Kanada vann planenligt mot Slovenien. Slutresultat: 3-1. Detta efter att 20-åringen Emmitt Finnie klivit fram.

Kanada besegrade Slovenien.

Foto: Bildbyrån.

Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |

Emmitt Finnie har varit in och ut ur Kanadas laguppställning under VM. Han fick 4:25 i istid i segermatchen mot Danmark, och mot Slovenien idag fick 20-åringen chansen igen.

Och han tog den.

Finnie fanns först med i förarbetet till backen Denton Mateychuks 1-0-mål, och sen var det han själv som sköt det avslutande målet för Kanada i 3-1-segern. Han blev också utsedd till matchens bästa spelare. Mellan Finnies båda poäng blev Dylan Cozens målskytt för tredje gången under den här VM-turneringen.

Rozle Bohinc reducerade för Slovenien med en minut kvar att spela.

Emmitt Finnies snabba utveckling

Emmitt Finnie valdes i sjunderundan av draften 2023 men har sedan dess haft en enorm utveckling, och slog sig sensationellt in i Detroits lag den här säsongen. Finnie spelade samtliga 82 matcher och gjorde 13+17 under sin rookiesäsong i NHL. Värt att notera med Detroitforwarden är att han så sent som förra säsongen inte ansågs platsa i Kanadas JVM-lag. Nu har han gjort mål och hjälpt Kanada till seger i senior-VM.

Kanada har vunnit samtliga fem matcher i VM och har 25-10 i målskillnad. Slovenien har gjort en oväntat stark turnering och står på tre poäng efter att ha tagit poäng mot både Tjeckien och Slovenien. Nu har man dock Danmark och Italien, lagen som ligger bakom landet i gruppen, kvar att möta.

Source: Emmitt Finnie @ Elite Prospects