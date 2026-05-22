Finland höll nollan – och gjorde fyra backmål

Seger för Finland med 4–0 mot Storbritannien

Finlands femte seger på de senaste fem matcherna

Finlands Ville Heinola tvåmålsskytt

Finland vann med 4–0 (1–0, 2–0, 1–0) på hemmaplan mot Storbritannien i VM Grupp A herr.

Finland har nu fem raka segrar. Storbritannien har fem förluster i rad.

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Finland.

Finland startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 58 sekunder slog Ville Heinola till assisterad av Konsta Helenius och Aleksander Barkov.

Efter 8.30 i andra perioden nätade Ville Heinola återigen på pass av Henri Jokiharju och Lenni Hämeenaho och gjorde 2–0. Mikko Lehtonen gjorde dessutom 3–0 efter 11.51 framspelad av Aatu Räty och Mikael Granlund.

Till slut kom också 4–0-målet genom Henri Jokiharju efter pass från Vili Saarijärvi och Jesse Puljujärvi efter 18.50 i tredje perioden.

Storbritannien har startat svagt och är helt utan poäng efter fem spelade matcher. Finland har 15 poäng.

Finland tar sig an Österrike i nästa match hemma söndag 24 maj 20.20. Storbritannien möter samma dag 16.20 Lettland hemma.

Finland–Storbritannien 4–0 (1–0, 2–0, 1–0)

VM Grupp A herr

Första perioden: 1–0 (0.58) Ville Heinola (Konsta Helenius, Aleksander Barkov).

Andra perioden: 2–0 (28.30) Ville Heinola (Henri Jokiharju, Lenni Hämeenaho), 3–0 (31.51) Mikko Lehtonen (Aatu Räty, Mikael Granlund).

Tredje perioden: 4–0 (58.50) Henri Jokiharju (Vili Saarijärvi, Jesse Puljujärvi).

Utvisningar, Finland: 1×2 min. Storbritannien: 4×2 min.