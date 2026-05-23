Så spelas Sverige-Norge i Hockey-VM 2026

Tre Kronor spelar sin femte match i hockey-VM 2026. Matchen spelas i BCF Arena i Fribourg. De möter Norge den 23:e maj klockan 20:20. Här hittar du förutsättningar, laguppställningar, TV-tider och de senaste mötena mellan Sverige och Norge.

Hockey-VM 2026 spelas i Fribourg och Zürich i Schweiz. Sveriges grupp och två kvartsfinaler spelas i Fribourg. Resten av turneringen avgörs i Zürich.

Sverige premiärspelade mot Kanada i fredags och föll då med 5-3. Jacob Larsson, Lucas Raymond och Mattias Ekholm gjorde de tre svenska målen.

I söndags besegrades Danmark med 6-2. Viggo Björck skrev historia som den yngste svenske VM-målskytten genom tiderna. Övriga blågula mål gjordes av Mattias Ekholm, Oliver Ekman-Larsson, Lucas Raymond, Jakob Silfverberg och Linus Karlsson.

Dagen efter var det dags igen, med match mot Tjeckien. Sverige hamnade tidigt i ett 3-0-underläge men lyckades sånär hämta upp det och få med sig poäng från matchen. Tjeckien vann emellertid med 4-3. De svenska målen gjordes av Joel Persson, Simon Holmström och Oliver Ekman-Larsson.

I den fjärde matchen, som spelades i onsdags, besegrades uppstickaren Slovenien med hela 6-0. Lucas Raymond och Jacob de la Rose gjorde två mål vardera, medan backarna Mattias Ekholm och Robert Hägg gjorde de resterande två målen. Arvid Söderblom höll nollan.

Igår höll Sverige sin andra raka nolla, när Italien besegrades med 3-0. Då presenterade sig också två nya målskyttar: Carl Grundström och Ivar Stenberg. Den sistnämnde gjorde dessutom två mål. Magnus Hellberg vaktade kassen och höll sin första nolla i årets VM.

Norge har överraskat positivt i Hockey-VM och har chansen att gå till sin första kvartsfinal sedan 2012. De inledde med 2-1-förlust mot Slovakien men besegrade sedan Slovenien och Italien med 4-0 innan man var ytterst nära att chocka hela hockeyvärlden genom att besegra Kanada. Det blev till sist förlust med 6-5 efter förlängning.

Hur ser Tre Kronors poängliga ut i VM 2026?

Placering Spelare Mål Assist Poäng 1. Lucas Raymond 4 3 7 2. O. Ekman-Larsson 2 5 7 3. Simon Holmström 1 4 5 4. Mattias Ekholm 3 1 4 5. Linus Karlsson 1 3 4

Hur ser Norges poängliga ut i VM 2026?

Placering Spelare Mål Assist Poäng 1. Tinlus Luc Koblar 3 2 5 2. Johannes Johannessen 1 3 4 3. Jacob Berglund 3 0 3 3. Noah Steen 3 0 3 5. E. Bakke-Olsen 2 1 3

Hur ser jag Sverige-Norge på TV?

Matchen sänds på Viaplay Sport och på streamingtjänsten Viaplay. Matchen börjar klockan 20:20, men TV-sändningen börjar redan vid 19:30.

Du kan också följa matchen via vår liverapportering på hockeysverige.se.

Vad gäller matchen mellan Sverige och Norge i hockey-VM 2026?

Det här är sjätte gruppspelsmatchen av sju för Tre Kronor och den femte gruppspelsmatchen för Norge.

Alla lag möter de andra lagen i gruppen en gång var. De fyra bästa lagen från grupperna går till kvartsfinal, där ettan i ena gruppen möter fyran i den andra, och tvåan i den ena gruppen möter trean från den andra. Vinnarna i kvartsfinalerna går till semifinal, och vinnarna i semifinal går till final. Förlorarna i semifinalerna får istället spela en bronsmatch.

Du behåller din ranking genom hela slutspelet, vilket gör att du som etta alltid möter det lägst rankade laget. Det gör att varje match i VM-turneringen blir betydelsefull för lagets chanser senare i mästerskapet.

Laget som slutar sist i gruppen åker ner till B-VM nästa år.

Den här matchen gäller mycket. Sverige är just nu två poäng före Norge men de sistnämnda har en match mindre spelat. Vinner Norge idag är man alltså så gott som klara för slutspel. Och vinner Tre Kronor är de å sin sida så gott som klara för slutspel. Vid svensk förlust kan gruppavslutningen mot Slovakien bli helt avgörande för om man går till kvartsfinal eller inte.

Vilka NHL-spelare spelar VM för Sverige?

Följande NHL-spelare togs ut i Tre Kronors VM-trupp.

Arvid Söderblom, mv, Chicago Blackhawks

Oliver Ekman-Larsson, b, Toronto Maple Leafs

Albert Johansson, b, Detroit Red Wings

Mattias Ekholm, b, Edmonton Oilers

Anton Frondell, c, Chicago Blackhawks

Emil Heineman, fw, New York Islanders

Simon Holmström, fw, New York Islanders

Oskar Sundqvist, fw, St. Louis Blues

Lucas Raymond, fw, Detroit Red Wings

Linus Karlsson, fw, Vancouver Canucks

Carl Grundström, fw, Philadelphia Flyers

Nils Höglander, Vancouver Canucks, har tvingats lämna återbud till VM på grund av en skada.

Vilka är Norges stjärnor?

Norge har ett gäng spelare som spelar eller har spelat i Sverige – inklusive Tre Kronor-meriterade Jacob Berglund. Tinus Luc Koblar, som nästa säsong kommer spela för Rögle, har imponerat i VM. Det har även Örebros Noah Steen, som nästa säsong ska spela för Tampa Bays organisation. Även Linköpings Eskild Bakke-Olsen har fått mycket beröm för sitt spel i VM.

Bland övriga mer välkända namn finns Skellefteås succéback Max Krogdahl, AHL-spelaren Stian Solberg, den allsvenska skyttekungen Mikkel Öby-Olsen och de båda målvakterna Henrik Haukeland och Tobias Normann. Haukeland har hållit nollan i båda sina matcher i VM.

Michael Brandsegg-Nygård kommer ansluta till VM-truppen men missar kvällens match.

Hur ser Sveriges och Norges trupper ut?

* Notera att förändringar kan ha skett sedan trupperna togs ut.

De tio senaste VM-mötena mellan Sverige och Norge

VM 2022: Sverige-Norge 7-1

VM 2019: Sverige-Norge 9-1

VM 2016: Sverige-Norge 3-2

VM 2014: Sverige-Norge 2-1

VM 2013: Sverige-Norge 5-1

VM 2012: Sverige-Norge 3-1

VM 2011: Sverige-Norge 4-5 efter straffar

VM 2010: Sverige-Norge 5-2

Sverige och Norge har mötts åtta gånger i Hockey-VM under 2000-talet. 2011 kom Norges hittills enda seger i en tävlingsmatch mot Tre Kronor. Då vann norrmännen med 5-4 efter straffar. Den turneringen slutade dock ändå med att Sverige gick till final.

Målskillnaden på de åtta VM-mötena under 2000-talet är 38-14 till fördel för Tre Kronor.