Nyligen utsågs han till Årets rookie i SHL. Nu har Ivar Stenberg prisas på nytt.

Ishockeyjournalisternas Kamratförening utser honom till Årets Junior.

Foto: Bildbyrån

Succéåret fortsätter för Ivar Stenberg. Igår kom de två första VM-målen för supertalangen. Idag kommer nästa häftiga besked när han, i stenhård konkurrens med flera JVM-hjältar, utsetts till Årets junior i svensk hockey.

Juryns motivering lyder:

”Ivar Stenberg är redan utbildad i spelets alla delar, han är varje tränares dröm med en unik speluppfattning. Han ser öppningar som egentligen inte finns. Han är osjälvisk och ser alltid till lagets bästa.”

Stenberg stod för 33 poäng (11+23) på 43 matcher i SHL. Under JVM, där Sverige bärgade guldet för första gången sedan 2012, stod Stenberg för 10 poäng. I sin debut i VM-sammanhang på seniorsidan har han stått för sex poäng på fem matcher.

Nu återstår det att se hur tidigt Ivar Stenberg går i sommarens NHL-draft.

Fakta

Årets junior

Utmärkelsen är svensk ishockeys äldsta pris och har delats ut årligen sedan säsongen 1961–1962, först ut att belönas var målvakten Leif ”Honken” Holmqvist, Strömsbro IF.

Förra säsongen gick utmärkelsen till Skellefteå-backen Axel Sandin-Pellikka som den här säsongen spelat för Detroit Red Wings i NHL.