Dunderskrällen: Slovenien besegrar Tjeckien

Hockey-VM:s första skräll är ett faktum! Det blev seger för Slovenien mot Tjeckien i deras första match grupp B, 3–2 (1–0, 0–2, 1–0, 1–0) efter förlängning.

Slovenien firar sin stora skräll mot Tjeckien i hockey-VM. Foto: REUTERS/David W Cerny

Marcel Mahkovec blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål 2.00 in i förlängningen.

Matic Torok gjorde 1–0 till Slovenien efter nio minuter assisterad av Jan Drozg och Robert Sabolic.

Efter 4.44 i andra perioden slog Martin Kaut till framspelad av Matyas Melovsky och kvitterade för Tjeckien. Lukas Sedlak gjorde dessutom 1–2 efter 17.14 på pass av Michal Kempny och Jan Mandat.

8.28 in i tredje perioden slog Anze Kuralt till framspelad av Jan Golicic och Rok Ticar och kvitterade.

I förlängningen tog det 2.00 innan Slovenien också avgjorde till 3–2. Matchvinnare för hemmalaget blev Marcel Mahkovec.

När lagen senast möttes, för tre år sedan, blev det seger för Tjeckien med 6–2.

I nästa match möter Slovenien Norge borta på söndag 17 maj 20.20. Tjeckien möter Sverige måndag 18 maj 20.20 borta.

Slovenien–Tjeckien 3–2 (1–0, 0–2, 1–0, 1–0)

VM Grupp B herr

Första perioden: 1–0 (9.49) Matic Torok (Jan Drozg, Robert Sabolic).

Andra perioden: 1–1 (24.44) Martin Kaut (Matyas Melovsky), 1–2 (37.14) Lukas Sedlak (Michal Kempny, Jan Mandat).

Tredje perioden: 2–2 (48.28) Anze Kuralt (Jan Golicic, Rok Ticar).

Förlängning: 3–2 (62.00) Marcel Mahkovec.

Utvisningar, Slovenien: 3×2 min. Tjeckien: 3×2 min.

