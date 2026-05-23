Ivar Stenberg prisas på nytt

Author image
Andreas Larsson

Nyligen utsågs han till Årets rookie i SHL. Nu har Ivar Stenberg prisas på nytt.
Ishockeyjournalisternas Kamratförening utser honom till Årets Junior.

Nuvarande bild: Ivar Stenberg rankas etta inför NHL-draften 2026.
Ivar Stenberg har utsetts till Årets junior i svensk hockey.
Foto: Bildbyrån

Succéåret fortsätter för Ivar Stenberg. Igår kom de två första VM-målen för supertalangen. Idag kommer nästa häftiga besked när han, i stenhård konkurrens med flera JVM-hjältar, utsetts till Årets junior i svensk hockey.

Juryns motivering lyder:

 ”Ivar Stenberg är redan utbildad i spelets alla delar, han är varje tränares dröm med en unik speluppfattning. Han ser öppningar som egentligen inte finns. Han är osjälvisk och ser alltid till lagets bästa.”

Stenberg stod för 33 poäng (11+23) på 43 matcher i SHL. Under JVM, där Sverige bärgade guldet för första gången sedan 2012, stod Stenberg för 10 poäng. I sin debut i VM-sammanhang på seniorsidan har han stått för sex poäng på fem matcher.

Nu återstår det att se hur tidigt Ivar Stenberg går i sommarens NHL-draft.

Fakta

Årets junior

Utmärkelsen är svensk ishockeys äldsta pris och har delats ut årligen sedan säsongen 1961–1962, först ut att belönas var målvakten Leif ”Honken” Holmqvist, Strömsbro IF.

Förra säsongen gick utmärkelsen till Skellefteå-backen Axel Sandin-Pellikka som den här säsongen spelat för Detroit Red Wings i NHL.

SäsongVinnareLag
2024/2025Axel Sandin-PellikkaSkellefteå AIK
2023/2024Jonathan LekkerimäkiÖrebro HK
2022/2023Leo CarlssonÖrebro HK
2021/2022William WallinderRögle BK
2020/2021William EklundDjurgårdens IF
2019/2020Ingen vinnare utsedd
2018/2019Emil BemströmDjurgårdens IF
2017/2018Rasmus DahlinVästra Frölunda HC
2016/2017Joel Eriksson EkFärjestads BK
2015/2016Gustav ForslingLinköpings HC
2014/2015Axel HolmströmSkellefteå AIK
2013/2014Alexander WennbergVästra Frölunda HC
2012/2013Viktor ArvidssonSkellefteå AIK
2011/2012Johan LarssonBrynäs IF
2010/2011Anton LanderTimrå IK
2009/2010Jacob MarkströmBrynäs IF
2008/2009Victor HedmanMODO Hockey
2007/2008Patrik BerglundVIK Västerås HK
2006/2007Nicklas BäckströmBrynäs IF
2005/2006Nicklas BäckströmBrynäs IF
2004/2005Nicklas BergforsSödertälje SK
2003/2004Alexander SteenVästra Frölunda HC
2002/2003Alexander SteenVästra Frölunda HC
2001/2002Henrik LundqvistVästra Frölunda HC
2000/2001Niklas KronwallDjurgårdens IF
1999/2000Henrik SedinMODO Hockey
1998/1999Daniel SedinMODO Hockey
1997/1998Johan HolmqvistBrynäs IF
1996/1997Samuel PålssonMODO Hockey
1995/1996Mattias ÖlundLuleå HF
1994/1995Anders ErikssonMODO Hockey
1993/1994Kenny JönssonRögle BK
1992/1993Pweter ForsbergMODO Hockey
1991/1992Michael NylanderAIK
1990/1991Niklas AnderssonVästra Frölunda HC
1989/1990Mats SundinDjurgårdens IF
1988/1898Niklas ErikssonLeksands IF
1987/1988Thomas SjögrenVästra Frölunda HC
1986/1987Carl JohanssonIF Björklöven
1985/1986Fredrik OlaussonFärjestads BK
1984/1985Ulf DahlénÖstersunds IK
1983/1984Mikael AnderssonVästra Frölunda HC
1982/1983Peter AnderssonÖrebro IK
1981/1982Tomas SandströmFagersta AIK
1980/1981Kjell DahlinTimrå IK
1979/1980Peter MadachHV 71
1978/1979Roger HägglundIF Björklöven
1977/1978Tomas JonssonMODO AIK
1976/1977Mats NäslundTimrå IK
1975/1976Torbjörn AnderssonIF Björklöven
1974/1975Thomas GradinMODO AIK
1973/1974Jan KockTimrå IK
1972/1973Roland ErikssonIF Tunabro
1971/1972Jan-Erik SilfverbergBrynäs IF
1970/1971Martin KarlssonSkellefteå AIK
1969/1970Anders HedbergMODO AIK
1968/1969Anders HedbergMODO AIK
1967/1968Stig ÖstlingMora IK
1966/1967Inge HammarströmTimrå IK
1965/1966Roger NilssonRönnskärs IF
1964/1965Ulf BarrefjordIFK Umeå
1963/1964Björn LarssonDjurgårdens iF
1962/1963Folke BengtssonLeksands IF
1961/1962Leif HolmqvistStrömsbro IF

Den här artikeln handlar om:

