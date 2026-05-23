Hockey-VM på tv i dag: Så sänds Sverige – Norge
Efter sina två enklaste matcher i hockey-VM:s gruppspel får Sverige tuffare motstånd i dag i form av Norge. Här är tv-tider, spelschema, resultat, tabeller och poängliga inför dagens matcher i VM-hockeyn.
Sverige städade av matchen mot Italien i går utan att förta sig. Det blev 3–0 efter att Ivar Stenberg klivit fram och gjort sina två första mål i VM.
I Sveriges sjätte och näst sista match i gruppspelet är det en svårare motståndare som uppenbarar sig på andra sidan isen. Norge har nämligen imponerat så här långt in på turneringen. De har två segrar på fyra matcher, men har pressat både Slovakien (1–2) och Kanada (5–6 efter förlängning) i sina förlustmatcher.
SHL-bekantingen Tinus Luc Koblar, som lämnar Leksand för spel i Rögle efter VM, är poängbäst med fem poäng (3+2) på fyra matcher. Backen Johannes Johannessen, med förflutet i flera svenska klubbar, har 1+3 så här långt. Dessutom har målvakten Henrik Haukeland, som spelat för bland annat Leksand, Färjestad och Timrå, hållit nollan i sina bägge matcher så här långt.
Brandsegg-Nygård förstärker Norge i hockey-VM
Norge är dessutom på väg att få in ett fint tillskott i form av tidigare Skellefteåforwarden Michael Brandsegg-Nygård, som ansluter från Detroits farmarlag Grand Rapids Griffins. Han hinner emellertid inte fram i tid för att spel mot Sverige.
I Sverige förväntas Arvid Söderblom starta mellan stolparna efter att Magnus Hellberg hållit nollan mot Italien.
Det är nedsläpp i BCF Arena i Fribourg 20.20 i kväll. Sändningen på Viaplay och Viaplay Sport startar 19.30.
TV-tider Hockey-VMLördag 23 maj
|Start
|Match
|Kanal
|12:10
|🇺🇸 USA – Lettland 🇱🇻
|TV10
|12:10
|🇩🇰 Danmark – Slovenien 🇸🇮
|V Sport Vinter
|16:10
|🇨🇭 Schweiz – Ungern 🇭🇺
|Viaplay Sport
|16:10
|🇸🇰 Slovakien – Tjeckien 🇨🇿
|TV10
|19:30
|🇸🇪 Sverige – Norge 🇳🇴
|Viaplay Sport
|20:10
|🇩🇪 Tyskland – Österrike 🇦🇹
|TV10
Hur ser jag hockey-VM på tv?
Viaplay har sändningsrättigheterna till turneringen. De sänder alla matcher från hockey-VM i sin streamingtjänst men även i kanaler som TV6, TV10, Viaplay Sport och Viaplay Vinter Sport. Här finner du alla tv-tider för hockey-VM.
Du kan även följa Tre Kronors matcher via Hockeysverige.se:s liverapportering från turneringen.
Vilka spelar för Tre Kronor i hockey-VM 2026?
Målvakter
40. Arvid Söderblom
45. Magnus Hellberg
73. Love Härenstam
Backar
4. Jacob Larsson
8. Robert Hägg
14. Mattias Ekholm
23. Oliver Ekman Larsson
26. Erik Brännström
34. Albert Johansson
72. Tim Heed
94. Joel Persson
Forwards
9. Linus Karlsson
10. Simon Holmström
13. Lucas Raymond
15. Jack Berglund
16. Anton Frondell
20. André Petersson
33. Jakob Silfverberg
41. Ivar Stenberg
51. Emil Heineman
61. Viggo Björck
70. Oskar Sundqvist
74. Rasmus Asplund
91. Carl Grundström
95. Jacob de la Rose
Vilka spelar för Norge i hockey-VM 2026?
Målvakter
Tobias Normann (Frölunda)
Henrik Haukeland
Mathias Arnkvæern
Backar
Johannes Johannesen
Victor Kopperstad (Mora)
Kristian Østby
Max Krogdahl (Skellefteå)
Adrian Saxrud-Danielsen
Christian Kåsastul
Sander Hurrod
Stian Solberg
Forwards
Mikkel Øby-Olsen (Färjestad)
Noah Steen (Örebro)
Petter Vesterheim (Malmö)
Eirik Østrem Salsten
Thomas Olsen
Håvard Østrem Salsten (Djurgården)
Emilio Pettersen (Djurgården)
Mikkel Eriksen (Färjestad)
Martin Rønnild
Jacob Berglund
Patrick Elvsveen
Andreas Martinsen
Markus Vikingstad
Tinus Luc Koblar (Rögle)
Eskild Bakke Olsen (Linköping)
Gårdagens resultat i hockey-VM
Tabell Grupp A
|#
|Nation
|M
|V
|O
|F
|+/-
|P
|1
|🇨🇭 Schweiz
|5
|5
|0
|0
|26–5
|15
|2
|🇫🇮 Finland
|5
|5
|0
|0
|24–5
|15
|3
|🇦🇹 Österrike
|4
|3
|0
|1
|12–14
|9
|4
|🇺🇸 USA
|4
|1
|1
|2
|12–13
|5
|5
|🇩🇪 Tyskland
|5
|1
|1
|3
|11–17
|4
|6
|🇱🇻 Lettland
|4
|1
|0
|3
|6–14
|3
|7
|🇭🇺 Ungern
|4
|1
|0
|3
|10–14
|3
|8
|🇬🇧 Storbritannien
|5
|0
|0
|5
|4–23
|0
Tabell Grupp B
|#
|Nation
|M
|V
|O
|F
|+/-
|P
|1
|🇨🇦 Kanada
|5
|4
|1
|0
|25–10
|14
|2
|🇸🇰 Slovakien
|4
|3
|1
|0
|16–7
|11
|3
|🇨🇿 Tjeckien
|4
|3
|1
|0
|13–8
|10
|4
|🇸🇪 Sverige
|5
|3
|0
|2
|21–11
|9
|5
|🇳🇴 Norge
|4
|2
|1
|1
|14–8
|7
|6
|🇸🇮 Slovenien
|5
|1
|1
|3
|8–26
|3
|7
|🇩🇰 Danmark
|4
|0
|0
|4
|5–20
|0
|8
|🇮🇹 Italien
|5
|0
|0
|5
|2–20
|0
Poängligan i hockey-VM 2026
I vilka arenor spelas hockey-VM?
- Grupp A: Swiss Life Arena i Zürich, Schweiz. Publikkapacitet: cirka 12,000 åskådare.
- Grupp B: BCF Arena i Fribourg, Schweiz. Publikkapacitet: 9,262 åskådare.
När spelas VM-finalen i ishockey 2026?
VM-finalen i ishockey 2026 spelas söndagen den 31 maj klockan 20.20 i Swiss Life Arena i Zürich.
