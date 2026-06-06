Loob om Cliff Fletcher: ”Ruggigt respekterad”

En av NHL:s störste ledare har lämnat oss. Håkan Loob minns en av ligans absolut viktigaste ledare genom tiderna.

— Han flyttade hela NHL framåt, säger Loob.

Håkan Loob minns sin gamla General Manager Cliff Fletcher.

Foto: Bildbyrån/ Ronnie Rönnkvist

Cliff Fletcher är död. Igår nåddes vi av beskedet att en av NHL-historiens största och kanske viktigaste ledare har gått ur tiden vid en ålder av 90 år. En av dom som han betytt mycket för är en av Sveriges största spelare genom alla tider, Håkan Loob. Fletcher var hans och Calgarys General Manager du organisationen vann Stanley Cup 1989.



— Cliff Fletcher betydde otroligt mycket för lagbygget fram till vinsten 1989. Han jobbade hårt under sju, åtta års tid för att slutligen lyckas, säger Håkan Loob till hockeysverige.se och fortsätter:



— ⁠Han var en rättvis, ödmjuk men ändå stringent chef. Visste vad som krävdes.



Håkan Loob flyttade hem efter vinsten i Stanley Cup 1989, men Cliff Fletcher jobbade hårt för att få behålla sin gotländske stjärna… Med nästan hela släkten faktiskt.



— Det stämmer. När jag var på väg hem försökte han övertala mig att stanna genom att erbjuda min svärmor jobb som lärare åt våra barn, men han klarade det inte.

Calgary vann Stanley Cup 1989 med Håkan Loob i laget.

Håkan Loob om Cliff Fletchers betydelse för NHL

Cliff Fletcher kom även att betyda mycket för hela NHL som organisation enligt Håkan Loob.



— Han var ruggigt respekterad bland alla GM i NHL och jobbade nära NHL:s högsta ledningen. Det innebar att han drev och diskuterade saker som verkligen flyttade NHL:s positioner framåt.



Han har även betytt mycket för Håkan Loob personligen.



— För mig personligen betydde han jättemycket. Han fick mig att ta beslutet att spela ytterligare två år i Calgary 1987/88 till 2988/89.

— Det innebar ju att indirekt var det han som såg till att det blev 50 mål 1987/88 och Stanley Cup seger -89.

— Tack Cliff för allt, avslutar Håkan Loob.