillsammans, så vi hade kul, avslutar Jonas Lagerberg Hoen innan han ska dra vidare på skolavslutning.