KLART: Nordamerikansk forward till Kalmar

Kalmar HC har gjort klart med en tilltänkt spetsspelare.

Det ha ryktats ett tag, och nu är 24-årige Recce Vitelli klar för Kalmar. Den kanadensiske forwarden har spelat 192 matcher och gjort 157 poäng i ECHL, samt 48 matcher och 12 poäng i AHL.

– Reece Vitelli är en skridskostark, rightfattad och mångsidig forward som bidrar med hög arbetskapacitet. Han kan spela alla tre forwardspositionerna vilket ger oss flera valmöjligheter. Vi räknar med att Reece ska kunna bidra över hela isen och med en del poäng, säger general manager Daniel Stolt.

Vitelli -Jag är väldigt glad över att ansluta till Kalmar inför den kommande hockeysäsongen. Jag har bara hört gott om organisationen och staden. Jag ser verkligen fram emot att säsongen drar igång så att vi kan utmana om ett mästerskap, säger Vitelli till klubbens hemsida.