Stenbergs succékväll: ”Var på tiden”

Nu har det lossnat för Ivar Stenberg. Supertalangen gjorde två mål i Tre Kronors 3-0-seger mot Italien i VM.

– Det är säkerligen en liten tyngd som lättar, säger Sam Hallam till Viaplay Sport.

Ivar Stenberg hade en stor kväll i Hockey-VM. Foto: Bildbyrån.

Hockey-VM 2026: | TV-tider | Spelschema | Resultat | Grupper & tabell | Poängliga & statistik |

Inför kvällens match hade Ivar Stenberg gjort fyra poäng på fyra matcher – men samtliga var assistpoäng. Nu har Sveriges sjätte yngste VM-spelare genom tiderna också presenterat sig i målprotokollet. I 3-0-segern mot Italien i Hockey-VM slog han inte bara till en gång – utan två.

Efter att Carl Grundström gett Tre Kronor ledningen var det Stenberg som satte 2-0 i powerplay efter att ha tagit till vara på en retur efter ett styrningsförsök från radarpartnern Viggo Björck.

– Powerplay har fungerat väldigt bra när det är Lucas Raymond som får styra det. Här hittar han bladet på Björck som tar styrningen, och sen behövas Stenberg bara raka in den, sade experten Mattias Norström i Viaplays sändning.

Ivar Stenberg slog till två gånger

Stenbergs fullträff gjorde att Tre Kronor ledde med 2-0 efter den första perioden.

– Det är säkerligen en liten tyngd som lättar, men jag hoppas han fortsätter spela oavsett om han gör mål eller poäng. Men det är skönt att powerplay får fortsätta leverera, konstaterade Sam Hallam i periodpausen.

Men Ivar Stenberg var inte klar där. Efter ett mönsteranfall, där Lucas Raymond och Viggo Björck återigen agerade passningsläggare, kunde superlöftet lägga in 3-0 i en tom målbur i den andra perioden.

– Det var skönt. Jag har haft lite lägen, så det var på tiden, menade Stenberg.

”De hittar varandra bra”

Lucas Raymond, veteranen i förstakedjan med sina 24 år, kunde inte göra annat än imponeras av sina två juniorer till kedjekamrater.

– Det är kul att se dem. De hittar varandra bra. De har gjort det två gånger nu, sade han i den andra periodpausen.

Sverige spelade sen bara av tredje perioden och Magnus Hellberg fick hålla sin första nolla i VM 2026. Han behövde bara stoppa tolv skott i kväll, när Sverige höll sin andra nolla i rad.

Nu väntar Norge

Tre Kronor kan nu konstatera att man står på nio poäng efter fem matcher. Imorgon kväll väntar Norge i den näst sista gruppspelsmatchen. Den matchen blir otroligt viktig för svensk del, då Norge står på sju poäng och jagar Sverige. Tre Kronor har just nu den fjärde och sista kvartsfinalplatsen i Grupp B.

– Vi har sett hur de spelat, de tog Kanada till övertid. Det blir en tuff uppgift. Imorgon får vi förvänta oss mer ”köra” och mer fysiskt spel, och ett lag som inte bara backar hem, säger Mattias Ekholm efter matchen.