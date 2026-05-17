Hockey på tv idag: Så sänds Sverige – Danmark

Tre Kronor har fått en ledig dag på sig att slicka såren efter förlusten mot Kanada. Nu väntar Danmark i söndagens drabbning i hockey-VM i Schweiz. Här finner du sändningstider för den matchen och övriga matcher under turneringens tredje dag.

Nya dueller att vänta mellan Emil Heineman och Anders Koch när Sverige och Danmark drabbar samman i hockey-VM.

Det blev förlust för både Sverige och Danmark under fredagens VM-premiär i Fribourg.

Medan svenskarna föll med 3–5 mot guldfavoriten Kanada åkte Danmark på stryk mot Tjeckien med 1–4. Det är med andra ord en viktig match som spelas i BCF Arena under söndagen.

Sverige höll stundtals jämna steg och pressade Kanada i sin premiär. Man tog sig ikapp till 3–3 i den andra perioden efter att ha legat under med 0–2 efter första perioden. Kanadensarnas attackmentalitet och rutin gav dock utdelning i tredje perioden och utmynnade i en rättvis seger. Svenskarna, som kommer in i årets VM med rätt få NHL-förstärkningar, visade dock upp en respektlöshet och en entusiasm som lovar gott inför fortsättningen.

I Danmark har man en på intet sätt enkel motståndare. Danskarna blev inte alls utspelade av tjeckerna, men saknade effektiviteten i spelet för att hålla jämna steg med sin premiärmotståndare. I laget finns en hel del Sverige-bekantingar. Inte minst Skellefteås nybakade svenska mästare Mikkel Aagard som gjorde tröstmålet mot Tjeckien. Här finns också flera andra spelare som var med om fjolårets VM-bragd, när Kanada besegrades i kvartsfinalen i hemma-VM och laget lyckades ta en oväntad fjärdeplats efter förlust mot Tre Kronor i bronsmatchen i Avicii Arena. Bland andra den stora poängkungen Nick Olesen, som spelat i Tjeckien de senaste två säsongerna efter en sejour i IK Oskarshamn innan dess.

Sändningen från matchen startar 15.30 i Viaplay och Viaplay Sport. Pucken släpps sedan runt 16.20.

TV-tider Hockey-VM Söndag 17 maj Start Match Kanal 12:10 🇺🇸 USA – Storbritannien 🇬🇧 V Sport Vinter 12:10 🇮🇹 Italien – Slovakien 🇸🇰 TV10 15:30 🇩🇰 Danmark – Sverige 🇸🇪 Viaplay Sport 16:10 🇦🇹 Österrike – Ungern 🇭🇺 TV10 20:10 🇩🇪 Tyskland – Lettland 🇱🇻 TV10 20:10 🇳🇴 Norge – Slovenien 🇸🇮 Viaplay Sport

Hur ser jag hockey-VM på tv?

Viaplay har sändningsrättigheterna till turneringen. De sänder alla matcher från hockey-VM i sin streamingtjänst men även i kanaler som TV6, TV10, Viaplay Sport och Viaplay Vinter Sport. Här finner du alla tv-tider för hockey-VM.

Du kan även följa Tre Kronors matcher via Hockeysverige.se:s liverapportering från turneringen.

Vilka spelar för Tre Kronor i hockey-VM 2026?

Förbundskapten Sam Hallam har tagit ut en trupp på 25 spelare inför mästerskapet i Schweiz. Inför premiären mot Kanada är 20 svenska spelare anmälda till spel i hockey-VM. Utanför truppen står, än så länge, målvakten Love Härenstam, backarna Tim Heed och Erik Brännström samt forwardsduon Anton Frondell och Carl Grundström. Den sistnämnda för att han ännu inte hunnit ansluta till den svenska truppen efter att ha blivit utslagen ur Stanley Cup-slutspelet med Philadelphia Flyers.

Målvakter

40. Arvid Söderblom

45. Magnus Hellberg

Backar

4. Jacob Larsson

8. Robert Hägg

14. Mattias Ekholm

23. Oliver Ekman Larsson

34. Albert Johansson

94. Joel Persson

Forwards

9. Linus Karlsson

10. Simon Holmström

13. Lucas Raymond

15. Jack Berglund

20. André Petersson

33. Jakob Silfverberg

41. Ivar Stenberg

51. Emil Heineman

61. Viggo Björck

70. Oskar Sundqvist

74. Rasmus Asplund

95. Jacob de la Rose

Vilka spelar för Danmark i hockey-VM 2026?

Den svenske förbundskaptenen Mikael Gath har ett rutinerat lag med flera rutinerade rävar, varav de flesta antingen har spelat i den svenska elithockeyn vid något tillfälle. I truppen är det emellertid bara målvakten Kristers Steinbergs (Hudiksvall) och Mikkel Aagard (Skellefteå) som spelade i Sverige den gångna säsongen.

Målvakter

Nicolaj Henriksen

Mads Søgaard

Kristers Steinbergs

Backar

Malte Setkov

Kasper Larsen

Markus Lauridsen

Morten Jensen

Daniel Baastrup

Anders Koch

Jesper Jensen Aabo

Phillip Bruggisser

Forwards

Oliver Kjaer

Frederik Storm

Alexander True

Morten Poulsen

Jacob Schmidt-Svejstrup

Felix Scheel

Patrick Russell

Christian Wejse

Phillip Schultz

Mathias From

David Madsen

Nick Olesen

Mikkel Aagaard

Joachim Blichfeld

Gårdagens resultat i hockey-VM

Tabeller hockey-VM 2026

Tabell Grupp A Scrolla i sidled för statistik → # Nation M V O F +/- P 1 🇫🇮 Finland 2 2 0 0 7–2 6 2 🇨🇭 Schweiz 2 2 0 0 7–3 6 3 🇦🇹 Österrike 1 1 0 0 5–2 3 4 🇱🇻 Lettland 1 0 0 1 2–4 0 5 🇺🇸 USA 1 0 0 1 1–3 0 6 🇩🇪 Tyskland 1 0 0 1 1–3 0 7 🇭🇺 Ungern 1 0 0 1 1–4 0 8 🇬🇧 Storbritannien 1 0 0 1 2–5 0

Tabell Grupp B Scrolla i sidled för statistik → # Nation M V O F +/- P 1 🇨🇦 Kanada 2 2 0 0 11–3 6 2 🇨🇿 Tjeckien 2 1 1 0 6–4 4 3 🇸🇰 Slovakien 1 1 0 0 2–1 3 4 🇸🇮 Slovenien 1 1 0 0 3–2 2 5 🇳🇴 Norge 1 0 0 1 1–2 0 6 🇸🇪 Sverige 1 0 0 1 3–5 0 7 🇩🇰 Danmark 1 0 0 1 1–4 0 8 🇮🇹 Italien 1 0 0 1 0–6 0

Poängligan hockey-VM 2026

Source: WC Scoring Leaders @ Elite Prospects

Alla trupper i hockey-VM 2026

Grupp A (Zürich)

Grupp B (Fribourg)

I vilka arenor spelas hockey-VM?

Grupp A: Swiss Life Arena i Zürich, Schweiz. Publikkapacitet: cirka 12,000 åskådare.

Grupp B: BCF Arena i Fribourg, Schweiz. Publikkapacitet: 9,262 åskådare.

När spelas VM-finalen i ishockey 2026?

VM-finalen i ishockey 2026 spelas söndagen den 31 maj klockan 20.20 i Swiss Life Arena i Zürich.