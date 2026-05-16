Puljujärvi fortsätter leverera – två nya mål mot Ungern

Finland segrade mot Ungern i första matchen i hockey-VM:s Grupp A herr, med 4–1 (0–0, 3–1, 1–0).

Jesse Puljujärvi sköt två nya mål mot Ungern. Foto: REUTERS/Denis Balibouse

Finland tog därmed andra raka segern, efter 3–1 mot Tyskland i första matchen.

Finland tog kommandot i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.46 genom Ville Heinola och gick upp till 0–2 innan Ungern svarade.

I periodpausen hade Finland ledningen med 1–3.

2.36 in i tredje perioden fick Jesse Puljujärvi utdelning på nytt framspelad av Aleksander Barkov och Ville Heinola och ökade ledningen.

Jesse Puljujärvi gjorde två mål för Finland och spelade fram till ett mål och Ville Heinola stod för tre poäng, varav ett mål. Puljujärvi har därmed startat turneringen med tre mål på Finlands två inledande matcher.

Söndag 17 maj 16.20 spelar Ungern borta mot Österrike. Finland möter USA hemma måndag 18 maj 16.20.

Ungern–Finland 1–4 (0–0, 1–3, 0–1)

VM Grupp A herr

Andra perioden: 0–1 (20.46) Ville Heinola (Urho Vaakanainen, Jesse Puljujärvi), 0–2 (23.15) Jesse Puljujärvi (Aleksander Barkov, Ville Heinola), 1–2 (27.01) Balazs Sebok (Bence Horvath, Istvan Terbocs), 1–3 (36.03) Janne Kuokkanen (Aatu Räty, Henri Jokiharju).

Tredje perioden: 1–4 (42.36) Jesse Puljujärvi (Aleksander Barkov, Ville Heinola).

Utvisningar, Ungern: 3×2 min. Finland:.

