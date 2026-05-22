LIVE: Följ Sverige-Italien i Hockey-VM 2026 här

Efter den välbehövliga storsegern mot Slovenien väntar nu ett annat lag som Sverige förväntas köra över: Italien. Hockeysverige.se liverapporterar från Sverige-Italien – minut för minut.

Tre Kronor efter storsegern mot Slovenien i onsdags.

Förlustmatchen mot Tjeckien följdes upp av en 6-0-vinst mot Slovenien, vilket gör att Tre Kronor står på sex poäng efter fyra matcher i VM 2026. Man ligger dock alltjämt utanför en kvartsfinalplats och behöver vinna mot Italien ikväll för att man inte ska vara i en riktigt prekär situation.

Italien har inlett med fyra raka förluster och har bara gjort två mål, vilket gör att de ligger sist i gruppen. I onsdags var de dock nära en skrällpoäng mot Italien efter att Damian Clara storspelat. Det gjorde han även mot Sverige i OS tidigare i år – kan han återigen bli svåröverlistad för svensk del?

Matchen börjar 20:20 och Uffe Bodin drar igång liverapporteringen i samband med att laguppställningarna släpps vid 19-tiden. Som vanligt är det fritt fram att skicka in era frågor och kommentarer både inför och under matchen.

De tio senaste VM-mötena mellan Sverige och Italien

VM 2019: Sverige-Italien 8-0

VM 2017: Sverige-Italien 8-1

VM 2014: Sverige-Italien 5-1

VM 2012: Sverige-Italien 4-0

VM 2007: Sverige-Italien 7-1

VM 2006: Sverige-Italien 4-0

VM 1997: Sverige-Italien 5-3

VM 1996: Sverige-Italien 3-3

VM 1995: Sverige-Italien 7-0

VM 1994: Sverige-Italien 7-2

Sverige och Italien har inte mötts så ofta på senare år, men spelade ofta mot varandra på 90-talet. Faktum är att matcherna 1994 och 1995 var kvartsfinaler. Och 1996 skrällde alltså Italien genom att ta en poäng mot Tre Kronor. Den kanske mest ihågkomna matchen mellan länderna var dock i VM 1992, då Italien chockartat skrällde till sig en poäng via en 0-0-match. Trots det vann Tre Kronor VM-guld.

Man möttes ju också i OS tidigare i år, och då vann Sverige med 5-2. Men bara ett par spelare från det svenska laget är med och spelar VM nu.

Den senaste VM-matchen mellan nationerna spelades för sju år sedan och då vann Tre Kronor med 8-0. Anton Lander gjorde hattrick och Patric Hörnqvist gjorde två mål. Oskar Lindblom, William Nylander och Marcus Krüger satte de övriga målen. Henrik Lundqvist höll nollan.

Sveriges trupp i hockey-VM 2026

Målvakter

40. Arvid Söderblom

45. Magnus Hellberg

Backar

4. Jacob Larsson

8. Robert Hägg

14. Mattias Ekholm

23. Oliver Ekman Larsson

26. Erik Brännström

34. Albert Johansson

94. Joel Persson

Forwards

9. Linus Karlsson

10. Simon Holmström

13. Lucas Raymond

15. Jack Berglund

16. Anton Frondell

20. André Petersson

33. Jakob Silfverberg

41. Ivar Stenberg

51. Emil Heineman

61. Viggo Björck

70. Oskar Sundqvist

74. Rasmus Asplund

91. Carl Grundström

95. Jacob de la Rose

Italiens trupp i hockey-VM 2026?

Målvakter

#20 Damian Clara

Damian Clara #35 Davide Fadani

Davide Fadani #33 Colin Furlong

Colin Furlong #30 Jacob Smith

Backar

#17 Carmine Buono

Carmine Buono #90 Dylan Di Perna

Dylan Di Perna #44 Gregorio Gios

Gregorio Gios #49 Gabriel Nitz

Gabriel Nitz #37 Phil Pietroniro

Phil Pietroniro #10 Peter Spornberger

Peter Spornberger #53 Alex Trivellato

Alex Trivellato #55 Luca Zanatta

Forwards

#13 Matt Bradley

Matt Bradley #88 Tommaso De Luca

Tommaso De Luca #46 Ivan Deluca

Ivan Deluca #36 Cristiano DiGiacinto

Cristiano DiGiacinto #93 Luca Frigo

Luca Frigo #67 Mikael Frycklund

Mikael Frycklund #73 Niccolò Mansueto

Niccolò Mansueto #9 Daniel Mantenuto

Daniel Mantenuto #22 Matthias Mantinger

Matthias Mantinger #19 Bryce Misley

Bryce Misley #34 Tommy Purdeller

Tommy Purdeller #18 Nick Saracino

Nick Saracino #7 Alessandro Segafredo

Alessandro Segafredo #71 Marco Zanetti

Tabellen i hockey-VM:s Grupp B