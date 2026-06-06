NHL-draften 2026 närmar sig med stormsteg och spekulationerna kring vilka talanger som kommer att väljas i första rundan blir allt intensivare. I Steven Ellis mock draft inför NHL-draften finns inte mindre sex svenskar i första rundan.

Ivar Stenberg sjunker – mot skribentens vilja.

Viggo Björck lyfter – trots NHL-klubbens uppenbara behov.

Svårt att tro att HV-talangen faller utanför topp 15.

Örebroaren som har potential att bli en andracenter i NHL.

Sex svenskar tar plats i första rundan av Steven Ellis mock draft inför NHL-draften 2026. Foto: Bildbyrån (montage)

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Vi är bara några veckor från NHL-draften 2026 i Buffalo och rykteskarusellen är redan i full gång.

Under de kommande veckorna kommer du att höra mängder av spekulationer om vad olika klubbar kan tänkas göra. För det mesta är det dock just spekulationer. Information läcker ut, folk pratar, och ofta handlar det om rena villospår – som när det ryktades att San Jose skulle välja Anton Frondell som tvåa förra året. Det är underhållande att följa, men lägg inte alltför stor vikt vid de draftrykten som cirkulerar fram till draftdagen.

Det finns dock en faktor som skulle kunna förändra många mock drafts: Vancouvers anställning av Manny Malhotra som huvudtränare. Caleb Malhotra känns fortfarande som ett logiskt val som trea, men frågan är om klubben verkligen vill lägga den typen av press på sin nya tränarens son. Rapporter gör gällande att Canucks håller honom mycket högt, och det med rätta. Samtidigt är kopplingen kanske inte lika självklar nu som den var för en vecka sedan.

Oavsett vilket ser toppen av draften ut att bli mycket intressant. Gavin McKenna är fortfarande favorit att väljas som etta, trots Ivar Stenbergs imponerande VM-turnering. Som så ofta tidigare börjar draften egentligen med det andra valet, där San Jose ser ut att vara inställt på att välja en back. Därefter väntar sannolikt det vanliga kaoset.

Gavin McKenna. Foto: Bildbyrån

1. Toronto Maple Leafs: Gavin McKenna

Vänsterforward, Penn State University, NCAA

Jag förstår argumenten för att inte välja McKenna – frågan är om hans lägstanivå är tillräckligt bra. Men hans högstanivå är något som inget lag vill avstå från. Han har några av de bästa händerna vi sett hos en talang på många år och läser spelet på en exceptionellt hög nivå. Han kommer att passa perfekt i en toppkedjeroll under lång tid framöver.

Jag oroar mig inte heller över att han är en mindre forward. Hans fysik påminner mycket om både Patrick Kane och Nikita Kutjerov när de slog sig in i NHL. McKenna klarar dessutom pressen – han har levt i rampljuset i över fem år.

Source: Gavin McKenna @ Elite Prospects

Chase Reid. Foto: Bildbyrån

2. San Jose Sharks: Chase Reid

Högerfattad back, Soo Greyhounds, OHL

Om jag vore San Jose skulle jag personligen välja Stenberg. Jag förstår argumenten för att avstå honom eftersom Sharks verkligen behöver förstärka backsidan. Och det är fortfarande vad jag tror att de kommer att göra, även om jag själv föredrar Stenberg.

Flera scouter har nämnt Chase Reid som en legitim kandidat till förstavalet tack vare hans enastående puckskicklighet och tävlingsinstinkt. Man kan hävda att OHL inte är lika stark som tidigare eftersom många äldre spelare gått vidare till NCAA tidigare än förr. Men med sina överförbara egenskaper – framför allt beslutsfattande under press, imponerande rörlighet och speluppfattning på hög nivå – är han den spelare som ligger närmast att utvecklas till en förstaback i NHL.

Om Sharks inte ser sig själva vara med i jakten på Landon DuPont nästa år – vilket de sannolikt inte gör – är detta deras chans att stärka blålinjen.

Source: Chase Reid @ Elite Prospects

Caleb Malhotra. Foto: Larry MacDougal via AP

3. Vancouver Canucks: Caleb Malhotra

Center, Brantford Bulldogs, OHL

Jag gillar inte tanken på att klubben ska lägga den typen av press på tränarens son. Men scouter har upprepat samma sak gång på gång: Canucks behöver en stark tvåvägscenter för att inleda sin ombyggnation.

Om de anser att han är den bästa tillgängliga spelaren kommer de att välja honom. Malhotras stabila och smarta spel har hjälpt honom att etablera sig som draftens främsta center. Det är ingen särskilt stark centerkull, men Malhotra ser ut som en framtida topp-sex-center.

Han var en nyckelfaktor bakom Brantfords framgångar den här säsongen och noterades för 13 mål och 26 poäng på bara 15 slutspelsmatcher. Malhotra arbetar hårt över hela isen och ger motståndarna väldigt lite tid att fatta beslut med pucken.

Frågan är om han har den naturliga förmågan att driva offensiven för att bli en offensiv toppspelare i NHL. Det återstår att se.

Source: Caleb Malhotra @ Elite Prospects

Ivar Stenberg. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

4. Chicago Blackhawks: Ivar Stenberg

Vänsterforward, Frölunda HC, SHL

Blackhawks skulle älska att få chansen att välja Stenberg här. Han är stark med pucken, har ett fantastiskt skott och kanske den näst bästa speluppfattningen i draften efter McKenna.

Produktionen sjönk något under säsongens senare del, men han stod ändå för en av de bästa SHL-säsongerna av en U19-spelare i modern tid. Hans offensiva tak kanske inte är lika högt som McKennas, men om man söker en spelare som bidrar på fler områden av spelet är Stenberg det bästa valet.

Source: Ivar Stenberg @ Elite Prospects

Carson Carels. Foto: Steven Ellis/DailyFaceoff.com

5. New York Rangers: Carson Carels

Vänsterfattad back, Prince George Cougars, WHL

Carson Carels var inte bara en av de bästa unga backarna i WHL, utan en av de bästa backarna i hela CHL. Han är byggd som en stridsvagn och är oerhört svår att hantera med pucken.

Hans defensiva medvetenhet, tvåvägsspel, starka fysik och höga hockey-IQ gör honom till en speciell talang. Jag tror att vi pratar om en framtida topp fyra-back i NHL, och jag skulle inte bli förvånad om han blir den första eller andra backen som väljs i draften.

Många scouter ser honom faktiskt som en seriös kandidat att bli den första backen som går av brädet.

Source: Carson Carels @ Elite Prospects

Keaton Verhoeff. Foto: Steven Ellis/The Nation Network

6. Calgary Flames: Keaton Verhoeff

Högerfattad back, University of North Dakota, NCAA

Keaton Verhoeff tog steget från WHL till NCAA den här säsongen och producerade samtidigt som han spelade mellan 16 och 20 minuter per match i ett av landets bästa lag.

Med sina 193 centimeter täcker han enorma ytor och tvekar inte att dela ut hårda tacklingar, samtidigt som han kan slå avancerade passningar i offensiv zon. Scouter hade dock gärna sett att han utvecklade sin skridskoåkning ytterligare för att kunna bli en riktig förstaparsback.

Hans svagare avslutning på säsongen har fått hans aktier att sjunka något, men det skulle kunna innebära ett fynd för Flames om han hittar tillbaka till sitt bästa spel. Jag gillar fortfarande potentialen här.

Source: Keaton Verhoeff @ Elite Prospects

Viggo Björck. Foto: Bildbyrån

7. Seattle Kraken: Viggo Björck

Center, Djurgårdens IF, SHL

Kraken har aldrig valt en back i första rundan, trots att de egentligen borde göra det. Jag tycker att Daxon Rudolph eller Alberts Šmits hade varit de bästa alternativen här.

Men om de väljer att gå på en center, varför inte satsa på en spelare med enorm uppsida? Viggo Björck spelade i förstakedjan under slutet av SHL-säsongen, vilket är anmärkningsvärt med tanke på att han bara var 17 år större delen av året.

Han imponerade under JVM och var en av mina favoritspelare under VM. Han må vara liten till växten, men han räds inte det fysiska spelet och är en riktig trollkarl med pucken.

Source: Viggo Björck @ Elite Prospects

Alberts Smits. Foto: Bildbyrån

8. Winnipeg Jets: Alberts Šmits

Vänsterfattad back, Jukurit, Liiga

Om Alberts Šmits fortfarande finns tillgänglig här borde Jets absolut rikta in sig på honom. Šmits spelade en viktig roll för Lettlands JVM- och OS-lag den gångna säsongen.

Den 191 centimeter långe backen rör sig mycket bra för sin storlek och skapar ständigt saker med pucken på klubban. Det är alltid uppmuntrande att se en 18-åring spela med så stort självförtroende i powerplay.

Han har dessutom samlat på sig gott om erfarenhet från seniorhockey. Efter en stark första halva av säsongen med Jukurit i finska Liiga flyttade han till München för att avsluta året i DEL.

Det är ovanligt att hitta en draftaktuell back i europeiska proffsligor som spelar mellan 18 och 20 minuter per match, men Šmits imponerade verkligen.

Source: Alberts Smits @ Elite Prospects

Wyatt Cullen. Foto: Steven Ellis/DailyFaceoff.com

9. Florida Panthers: Wyatt Cullen

Vänsterforward, USNTDP

De flesta räknar med att Panthers kommer att vara tillbaka i slutspelskampen nästa säsong, så att få välja så här högt känns som en ren bonus.

Cullen är en av de smartaste ytterforwards som finns i årets draftklass. Vissa scouter anser att han har potential att gå bland de fem första spelarna.

Han var USA:s bästa spelare under U18-VM tack vare sin speluppfattning och förmåga att få hela lagets offensiv att fungera. Hans puckhantering – både som skytt och passningsspelare – är anmärkningsvärd.

Cullen är också en mycket skicklig skridskoåkare som verkade hitta ytterligare en växel när han väl kom upp i fart under säsongen. Han är ett ständigt offensivt hot eftersom han hela tiden söker passningsvägar, samtidigt som hans snabba fötter och sidledsrörlighet gör att han ofta kan ta sig förbi motståndare och in i farliga ytor.

Source: Wyatt Cullen @ Elite Prospects

Tynan Lawrence. Foto: Steven Ellis/DailyFaceoff.com

10. Nashville Predators: Tynan Lawrence

Center, Boston University, NCAA

En besvikelse till collegesäsong i kombination med ett svagt U18-VM gjorde inte Lawrence några tjänster inför draften.

Så sent som för fyra månader sedan betraktades han som en seriös kandidat till att väljas som etta i draften.

Den positiva nyheten är att han hittade tillbaka till sitt spel mot slutet av NCAA-säsongen och förväntas få en ledande roll i Boston University nästa år.

Lawrence är en aggressiv forward med hockey-IQ på hög nivå. Det finns fortfarande mycket att uppskatta i hans spel, men han behöver en stark säsong för att återvinna scoutkårens fulla förtroende.

Just nu är han ett klassiskt högrisk- och högbelöningsval, men ett som Predators definitivt bör överväga vid den här punkten i draften.

Source: Tynan Lawrence @ Elite Prospects

11. St. Louis Blues: Daxon Rudolph

Högerfattad back, Prince Albert Raiders, WHL

Rudolph skulle kunna gå så högt som femma i draften. Jag tycker att det är helt öppet om det blir Rudolph eller Šmits som väljs först av de två.

Rudolph har ett tungt skott, levererar utmärkta förstapass och är inte rädd för att sätta stopp för motståndare med fysiskt spel.

Hans tvåvägsspel är intressant, liksom hans förmåga att regelbundet ta sig ur pressade situationer både med och utan puck. Jag tycker fortfarande att det finns saker att utveckla i det defensiva spelet – vissa scouter anser att han är lite för passiv i egen zon.

Med pucken på klubban har han däremot alla möjligheter att utvecklas till en topp fyra-back som kan spela i en av lagets powerplayformationer.

Source: Daxon Rudolph @ Elite Prospects

12. New Jersey Devils: Ethan Belchetz

Vänsterforward, Windsor Spitfires, OHL

Devils skulle må bra av en stor powerforward som både kan hantera det fysiska spelet och bombardera motståndarnas mål med avslut.

Jag brukar kalla Belchetz för ”Kaosdirigenten” eftersom han använder sin 196 centimeter långa kropp för att forcera sig in i målchansernas ytor, något som få backar riktigt vet hur de ska hantera.

Jag är inte helt övertygad om att han är tillräckligt snabb för att bli den spelare som verkligen förändrar matcher, men jag ser fortfarande potential för en topp sex-roll.

Dessutom tror jag inte att han kommer att ha några problem att bli en publikfavorit tack vare sin spelstil.

Source: Ethan Belchetz @ Elite Prospects

13. New York Islanders: Oscar Hemming

Vänsterforward, Boston College, NCAA

Efter att ha missat den första halvan av säsongen på grund av en kontraktstvist med sin finska klubb fick Hemming en stark start i Boston College.

Han noterades för två assist redan i sin andra match och stod även för fyra poäng under en period på tre matcher. Men efter att bara ha gjort två poäng på sina elva sista matcher blev avslutningen betydligt tyngre för en spelare som många scouter fortfarande uppskattar.

När han är som bäst är den 193 centimeter långe forwarden en riktig mardröm att möta. Han kan slå motståndare med storlek, fart och skicklighet.

Potentialen finns där, men han tvingades lägga mycket energi på att komma ikapp efter den tid han förlorade tidigare under säsongen. Jag tror att ett helt år i collegehockeyn kommer att göra honom mycket gott, och jag ser fortfarande potential för en topp sex-roll.

Source: Oscar Hemming @ Elite Prospects

Malte Gustafsson. Foto: Bildbyrån

14. Columbus Blue Jackets: Malte Gustafsson

Vänsterfattad back, HV71 J20, Sverige

Lagen lade märke till Gustafssons starka U18-VM och det är svårt att tro att han kommer att falla utanför topp 15 på draftdagen.

Malte Gustafsson är en 193 centimeter lång back som gjorde ett bra jobb i SHL trots att poängproduktionen var begränsad. Skridskoåkningen är bra för hans storlek, vilket gör att han kan spela ett rörligt och modernt spel.

Han har sällan några problem att transportera ut pucken ur egen zon. Avsaknaden av spektakulära offensiva aktioner och naturlig offensiv kreativitet kommer sannolikt inte att imponera på den genomsnittlige supportern, men lag behöver fortfarande spelare som kan döda anfall och bryta spel.

Och det är precis vad Gustafsson gör – mycket effektivt dessutom.

Source: Malte Gustafsson @ Elite Prospects

15. St. Louis Blues (via Detroit Red Wings): Ryan Lin

Högerfattad back, Vancouver Giants, WHL

Det är värt att notera att Blues är ett av få lag som har möjlighet att välja någon av tvillingarna Ruck. Kommer de att göra det? Kanske blir Liam vald här, vi får se.

Personligen gillar jag dock Lin väldigt mycket efter hans starka insats i U18-VM.

Trots att han är liten till växten är han en av de mest skickliga backarna i hela draftklassen. Hans beslutsfattande håller mycket hög nivå och han har skridskoåkningen som krävs för att lämna motståndare bakom sig.

När man kombinerar de egenskaperna blir det lätt att förstå varför han så ofta har pucken på klubban. Det finns fortfarande delar av spelet som behöver utvecklas, men jag tror tillräckligt mycket på Lin för att vara övertygad om att laget som väljer honom kommer att få en framtida publikfavorit.

Source: Ryan Lin @ Elite Prospects

Alexander Command.

Foto: Kenta Jönsson / BILDBYRÅN

16. Washington Capitals: Alexander Command

Center, Örebro HK J20, Sverige

Capitals har ingen brist på ytterforwards i organisationen, så Command känns som ett mycket logiskt val här.

Alexander Command är ingen spektakulär spelare, men han har alla egenskaper som krävs för att bli en pålitlig center som kan användas i alla situationer i NHL. Hans lägstanivå är mycket hög – han passar in i en spelartyp som ofta lyckas på högsta nivå.

Han är en smart och stabil tvåvägscenter som gör spelarna omkring sig bättre. Det är sällan han har svaga byten, mycket tack vare att han också är effektiv utan puck.

Command kan bidra offensivt, men han vinner även tekningar, blockerar skott och fattar genomtänkta beslut med pucken. Jag har gillat det jag sett av honom i internationella sammanhang och han har presterat väl mot jämnårigt motstånd.

Jag tror att han har potential att utvecklas till en riktigt bra andracenter i NHL.

Source: Alexander Command @ Elite Prospects

17. Los Angeles Kings: Nikita Klepov

Högerforward, Saginaw Spirit, OHL

Klepov är en utpräglad målskytt och var inte långt ifrån att nå 40-målsgränsen den här säsongen.

Det var lite överraskande att se hur starkt han inledde året med tanke på att han bara producerade 31 poäng i USHL säsongen innan. Men när han visade att han kunde hålla en jämn nivå över tid började scouterna verkligen tro på honom.

Den framtida Michigan State-spelaren spelar med mycket finess, men har också en stark fysik. Skridskoåkningen är för närvarande bara godkänd, men det är något som bör förbättras med tiden.

Source: Nikita Klepov @ Elite Prospects

18. Washington Capitals (via Anaheim Ducks): Xavier Villeneuve

Vänsterfattad back, Blainville-Boisbriand Armada, QMJHL

Jag är ett stort fan av Villeneuve – och jag tror att Capitals är det också.

Villeneuve var en av de bästa backarna under U18-VM 2025 och hjälpte Kanada till guldmedaljen. Han noterades för 62 poäng i QMJHL säsongen innan och hade sannolikt passerat den siffran i år om han inte missat omkring 25 matcher på grund av skada.

Villeneuve kan driva spelet från blålinjen och är en av de bästa spelarna i hela draftklassen när det gäller spel i numerärt överläge. Hans självförtroende är också anmärkningsvärt.

Capitals skulle må bra av ytterligare bredd på backsidan och detta känns som ett utmärkt val med hög uppsida.

Source: Xavier Villeneuve @ Elite Prospects

Elton Hermansson.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

19. Utah Mammoth: Elton Hermansson

Högerforward, MoDo Hockey, Hockeyallsvenskan

Mammoth skulle kunna behöva ytterligare en ytterforward med förmåga att producera mål i sin talangpool.

Elton Hermansson älskar att skapa offensiv – hans 12 poäng under U18-VM är ett perfekt exempel på det. Han producerade dessutom starka siffror i Hockeyallsvenskan den här säsongen, vilket långt ifrån är enkelt.

Det finns mycket att uppskatta i hans offensiva spel, särskilt i powerplay. Däremot är spelet utan puck som bäst godkänt.

Det känns ibland som att han inte påverkar matchbilden tillräckligt mycket när han inte skjuter eller skapar målchanser. Jag skulle gärna vilja se större aggressivitet när han sätter press på motståndare för att återerövra pucken.

Source: Elton Hermansson @ Elite Prospects

20. San Jose Sharks: Adam Goljer

Högerfattad back, Dukla Trenčín, Slovakien

Sharks kan lika gärna fortsätta bygga på backsidan här. Visst, Reid är ett utmärkt val tidigare i draften, men laget behöver fortfarande mer bredd bland backarna.

Jag har varit ett fan av Goljer i flera år och det känns som att hans insats under U18-VM verkligen har stärkt hans aktier inför draften.

Han är fortfarande relativt oslipad, men det är inget problem eftersom uppsidan är betydande. Med sina 191 centimeter har han storleken som krävs, och han spelar dessutom med ett imponerande självförtroende.

Det gör att han konsekvent kan utmana offensivt samtidigt som han försvarar sig väl mot äldre motstånd i den slovakiska högstaligan. Att spela nära 20 minuter per match mot vuxna spelare som 17-åring är ingen liten bedrift, oavsett liga.

Source: Adam Goljer @ Elite Prospects

21. Philadelphia Flyers: Oliver Suvanto

Center, Tappara, Liiga

Flyers gillar att drafta stora spelare, och den 191 centimeter långe Suvanto skulle passa väl in i den profilen.

Suvanto tillbringade större delen av säsongen i Tapparas A-lag, där han visade att han kan spela ett pålitligt tvåvägsspel mot seniorer.

Jag hade gärna sett bättre produktion när han spelat mot jämnåriga spelare, men samtidigt uppskattar jag verkligen hans arbete utan puck. Jag tyckte också att han såg stabil ut under JVM, där han användes i flera olika roller.

Jag tror att vi talar om en stor forward för mitten av uppställningen här, men jag vill gärna se att han hittar ytterligare en offensiv växel i sitt spel.

Source: Oliver Suvanto @ Elite Prospects

22. Pittsburgh Penguins: Adam Novotný

Vänsterforward, Peterborough Petes, OHL

Novotný skulle vara ett utmärkt val här. Han är en kraftfull forward med ett mycket bra skott – något han visade gång på gång i Peterborough.

Den tjeckiske forwarden passerade 30-målsgränsen redan under sin rookiesäsong i OHL och var överlägset Petes främsta poänggörare. Novotný älskar att få pucken på mål oavsett hur möjligheten uppstår, och han är dessutom en stark skridskoåkare.

Jag gillar också hans arbete över hela banan. Han är en lagspelare fullt ut. Här ser jag en offensiv kraft för en mittenkedja som kan bidra med målproduktion.

Source: Adam Novotny @ Elite Prospects

23. Boston Bruins: Mathis Preston

Högerforward, Vancouver Giants, WHL

Prestons starka U18-VM gav hans draftaktier ett rejält lyft.

Han stod för sex poäng på fem matcher samtidigt som han var en av lagets främsta offensiva spelare. Han var mycket stark i puckinnehavet och lyckades gång på gång få in pucken i de mest farliga ytorna.

Preston är utan tvekan en mycket talangfull spelare som på sikt kan utvecklas till en topp sex-forward. Han har ett fantastiskt skott och tvekar sällan att avlossa avslut från slottet.

Hans skott känns NHL-mässigt redan nu.

Source: Mathis Preston @ Elite Prospects

24. Vancouver Canucks (via Minnesota Wild): Ilja Morozov

Center, Miami University, NCAA

Morozov var den yngsta spelaren i hela collegehockeyn, men det märktes knappast på hur mycket ansvar Miami gav honom under säsongen.

Med sina 191 centimeter och drygt 90 kilo är han en stor center som inger respekt. Han producerade stabilt i ett lag som inte direkt kryllade av offensiv spetskompetens.

Jag gillar också hans självförtroende och sättet han ständigt söker passningsalternativ, även genom tät trafik. Morozov har kanske inte samma offensiva uppsida som vissa andra spelare som fortfarande finns tillgängliga här.

Men hans spel utan puck, kombinerat med den fysiska styrkan, gör honom mycket intressant.

Source: Ilia Morozov @ Elite Prospects

William Håkansson.

Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN

25. Seattle Kraken (via Tampa Bay Lightning): William Håkansson

Vänsterfattad back, Luleå Hockey, SHL

William Håkansson skulle vara ett stabilt val här, särskilt eftersom alternativen börjar bli färre längre ner i första rundan.

Är han spektakulär? Absolut inte. Kan han bryta anfall och stänga ner motståndare? Utan tvekan, och det är det som betyder mest.

Med sina 193 centimeter och 94 kilo använder han sin storlek för att sätta stopp för motståndare och vara ett ständigt irritationsmoment i egen zon. Håkansson är dessutom förvånansvärt rörlig för sin storlek.

Jag har få frågetecken kring hans spel i egen zon eller hans förmåga att bli en effektiv boxplayspelare. Personligen hade jag kanske inte valt honom riktigt så här tidigt, men han fyller ett tydligt behov hos Kraken.

Source: William Håkansson @ Elite Prospects

26. New York Rangers (via Dallas Stars): J.P. Hurlbert

Vänsterforward, Kamloops Blazers, WHL

Ingen rookie i CHL var lika dödlig som Hurlbert den här säsongen.

Han noterades för 42 mål och 97 poäng i Kamloops och visade upp en exceptionell offensiv skicklighet. Vid ett tillfälle ledde han WHL:s poängliga med så stor marginal att ingen annan ens var i närheten.

Den blivande Michigan-spelaren har ett utmärkt direktskott som han regelbundet använder i powerplay. Han är också en mycket intelligent pucktransportör som sällan har några problem att hitta rätt lösningar mot jämnårigt motstånd.

Mina två frågetecken inför säsongen – spelet utan puck och avsaknaden av riktigt hög toppfart – finns fortfarande kvar. Trots det har Rangers ett bra läge att satsa på ren talang här.

Source: J.P. Hurlbert @ Elite Prospects

27. Buffalo Sabres: Jack Hextall

Center, Youngstown Phantoms, USHL

Att välja en center här skulle göra eventuella sommarövergångar enklare att hantera.

Och för att vara tydlig: scouterna gillar verkligen Hextall.

Han kommer sannolikt inte att bli en spelare som driver en NHL-kedja på egen hand, men han kan bli en mycket pålitlig komplementspelare. Under säsongen i USHL stod han för flera dominanta insatser och visade upp en dynamisk verktygslåda kombinerad med en outtröttlig arbetskapacitet.

Det är det jag uppskattar mest i hans spel – han kan användas i många olika roller och ändå vara effektiv. Han har ett bra skott, men är kanske ännu bättre som framspelare.

I powerplay tvekar han inte att skjuta när möjligheten uppstår. Jag tycker också att hans fysiska spel utvecklades positivt under säsongens gång.

Source: Jack Hextall @ Elite Prospects

28. Montreal Canadiens: Tommy Bleyl

Högerfattad back, Moncton Wildcats, QMJHL

Bleyl är en mycket skicklig tvåvägsback som dök upp från ingenstans och producerade hela 81 poäng under sin rookiesäsong i QMJHL.

Han är oerhört kreativ, skridskostark och låter sig inte påverkas av större motståndare. Defensivt spelar han lugnt och metodiskt samtidigt som han regelbundet hittar vägar in i offensiva lägen.

Just nu behöver han dock bli starkare. Han blir alltför ofta bortknuffad, särskilt framför det egna målet.

Men rörligheten och speluppfattningen finns definitivt där.

Source: Tommy Bleyl @ Elite Prospects

29. St. Louis Blues (via Colorado Avalanche): Brooks Rogowski

Center, Oshawa Generals, OHL

Om Blues behåller valet kan jag mycket väl se dem chansa på Rogowski – en av draftens största forwards.

Jag tyckte att han var mycket bra i U18-VM trots att han spelade i en fjärdekedjeroll. Bara genom sin närvaro lyckades han skapa stora problem för motståndarna.

Med sina 201 centimeter har han förstås storleken. Men jag uppskattade också hur hårt han arbetade över hela banan genom att jaga puckar och bryta spel.

Han är en smart forward som använder sin fysik för att vinna närkamper, men han har också ett bra skott och tvekar inte att skjuta från oväntade lägen för att överraska målvakten.

Rogowski kommer sannolikt inte att bli någon stor offensiv stjärna, men som kompletterande spelare har han många verktyg som kan göra honom värdefull, potentiellt i en roll som mittensex-forward.

Source: Brooks Rogowski @ Elite Prospects

30. Calgary Flames (via Vegas Golden Knights): Liam Ruck

Högerforward, Medicine Hat Tigers, WHL

Jag tror att Flames skulle bli överlyckliga om Ruck fortfarande finns tillgänglig här – inte minst eftersom det skulle ge dem ett perfekt läge att även välja tvillingbrodern Markus tidigt i den andra rundan.

Ruck gjorde flest mål av alla draftaktuella spelare i WHL med sina 45 fullträffar och visade upp ett imponerande samspel med sin bror.

Han är extremt farlig runt motståndarnas mål och har flera olika typer av avslut i sin arsenal. Rapporter gör gällande att Flames visat stort intresse för tvillingarna Ruck, och jag tror att supportrarna snabbt skulle ta dem till sina hjärtan.

Source: Liam Ruck @ Elite Prospects

31. Carolina Hurricanes: Gleb Pugatjov

Högerforward, Tjajka Nizjnij Novgorod, MHL

Hurricanes har länge varit flitiga scouter i Europa och Pugatjov är definitivt en spelare som passar deras profil.

Den 191 centimeter långe forwarden gjorde bra ifrån sig mot seniorer trots begränsad speltid. Mot jämnårigt motstånd kan han dominera fysiskt, något han visat gång på gång under säsongen utan att dra på sig onödiga utvisningar.

Pugatjov spelar ett stabilt tvåvägsspel och slutar aldrig arbeta, även om han ännu inte besitter den allra högsta toppfarten.

Om han lyckas hitta ytterligare en offensiv dimension i sitt spel kan han bli ett riktigt kap för laget som väljer honom.

Source: Gleb Pugachyov @ Elite Prospects

32. Ottawa Senators: Maddox Dagenais

Center, Québec Remparts, QMJHL

Senators räknade ursprungligen inte med att få tillbaka sitt förstaval, så jag gillar tanken på att de satsar på hög potential här.

Mycket av Dagenais spel som powerforward kommer från hans stora fysik, men han är betydligt mer komplett än så.

Han är en helt okej skridskoåkare som arbetar hårt för att vinna varje individuell puckduell. Dagenais gillar dessutom att ha pucken på klubban.

Tack vare sin styrka är han mycket svår att ta pucken av och han tappar sällan kontrollen under anfallen. Han har ett bra skott med snabb release, men väljer ibland mindre optimala avslutslägen.

Han skulle bli den andra centern som Flames väljer i den här mock draften – även om han spelade ytterforward under U18-VM – och är definitivt en spelare värd att satsa på för en framtida roll i lagets mittensex.

Source: Maddox Dagenais @ Elite Prospects