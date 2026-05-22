LIVE: Följ Sverige-Italien i Hockey-VM 2026 här

Efter den välbehövliga storsegern mot Slovenien väntar nu ett annat lag som Sverige förväntas köra över: Italien. Hockeysverige.se liverapporterar från Sverige-Italien – minut för minut.
Förlustmatchen mot Tjeckien följdes upp av en 6-0-vinst mot Slovenien, vilket gör att Tre Kronor står på sex poäng efter fyra matcher i VM 2026. Man ligger dock alltjämt utanför en kvartsfinalplats och behöver vinna mot Italien ikväll för att man inte ska vara i en riktigt prekär situation.
Italien har inlett med fyra raka förluster och har bara gjort två mål, vilket gör att de ligger sist i gruppen. I onsdags var de dock nära en skrällpoäng mot Italien efter att Damian Clara storspelat. Det gjorde han även mot Sverige i OS tidigare i år – kan han återigen bli svåröverlistad för svensk del?
Matchen börjar 20:20 och Uffe Bodin drar igång liverapporteringen i samband med att laguppställningarna släpps vid 19-tiden. Som vanligt är det fritt fram att skicka in era frågor och kommentarer både inför och under matchen.
De tio senaste VM-mötena mellan Sverige och Italien
VM 2019: Sverige-Italien 8-0
VM 2017: Sverige-Italien 8-1
VM 2014: Sverige-Italien 5-1
VM 2012: Sverige-Italien 4-0
VM 2007: Sverige-Italien 7-1
VM 2006: Sverige-Italien 4-0
VM 1997: Sverige-Italien 5-3
VM 1996: Sverige-Italien 3-3
VM 1995: Sverige-Italien 7-0
VM 1994: Sverige-Italien 7-2
Sverige och Italien har inte mötts så ofta på senare år, men spelade ofta mot varandra på 90-talet. Faktum är att matcherna 1994 och 1995 var kvartsfinaler. Och 1996 skrällde alltså Italien genom att ta en poäng mot Tre Kronor. Den kanske mest ihågkomna matchen mellan länderna var dock i VM 1992, då Italien chockartat skrällde till sig en poäng via en 0-0-match. Trots det vann Tre Kronor VM-guld.
Man möttes ju också i OS tidigare i år, och då vann Sverige med 5-2. Men bara ett par spelare från det svenska laget är med och spelar VM nu.
Den senaste VM-matchen mellan nationerna spelades för sju år sedan och då vann Tre Kronor med 8-0. Anton Lander gjorde hattrick och Patric Hörnqvist gjorde två mål. Oskar Lindblom, William Nylander och Marcus Krüger satte de övriga målen. Henrik Lundqvist höll nollan.
Sveriges trupp i hockey-VM 2026
Målvakter
40. Arvid Söderblom
45. Magnus Hellberg
Backar
4. Jacob Larsson
8. Robert Hägg
14. Mattias Ekholm
23. Oliver Ekman Larsson
26. Erik Brännström
34. Albert Johansson
94. Joel Persson
Forwards
9. Linus Karlsson
10. Simon Holmström
13. Lucas Raymond
15. Jack Berglund
16. Anton Frondell
20. André Petersson
33. Jakob Silfverberg
41. Ivar Stenberg
51. Emil Heineman
61. Viggo Björck
70. Oskar Sundqvist
74. Rasmus Asplund
91. Carl Grundström
95. Jacob de la Rose
Italiens trupp i hockey-VM 2026?
Målvakter
- #20 Damian Clara
- #35 Davide Fadani
- #33 Colin Furlong
- #30 Jacob Smith
Backar
- #17 Carmine Buono
- #90 Dylan Di Perna
- #44 Gregorio Gios
- #49 Gabriel Nitz
- #37 Phil Pietroniro
- #10 Peter Spornberger
- #53 Alex Trivellato
- #55 Luca Zanatta
Forwards
- #13 Matt Bradley
- #88 Tommaso De Luca
- #46 Ivan Deluca
- #36 Cristiano DiGiacinto
- #93 Luca Frigo
- #67 Mikael Frycklund
- #73 Niccolò Mansueto
- #9 Daniel Mantenuto
- #22 Matthias Mantinger
- #19 Bryce Misley
- #34 Tommy Purdeller
- #18 Nick Saracino
- #7 Alessandro Segafredo
- #71 Marco Zanetti
Tabellen i hockey-VM:s Grupp B
|#
|Nation
|M
|V
|O
|F
|+/-
|P
|1
|🇨🇦 Kanada
|4
|3
|1
|0
|22–9
|11
|2
|🇸🇰 Slovakien
|4
|3
|1
|0
|16–7
|11
|3
|🇨🇿 Tjeckien
|4
|3
|1
|0
|13–8
|10
|4
|🇳🇴 Norge
|4
|2
|1
|1
|14–8
|7
|5
|🇸🇪 Sverige
|4
|2
|0
|2
|18–11
|6
|6
|🇸🇮 Slovenien
|4
|1
|1
|2
|7–17
|3
|7
|🇩🇰 Danmark
|4
|0
|0
|4
|5–20
|0
|8
|🇮🇹 Italien
|4
|0
|0
|4
|2–17
|0
