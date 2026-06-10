Norrbottningarna har gjort klart med en spännande värvning.

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Valtteri Puustinen är namnet på Luleås senaste nyförvärv. Forwarden har gjort 66 NHL-matcher för Pittsburgh Penguins de senaste säsongerna och även varit produktiv i AHL. Den gångna säsongen gjorde 40 poäng på 59 matcher för Wilkes-Barre/Scranton Penguins och Colorado Eagles.

Nu är 27-åringen klar för spel i SHL . Där han förväntas ta en stor offensiv roll i Luleå.

— Det var en jättepositiv överraskning när vi fick klart för oss att Puustinen fanns ute på marknaden för spel i SHL. För när jag varit över och tittat på matcher har han varit en av de allra bästa spelarna som jag sett, säger Thomas Fröberg i ett pressmeddelande.

Luleå värvar Valtteri Puustinen

Valtteri Puustinen har spelat i Nordamerika de senaste fem säsongerna. Innan det var han en stjärna i HPK i Liiga då det blev 40 respektive 41 poäng de sista två säsongerna innan han åkte över till Nordamerika. På meritlistan finns även två VM med Lejonen.

Dessutom har han vunnit både JVM-guld och en titel i Finland.

— Han är allmänt bra i offensiv zon med sina passningar och sin kreativitet, samt hur han positionerar sig på banan. Dessutom är han rapp och söker sig naturligt till målet när det uppstår lägen. Så det kommer bli väldigt spännande att se honom i våra färger framöver.