Norskt drömbesked: Han kommer till VM

Norge gör ett starkt VM. Nu får de dessutom förstärkning i form av Michael Brandsegg-Nygård.

Uddamålsförlust mot Slovakien, två klara segrar mot Italien och Slovenien och snubblande nära en chockvinst mot Kanada. Norge har gjort ett oväntat starkt Hockey-VM och har en bra chans att gå till kvartsfinal för första gången sedan 2012.

Nu får man dessutom förstärkning. Efter att Detroits farmarlag Grand Rapids åkt ut Calder Cup-slutspelet i natt meddelar nu det norska ishockeyförbundet via Instagram att Michael Brandsegg-Nygård ansluter till den norska VM-truppen. Brandsegg-Nygård kommer till Schweiz på söndag och kommer vara med i de två avslutande gruppmatcherna, mot Tjeckien och Danmark. Han missar alltså matchen mot Tre Kronor imorgon.

20-åringen gör därmed sitt tredje (!) senior-VM. Tidigare har han gjort nio poäng på tolv matcher.

Brandsegg-Nygård gjorde 20+24 på 60 AHL-matcher under sin rookiesäsong i Nordamerika. I slutspelet gjorde han åtta poäng på åtta matcher. Den norske talangen fick dessutom göra 14 matcher för Detroit i NHL, och mäktade på dessa med en assistpoäng.

I Sverige känner vi också igen forwarden för sina år i Mora och Skellefteå.

