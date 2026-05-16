Schweiz vann med 4–2 mot Lettland

Damien Riat tvåmålsskytt för Schweiz

Dean Kukan matchvinnare för Schweiz

Det blev seger för Schweiz mot Lettland i hockey-VM:s Grupp A, med 4–2 (0–0, 2–1, 2–1).

Switzerland's Damien Riat celebrates scoring their fourth goal with teammates

Det var andra raka segern för Schweiz, efter 3–1 mot USA i första matchen.

Damien Riat gjorde två mål för Schweiz

Schweiz gjorde 1–0 genom Timo Meier på pass av Nico Hischier och Theo Rochette efter 10.10 i andra perioden.

Lettland kvitterade till 1–1 genom Rudolfs Balcers efter 11.45 av perioden.

Efter 17.18 gjorde Schweiz 2–1 genom Damien Riat på pass av Sven Andrighetto och Denis Malgin.

Schweiz gjorde två mål i tredje perioden och gick från 2–1 till 4–1, målen av Dean Kukan och Damien Riat. De elva minuterna blev direkt matchavgörande.

Lettland reducerade dock till 4–2 genom Rudolfs Balcers när bara en minut återstod att spela och gjorde matchen spännande in i slutet.

I nästa omgång har Schweiz Tyskland borta, måndag 18 maj 20.20. Lettland spelar borta mot Tyskland söndag 17 maj 20.20.

Schweiz–Lettland 4–2 (0–0, 2–1, 2–1)

VM Grupp A herr

Andra perioden: 1–0 (30.10) Timo Meier (Nico Hischier, Theo Rochette), 1–1 (31.45) Rudolfs Balcers (Deniss Smirnovs, Sandis Vilmanis), 2–1 (37.18) Damien Riat (Sven Andrighetto, Denis Malgin).

Tredje perioden: 3–1 (40.59) Dean Kukan (Christian Marti, Timo Meier), 4–1 (52.13) Damien Riat (Simon Knak, Dean Kukan), 4–2 (59.46) Rudolfs Balcers (Sandis Vilmanis, Haralds Egle).

Utvisningar, Schweiz: 4×2 min. Lettland: 3×2 min.

Nästa match:

Schweiz: Tyskland 18 maj 20.20

Lettland: Tyskland 17 maj 20.20