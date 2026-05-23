Ivar Stenberg prisas på nytt
Nyligen utsågs han till Årets rookie i SHL. Nu har Ivar Stenberg prisas på nytt.
Ishockeyjournalisternas Kamratförening utser honom till Årets Junior.
Succéåret fortsätter för Ivar Stenberg. Igår kom de två första VM-målen för supertalangen. Idag kommer nästa häftiga besked när han, i stenhård konkurrens med flera JVM-hjältar, utsetts till Årets junior i svensk hockey.
Juryns motivering lyder:
”Ivar Stenberg är redan utbildad i spelets alla delar, han är varje tränares dröm med en unik speluppfattning. Han ser öppningar som egentligen inte finns. Han är osjälvisk och ser alltid till lagets bästa.”
Stenberg stod för 33 poäng (11+23) på 43 matcher i SHL. Under JVM, där Sverige bärgade guldet för första gången sedan 2012, stod Stenberg för 10 poäng. I sin debut i VM-sammanhang på seniorsidan har han stått för sex poäng på fem matcher.
Nu återstår det att se hur tidigt Ivar Stenberg går i sommarens NHL-draft.
Fakta
Årets junior
Utmärkelsen är svensk ishockeys äldsta pris och har delats ut årligen sedan säsongen 1961–1962, först ut att belönas var målvakten Leif ”Honken” Holmqvist, Strömsbro IF.
Förra säsongen gick utmärkelsen till Skellefteå-backen Axel Sandin-Pellikka som den här säsongen spelat för Detroit Red Wings i NHL.
|Säsong
|Vinnare
|Lag
|2024/2025
|Axel Sandin-Pellikka
|Skellefteå AIK
|2023/2024
|Jonathan Lekkerimäki
|Örebro HK
|2022/2023
|Leo Carlsson
|Örebro HK
|2021/2022
|William Wallinder
|Rögle BK
|2020/2021
|William Eklund
|Djurgårdens IF
|2019/2020
|Ingen vinnare utsedd
|2018/2019
|Emil Bemström
|Djurgårdens IF
|2017/2018
|Rasmus Dahlin
|Västra Frölunda HC
|2016/2017
|Joel Eriksson Ek
|Färjestads BK
|2015/2016
|Gustav Forsling
|Linköpings HC
|2014/2015
|Axel Holmström
|Skellefteå AIK
|2013/2014
|Alexander Wennberg
|Västra Frölunda HC
|2012/2013
|Viktor Arvidsson
|Skellefteå AIK
|2011/2012
|Johan Larsson
|Brynäs IF
|2010/2011
|Anton Lander
|Timrå IK
|2009/2010
|Jacob Markström
|Brynäs IF
|2008/2009
|Victor Hedman
|MODO Hockey
|2007/2008
|Patrik Berglund
|VIK Västerås HK
|2006/2007
|Nicklas Bäckström
|Brynäs IF
|2005/2006
|Nicklas Bäckström
|Brynäs IF
|2004/2005
|Nicklas Bergfors
|Södertälje SK
|2003/2004
|Alexander Steen
|Västra Frölunda HC
|2002/2003
|Alexander Steen
|Västra Frölunda HC
|2001/2002
|Henrik Lundqvist
|Västra Frölunda HC
|2000/2001
|Niklas Kronwall
|Djurgårdens IF
|1999/2000
|Henrik Sedin
|MODO Hockey
|1998/1999
|Daniel Sedin
|MODO Hockey
|1997/1998
|Johan Holmqvist
|Brynäs IF
|1996/1997
|Samuel Pålsson
|MODO Hockey
|1995/1996
|Mattias Ölund
|Luleå HF
|1994/1995
|Anders Eriksson
|MODO Hockey
|1993/1994
|Kenny Jönsson
|Rögle BK
|1992/1993
|Pweter Forsberg
|MODO Hockey
|1991/1992
|Michael Nylander
|AIK
|1990/1991
|Niklas Andersson
|Västra Frölunda HC
|1989/1990
|Mats Sundin
|Djurgårdens IF
|1988/1898
|Niklas Eriksson
|Leksands IF
|1987/1988
|Thomas Sjögren
|Västra Frölunda HC
|1986/1987
|Carl Johansson
|IF Björklöven
|1985/1986
|Fredrik Olausson
|Färjestads BK
|1984/1985
|Ulf Dahlén
|Östersunds IK
|1983/1984
|Mikael Andersson
|Västra Frölunda HC
|1982/1983
|Peter Andersson
|Örebro IK
|1981/1982
|Tomas Sandström
|Fagersta AIK
|1980/1981
|Kjell Dahlin
|Timrå IK
|1979/1980
|Peter Madach
|HV 71
|1978/1979
|Roger Hägglund
|IF Björklöven
|1977/1978
|Tomas Jonsson
|MODO AIK
|1976/1977
|Mats Näslund
|Timrå IK
|1975/1976
|Torbjörn Andersson
|IF Björklöven
|1974/1975
|Thomas Gradin
|MODO AIK
|1973/1974
|Jan Kock
|Timrå IK
|1972/1973
|Roland Eriksson
|IF Tunabro
|1971/1972
|Jan-Erik Silfverberg
|Brynäs IF
|1970/1971
|Martin Karlsson
|Skellefteå AIK
|1969/1970
|Anders Hedberg
|MODO AIK
|1968/1969
|Anders Hedberg
|MODO AIK
|1967/1968
|Stig Östling
|Mora IK
|1966/1967
|Inge Hammarström
|Timrå IK
|1965/1966
|Roger Nilsson
|Rönnskärs IF
|1964/1965
|Ulf Barrefjord
|IFK Umeå
|1963/1964
|Björn Larsson
|Djurgårdens iF
|1962/1963
|Folke Bengtsson
|Leksands IF
|1961/1962
|Leif Holmqvist
|Strömsbro IF
