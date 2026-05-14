Här är Tre Kronors premiärtrupp – Frondell anmäls inte
Tre Kronor presenterar truppen som anmäls till VM-premiären mot Kanada.
Då väljer Sam Hallam att ställa Anton Frondell utanför laget.
I morgon inleds Hockey-VM i Schweiz där Tre Kronor ställs mot en tuff uppgift direkt då Kanada står för motståndet.
Under den sena torsdagskvällen har Tre Kronor anmält truppen som kommer att spela i matchen mot Kanada. Då saknas ett flertal spelare som ställs utanför laget i väntan på fler NHL-förstärkningar.
På målvaktssidan är Love Härenstam inte anmäld i truppen. I stället satsar Tre Kronor på Arvid Söderblom och Magnus Hellberg som sitt målvaktspar. På backsidan är det Erik Brännström och Tim Heed som hamnar utanför laget. Bland forwards är nytillskottet från NHL, Carl Grundström inte anmäld då han inte hinner bli spelklar i tid till premiären.
Anton Frondell utanför truppen i Tre Kronor
Mer anmärkningsvärt är däremot att stortalangen Anton Frondell lämnar utanför truppen. Han är inte anmäld och ser alltså inte ut att komma till spel för Tre Kronor mot Kanada. Frondell stod för en succésäsong i SHL där han sköt 20 mål för Djurgården och sedan var en av de stora stjärnorna när Sverige vann JVM-guld i vintras. Han slutade också säsongen med NHL-spel i Chicago Blackhawks innan han tog plats i Tre Kronor där han blev målskytt i sin debut.
Nu lämnas Frondell däremot utanför i Tre Kronor inför VM-premiären.
Båda supertalangerna Ivar Stenberg och Viggo Björck är däremot anmälda i truppen och kommer till spel mot Kanada. Det innebär att Björck ser ut att sätta nytt rekord som den yngsta svenska VM-spelaren genom tiderna.
Här är Tre Kronors premiärlag
Målvakter
40. Arvid Söderblom
45. Magnus Hellberg
Backar
4. Jacob Larsson
8. Robert Hägg
14. Mattias Ekholm
23. Oliver Ekman Larsson
34. Albert Johansson
94. Joel Persson
Forwards
9. Linus Karlsson
10. Simon Holmström
13. Lucas Raymond
15. Jack Berglund
20. André Petersson
33. Jakob Silfverberg
41. Ivar Stenberg
51. Emil Heineman
61. Viggo Björck
70. Oskar Sundqvist
74. Rasmus Asplund
95. Jacob de la Rose
