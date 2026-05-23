Beskedet om Frondell – efter smällen

Anton Frondell åkte på en otäck smäll igår.

Nu är Frondells medverkan mot Norge osäker.

Anton Frondell åkte på en kolliderade med en öppen båsdörr i matchen mot Italien.

Med sex minuter kvar av matchen mot Italien åkte Anton Frondell in i en öppen båsdörr. Något som bland annat fick Viaplyas expert Erik Granqvist att rasa.

– Det där är fruktansvärt farligt. Det är så dåligt av ledaren i Italien som inte stängt dörren. Där kan mjälten och revbenet gå. Turneringen kan vara över. Det är så fruktansvärt dåligt av ledare, sa Granqvist i sändningen.

Frondell stoppades sedan från att gå i den mixade zonen och möta media efter matchen.

Nu är Anton Frondells medverkan i kvällens match osäker. Enligt Tre Kronors pressansvarige Linus Hugosson kommer besked om Frondell spelar ikväll eller inte att tas närmare nedsläpp.

Anton Frondell Sverige möter Norge med start kl 20.20.