Norge har ett ungt lag i hockey-VM 2026 med flera SHL-talanger i laget. Inte minst Tinus Luc Koblar, 18, som blev målskytt i VM-debuten.

Det är ett väldigt spännande lag som Norge mönstrar i årets VM. Det är ett ungt lag med nationens största framtidslöften i centrum. I premiären mot Slovakien var det också de unga spelarna som visade vägen.

Slovakien var laget som tog ledningen i den första perioden genom Kristian Pospisil. Norge stod däremot upp starkt och utmanade slovakerna gång på gång. Med tolv sekunder kvar av den andra perioden kom också kvitteringen.

Det var då Tinus Luc Koblar som knäppte iväg ett tyst skott som letade sig in bakom Samuel Hlavaj. Norrmannen slog därmed till med ett mål i sin VM-debut. Under säsongen har han varit framgångsrik i A-landslaget och inför turneringen stod han noterad för två mål på tre landskamper.

Norge hade sedan ett par vassa lägen i den tredje perioden, men fick inte in pucken. Istället vände spelet och i en två mot etta slog Marek Hrivik till. Den tidigare leksandsstjärnan var klinisk när han prickade in ett direktskott.

När Norge sedan jagade kvitteringen var det de unga som var ledande. Mikkel Eriksen, till vardags i Färjestad, hade ett par vassa lägen. Bäst chans till kvittering fick däremot Tinus Luc Koblar. Centern vann en puck i slovakisk zon och var själv mot Hlavaj men la pucken utanför. Slovakien kunde sedan hålla ut och vinna med 2-1.

