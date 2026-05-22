Tyskland vann måstematchen i VM

Tyskland vann med 6–2 mot Ungern

Tyskland vann med 6–2 (2–0, 2–0, 2–2) hemma mot Ungern i VM Grupp A herr.

Tyskland tog därmed fjärde raka seger mot just Ungern.

Tyskland hade före fredagens hemmamatch fyra förluster i rad.

Tyskland tog ledningen efter 8.43 genom Eric Mik efter förarbete av Maximilian Kastner och Manuel Wiederer. Laget gjorde också 2–0 när Leon Gawanke fick träff efter pass från Stefan Loibl och Marc Michaelis efter 19.35.

Efter 19.10 i andra perioden nätade Lukas Reichel framspelad av Frederik Tiffels och Joshua Samanski och gjorde 3–0. Samuel Dove-Mcfalls gjorde dessutom 4–0 efter 19.49 på pass av Marc Michaelis och Alexander Ehl.

Tyskland startade också tredje perioden vassast. Laget gick upp till en 5–0-ledning. Men Ungern svarade och gjorde 5–1.

Därefter var det dock Tyskland som avgjorde. Laget gjorde 6–1 med elva minuter kvar att spela genom Leon Gawanke på pass av Kai Wissmann och Marc Michaelis. Ungern hann få in en reducering till och slutresultatet blev 6–2.

Senaste mötet lagen emellan, i maj i fjol, slutade med seger för Tyskland med 6–1.

Tyskland tar sig an Österrike i nästa match borta lördag 23 maj 20.20. Ungern möter samma dag 16.20 Schweiz borta.

Tyskland–Ungern 6–2 (2–0, 2–0, 2–2)

VM Grupp A herr

Första perioden: 1–0 (8.43) Eric Mik (Maximilian Kastner, Manuel Wiederer), 2–0 (19.35) Leon Gawanke (Stefan Loibl, Marc Michaelis).

Andra perioden: 3–0 (39.10) Lukas Reichel (Frederik Tiffels, Joshua Samanski), 4–0 (39.49) Samuel Dove-Mcfalls (Marc Michaelis, Alexander Ehl).

Tredje perioden: 5–0 (41.36) Leon Gawanke (Maximilian Kastner, Stefan Loibl), 5–1 (44.35) Tamas Sarpatki (Krisztian Nagy, Zsombor Garat), 6–1 (49.40) Leon Gawanke (Kai Wissmann, Marc Michaelis), 6–2 (57.22) Janos Hari (Marton Nemes, Roland Kiss).

Utvisningar, Tyskland: 1×2 min. Ungern: 2×2 min.