Tre Kronor presenterar truppen som anmäls till VM-premiären mot Kanada.

Då väljer Sam Hallam att ställa Anton Frondell utanför laget.

Sam Hallam ställer Anton Frondell utanför laget i VM-premiären mot Kanada.

I morgon inleds Hockey-VM i Schweiz där Tre Kronor ställs mot en tuff uppgift direkt då Kanada står för motståndet.

Under den sena torsdagskvällen har Tre Kronor anmält truppen som kommer att spela i matchen mot Kanada. Då saknas ett flertal spelare som ställs utanför laget i väntan på fler NHL-förstärkningar.

På målvaktssidan är Love Härenstam inte anmäld i truppen. I stället satsar Tre Kronor på Arvid Söderblom och Magnus Hellberg som sitt målvaktspar. På backsidan är det Erik Brännström och Tim Heed som hamnar utanför laget. Bland forwards är nytillskottet från NHL, Carl Grundström inte anmäld då han inte hinner bli spelklar i tid till premiären.

Mer anmärkningsvärt är däremot att stortalangen Anton Frondell lämnar utanför truppen. Han är inte anmäld och ser alltså inte ut att komma till spel för Tre Kronor mot Kanada. Frondell stod för en succésäsong i SHL där han sköt 20 mål för Djurgården och sedan var en av de stora stjärnorna när Sverige vann JVM-guld i vintras. Han slutade också säsongen med NHL-spel i Chicago Blackhawks innan han tog plats i Tre Kronor där han blev målskytt i sin debut.

Nu lämnas Frondell däremot utanför i Tre Kronor inför VM-premiären.

Båda supertalangerna Ivar Stenberg och Viggo Björck är däremot anmälda i truppen och kommer till spel mot Kanada. Det innebär att Björck ser ut att sätta nytt rekord som den yngsta svenska VM-spelaren genom tiderna.

Här är Tre Kronors premiärlag

Målvakter

40. Arvid Söderblom

45. Magnus Hellberg

Backar

4. Jacob Larsson

8. Robert Hägg

14. Mattias Ekholm

23. Oliver Ekman Larsson

34. Albert Johansson

94. Joel Persson

Forwards

9. Linus Karlsson

10. Simon Holmström

13. Lucas Raymond

15. Jack Berglund

20. André Petersson

33. Jakob Silfverberg

41. Ivar Stenberg

51. Emil Heineman

61. Viggo Björck

70. Oskar Sundqvist

74. Rasmus Asplund

95. Jacob de la Rose

Source: Sweden @ Elite Prospects