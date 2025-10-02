Carter Hart ser ut att återvända till NHL efter att ha friats från anklagelser om sexuellt övergrepp.

Enligt The Athletics insider Chris Johnston är det ”nästan säkert” att det blir spel i Vegas Golden Knights.

Carter Hart uppges hamna i Vegas Golden Knights.

Foto: Chris Szagola/AP/Alamy

Sedan det i somras stod klart att Carter Hart tillsammans med Michael McLeod, Dillon Dube, Cal Foote och Alex Formenton friats från anklagelserna om sexuella övergrepp på en kvinna sommaren 2018 har det spekulerats kring en framtid i NHL för de skandalomsusade spelarna.

Harts namn har cirkulerat i ryktesfloran under sommaren och hösten, där han kopplats samman med en återkomst till Philadelphia samtidigt som även Carolina och Pittsburgh uppges ha visat intresse för målvakten. Enligt The Athletics insider Chris Johnston blir ingen av dessa klubbar ny klubbadress för Hart.

I stället uppger Johnston att det är ”nästan säkert” att det blir spel i Vegas Golden Knights för Hart. Enligt Johnston ska Hart haft intresse från många klubbar, men att han lockas av att spela för en Stanley Cup-utmanare där han kan få komma att dela på målvaktssysslan med Adin Hill.

Skulle Hart skriva på för Vegas skulle konkurrensen även tätna för det svenska målvaktslöftet Carl Lindbom, som fått chansen mellan Vegas stolpar under försäsongen efter att ha spenderat hela fjolåret i klubbens AHL-lag Henderson Silver Knights.

27-årige Carter Hart har spelat 227 matcher i NHL med Philadelphia Flyers sedan NHL-debuten 2018.

Gällande de andra spelarna har Carolina uppgetts vara intresserade av McLeods tjänster, medan NHL-framtiden för Dube, Foote och Formenton är mer oviss. Enligt Johnston ska det finnas ett visst NHL-intresse för Dube, men i nuläget är det oklart hur pass konkret det intresset är. Formenton skrev tidigare den här säsongen på ett kontrakt fram till jul med schweiziska klubben Ambri-Piotta.