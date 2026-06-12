Har spelat en NHL-match - är nu klar för SHL-spel

Nate Clurman är klar för Rögle. Foto: Bildbyrån.

Det blir ingen fortsättning i Rögle för Lucas Ekeståhl-Jonsson, som ryktas vara klar för Björklöven. Istället plockar man in den 28-årige amerikanen Nate Clurman, som närmast kommer från spel i Laval Rocket i AHL.

Clurman har spelat över 200 matcher i AHL och dessutom en NHL-match.

– Nate är en skridskoskicklig back som spelar med hög aktivitet på båda sidor om pucken. Det är en kille med bra karaktär, som kommer att passa bra in i sättet vi vill spela och i vår grupp. Vi är glada att hälsa honom välkommen till Rögle BK efter sommaren, säger sportchefen Hampus Sjöström.

Kontraktet är skrivet på en säsong.