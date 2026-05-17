Hockey på tv idag: Så sänds Sverige – Danmark
Tre Kronor har fått en ledig dag på sig att slicka såren efter förlusten mot Kanada. Nu väntar Danmark i söndagens drabbning i hockey-VM i Schweiz. Här finner du sändningstider för den matchen och övriga matcher under turneringens tredje dag.
Det blev förlust för både Sverige och Danmark under fredagens VM-premiär i Fribourg.
Medan svenskarna föll med 3–5 mot guldfavoriten Kanada åkte Danmark på stryk mot Tjeckien med 1–4. Det är med andra ord en viktig match som spelas i BCF Arena under söndagen.
Sverige höll stundtals jämna steg och pressade Kanada i sin premiär. Man tog sig ikapp till 3–3 i den andra perioden efter att ha legat under med 0–2 efter första perioden. Kanadensarnas attackmentalitet och rutin gav dock utdelning i tredje perioden och utmynnade i en rättvis seger. Svenskarna, som kommer in i årets VM med rätt få NHL-förstärkningar, visade dock upp en respektlöshet och en entusiasm som lovar gott inför fortsättningen.
I Danmark har man en på intet sätt enkel motståndare. Danskarna blev inte alls utspelade av tjeckerna, men saknade effektiviteten i spelet för att hålla jämna steg med sin premiärmotståndare. I laget finns en hel del Sverige-bekantingar. Inte minst Skellefteås nybakade svenska mästare Mikkel Aagard som gjorde tröstmålet mot Tjeckien. Här finns också flera andra spelare som var med om fjolårets VM-bragd, när Kanada besegrades i kvartsfinalen i hemma-VM och laget lyckades ta en oväntad fjärdeplats efter förlust mot Tre Kronor i bronsmatchen i Avicii Arena. Bland andra den stora poängkungen Nick Olesen, som spelat i Tjeckien de senaste två säsongerna efter en sejour i IK Oskarshamn innan dess.
Sändningen från matchen startar 15.30 i Viaplay och Viaplay Sport. Pucken släpps sedan runt 16.20.
TV-tider Hockey-VMSöndag 17 maj
|Start
|Match
|Kanal
|12:10
|🇺🇸 USA – Storbritannien 🇬🇧
|V Sport Vinter
|12:10
|🇮🇹 Italien – Slovakien 🇸🇰
|TV10
|15:30
|🇩🇰 Danmark – Sverige 🇸🇪
|Viaplay Sport
|16:10
|🇦🇹 Österrike – Ungern 🇭🇺
|TV10
|20:10
|🇩🇪 Tyskland – Lettland 🇱🇻
|TV10
|20:10
|🇳🇴 Norge – Slovenien 🇸🇮
|Viaplay Sport
Hur ser jag hockey-VM på tv?
Viaplay har sändningsrättigheterna till turneringen. De sänder alla matcher från hockey-VM i sin streamingtjänst men även i kanaler som TV6, TV10, Viaplay Sport och Viaplay Vinter Sport. Här finner du alla tv-tider för hockey-VM.
Du kan även följa Tre Kronors matcher via Hockeysverige.se:s liverapportering från turneringen.
Vilka spelar för Tre Kronor i hockey-VM 2026?
Förbundskapten Sam Hallam har tagit ut en trupp på 25 spelare inför mästerskapet i Schweiz. Inför premiären mot Kanada är 20 svenska spelare anmälda till spel i hockey-VM. Utanför truppen står, än så länge, målvakten Love Härenstam, backarna Tim Heed och Erik Brännström samt forwardsduon Anton Frondell och Carl Grundström. Den sistnämnda för att han ännu inte hunnit ansluta till den svenska truppen efter att ha blivit utslagen ur Stanley Cup-slutspelet med Philadelphia Flyers.
Målvakter
40. Arvid Söderblom
45. Magnus Hellberg
Backar
4. Jacob Larsson
8. Robert Hägg
14. Mattias Ekholm
23. Oliver Ekman Larsson
34. Albert Johansson
94. Joel Persson
Forwards
9. Linus Karlsson
10. Simon Holmström
13. Lucas Raymond
15. Jack Berglund
20. André Petersson
33. Jakob Silfverberg
41. Ivar Stenberg
51. Emil Heineman
61. Viggo Björck
70. Oskar Sundqvist
74. Rasmus Asplund
95. Jacob de la Rose
Vilka spelar för Danmark i hockey-VM 2026?
Den svenske förbundskaptenen Mikael Gath har ett rutinerat lag med flera rutinerade rävar, varav de flesta antingen har spelat i den svenska elithockeyn vid något tillfälle. I truppen är det emellertid bara målvakten Kristers Steinbergs (Hudiksvall) och Mikkel Aagard (Skellefteå) som spelade i Sverige den gångna säsongen.
Målvakter
Nicolaj Henriksen
Mads Søgaard
Kristers Steinbergs
Backar
Malte Setkov
Kasper Larsen
Markus Lauridsen
Morten Jensen
Daniel Baastrup
Anders Koch
Jesper Jensen Aabo
Phillip Bruggisser
Forwards
Oliver Kjaer
Frederik Storm
Alexander True
Morten Poulsen
Jacob Schmidt-Svejstrup
Felix Scheel
Patrick Russell
Christian Wejse
Phillip Schultz
Mathias From
David Madsen
Nick Olesen
Mikkel Aagaard
Joachim Blichfeld
Gårdagens resultat i hockey-VM
- Storbritannien – Österrike 2–5
- Slovakien – Norge 2–1
- Ungern – Finland 1–4
- Italien – Kanada 0–6
- Slovenien – Tjeckien 3–2 (OT)
- Schweiz – Lettland 4–2
Tabeller hockey-VM 2026
|#
|Nation
|M
|V
|O
|F
|+/-
|P
|1
|🇫🇮 Finland
|2
|2
|0
|0
|7–2
|6
|2
|🇨🇭 Schweiz
|2
|2
|0
|0
|7–3
|6
|3
|🇦🇹 Österrike
|1
|1
|0
|0
|5–2
|3
|4
|🇱🇻 Lettland
|1
|0
|0
|1
|2–4
|0
|5
|🇺🇸 USA
|1
|0
|0
|1
|1–3
|0
|6
|🇩🇪 Tyskland
|1
|0
|0
|1
|1–3
|0
|7
|🇭🇺 Ungern
|1
|0
|0
|1
|1–4
|0
|8
|🇬🇧 Storbritannien
|1
|0
|0
|1
|2–5
|0
|#
|Nation
|M
|V
|O
|F
|+/-
|P
|1
|🇨🇦 Kanada
|2
|2
|0
|0
|11–3
|6
|2
|🇨🇿 Tjeckien
|2
|1
|1
|0
|6–4
|4
|3
|🇸🇰 Slovakien
|1
|1
|0
|0
|2–1
|3
|4
|🇸🇮 Slovenien
|1
|1
|0
|0
|3–2
|2
|5
|🇳🇴 Norge
|1
|0
|0
|1
|1–2
|0
|6
|🇸🇪 Sverige
|1
|0
|0
|1
|3–5
|0
|7
|🇩🇰 Danmark
|1
|0
|0
|1
|1–4
|0
|8
|🇮🇹 Italien
|1
|0
|0
|1
|0–6
|0
Poängligan hockey-VM 2026
Source: WC Scoring Leaders @ Elite Prospects
I vilka arenor spelas hockey-VM?
- Grupp A: Swiss Life Arena i Zürich, Schweiz. Publikkapacitet: cirka 12,000 åskådare.
- Grupp B: BCF Arena i Fribourg, Schweiz. Publikkapacitet: 9,262 åskådare.
När spelas VM-finalen i ishockey 2026?
VM-finalen i ishockey 2026 spelas söndagen den 31 maj klockan 20.20 i Swiss Life Arena i Zürich.
