Hockey-VM på tv i dag: Så sänds Sverige – Norge

Efter sina två enklaste matcher i hockey-VM:s gruppspel får Sverige tuffare motstånd i dag i form av Norge. Här är tv-tider, spelschema, resultat, tabeller och poängliga inför dagens matcher i VM-hockeyn.

Tuff duell att vänta mellan Sverige och Norge i hockey-VM i dag. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund

Sverige städade av matchen mot Italien i går utan att förta sig. Det blev 3–0 efter att Ivar Stenberg klivit fram och gjort sina två första mål i VM.

I Sveriges sjätte och näst sista match i gruppspelet är det en svårare motståndare som uppenbarar sig på andra sidan isen. Norge har nämligen imponerat så här långt in på turneringen. De har två segrar på fyra matcher, men har pressat både Slovakien (1–2) och Kanada (5–6 efter förlängning) i sina förlustmatcher.

SHL-bekantingen Tinus Luc Koblar, som lämnar Leksand för spel i Rögle efter VM, är poängbäst med fem poäng (3+2) på fyra matcher. Backen Johannes Johannessen, med förflutet i flera svenska klubbar, har 1+3 så här långt. Dessutom har målvakten Henrik Haukeland, som spelat för bland annat Leksand, Färjestad och Timrå, hållit nollan i sina bägge matcher så här långt.

Brandsegg-Nygård förstärker Norge i hockey-VM

Norge är dessutom på väg att få in ett fint tillskott i form av tidigare Skellefteåforwarden Michael Brandsegg-Nygård, som ansluter från Detroits farmarlag Grand Rapids Griffins. Han hinner emellertid inte fram i tid för att spel mot Sverige.

I Sverige förväntas Arvid Söderblom starta mellan stolparna efter att Magnus Hellberg hållit nollan mot Italien.

Det är nedsläpp i BCF Arena i Fribourg 20.20 i kväll. Sändningen på Viaplay och Viaplay Sport startar 19.30.

TV-tider Hockey-VM Lördag 23 maj Start Match Kanal 12:10 🇺🇸 USA – Lettland 🇱🇻 TV10 12:10 🇩🇰 Danmark – Slovenien 🇸🇮 V Sport Vinter 16:10 🇨🇭 Schweiz – Ungern 🇭🇺 Viaplay Sport 16:10 🇸🇰 Slovakien – Tjeckien 🇨🇿 TV10 19:30 🇸🇪 Sverige – Norge 🇳🇴 Viaplay Sport 20:10 🇩🇪 Tyskland – Österrike 🇦🇹 TV10

Hur ser jag hockey-VM på tv?

Viaplay har sändningsrättigheterna till turneringen. De sänder alla matcher från hockey-VM i sin streamingtjänst men även i kanaler som TV6, TV10, Viaplay Sport och Viaplay Vinter Sport. Här finner du alla tv-tider för hockey-VM.

Du kan även följa Tre Kronors matcher via Hockeysverige.se:s liverapportering från turneringen.

Vilka spelar för Tre Kronor i hockey-VM 2026?

Målvakter

40. Arvid Söderblom

45. Magnus Hellberg

73. Love Härenstam

Backar

4. Jacob Larsson

8. Robert Hägg

14. Mattias Ekholm

23. Oliver Ekman Larsson

26. Erik Brännström

34. Albert Johansson

72. Tim Heed

94. Joel Persson

Forwards

9. Linus Karlsson

10. Simon Holmström

13. Lucas Raymond

15. Jack Berglund

16. Anton Frondell

20. André Petersson

33. Jakob Silfverberg

41. Ivar Stenberg

51. Emil Heineman

61. Viggo Björck

70. Oskar Sundqvist

74. Rasmus Asplund

91. Carl Grundström

95. Jacob de la Rose

Vilka spelar för Norge i hockey-VM 2026?

Målvakter

Tobias Normann (Frölunda)

Henrik Haukeland

Mathias Arnkvæern

Backar

Johannes Johannesen

Victor Kopperstad (Mora)

Kristian Østby

Max Krogdahl (Skellefteå)

Adrian Saxrud-Danielsen

Christian Kåsastul

Sander Hurrod

Stian Solberg

Forwards

Mikkel Øby-Olsen (Färjestad)

Noah Steen (Örebro)

Petter Vesterheim (Malmö)

Eirik Østrem Salsten

Thomas Olsen

Håvard Østrem Salsten (Djurgården)

Emilio Pettersen (Djurgården)

Mikkel Eriksen (Färjestad)

Martin Rønnild

Jacob Berglund

Patrick Elvsveen

Andreas Martinsen

Markus Vikingstad

Tinus Luc Koblar (Rögle)

Eskild Bakke Olsen (Linköping)

Gårdagens resultat i hockey-VM

Tabell Grupp A

# Nation M V O F +/- P 1 🇨🇭 Schweiz 5 5 0 0 26–5 15 2 🇫🇮 Finland 5 5 0 0 24–5 15 3 🇦🇹 Österrike 4 3 0 1 12–14 9 4 🇺🇸 USA 4 1 1 2 12–13 5 5 🇩🇪 Tyskland 5 1 1 3 11–17 4 6 🇱🇻 Lettland 4 1 0 3 6–14 3 7 🇭🇺 Ungern 4 1 0 3 10–14 3 8 🇬🇧 Storbritannien 5 0 0 5 4–23 0

Tabell Grupp B

# Nation M V O F +/- P 1 🇨🇦 Kanada 5 4 1 0 25–10 14 2 🇸🇰 Slovakien 4 3 1 0 16–7 11 3 🇨🇿 Tjeckien 4 3 1 0 13–8 10 4 🇸🇪 Sverige 5 3 0 2 21–11 9 5 🇳🇴 Norge 4 2 1 1 14–8 7 6 🇸🇮 Slovenien 5 1 1 3 8–26 3 7 🇩🇰 Danmark 4 0 0 4 5–20 0 8 🇮🇹 Italien 5 0 0 5 2–20 0

Poängligan i hockey-VM 2026

I vilka arenor spelas hockey-VM?

Grupp A: Swiss Life Arena i Zürich, Schweiz. Publikkapacitet: cirka 12,000 åskådare.

Grupp B: BCF Arena i Fribourg, Schweiz. Publikkapacitet: 9,262 åskådare.

När spelas VM-finalen i ishockey 2026?

VM-finalen i ishockey 2026 spelas söndagen den 31 maj klockan 20.20 i Swiss Life Arena i Zürich.