Kanada krossade Italien i VM

Kanada vann med 6–0 mot Italien

Macklin Celebrini tvåmålsskytt för Kanada

Dylan Holloway matchvinnare för Kanada

Kanada vann mot Italien på bortaplan i första matchen i VM Grupp B herr. Segersiffrorna skrevs till 6–0 (3–0, 3–0, 0–0).

Kanada vann därmed för femte matchen i rad mot just Italien.

Kanada har startat med två raka segrar, efter 5–3 mot Sverige i första matchen.

Macklin Celebrini tvåmålsskytt för Kanada

Kanada stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 7.35 i mitten av perioden.

I andra perioden var Kanada starkast och gick från 0–3 till 0–6 genom mål av Macklin Celebrini, Evan Bouchard och Ryan O’Reilly.

I tredje perioden höll Kanada i sin 6–0-ledning och vann.

Kanadas Macklin Celebrini stod för tre poäng, varav två mål.

Söndag 17 maj 12.20 spelar Italien hemma mot Slovakien. Kanada möter Danmark hemma måndag 18 maj 16.20.

Italien–Kanada 0–6 (0–3, 0–3, 0–0)

VM Grupp B herr

Första perioden: 0–1 (9.21) Dylan Holloway (John Tavares, Ryan O’Reilly), 0–2 (10.08) Fraser Minten (Connor Brown, Denton Mateychuk), 0–3 (16.56) Macklin Celebrini (Porter Martone, Darnell Nurse).

Andra perioden: 0–4 (22.09) Macklin Celebrini (Dylan Cozens, Sidney Crosby), 0–5 (38.14) Evan Bouchard (Macklin Celebrini, Gabriel Vilardi), 0–6 (38.39) Ryan O’Reilly (John Tavares, Dylan Holloway).

Utvisningar, Italien: 2×2 min. Kanada: 3×2 min.

Nästa match:

Italien: Slovakien, hemma, 17 maj 12.20

Kanada: Danmark, hemma, 18 maj 16.20